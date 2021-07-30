Предостережение из прошлого: в 1972 году ЭВМ напророчила коллапс цивилизации к 2060 году

За следующие 40 лет наша цивилизация может прийти в упадок и без ядерной войны. Ученые предвидели такой "конец" еще 50 лет назад. Фото: Shutterstock

В 1972 году энтузиасты из Массачусетского технологического института (MIT), которыми руководил профессор Джерри Фостер (Jerry Foster), напророчили человечеству недоброе. А именно - упадок мировой экономической системы. В 2022 году экономический рост начнет замедлятся, к 2040 году его и вовсе уже не будет, а к 2060 кризис обернется полным коллапсом современного общества.

Расчеты, сулившие обнищание, недавно попались на глаза Гайе Херрингтон (Gaya Herrington) - руководителю аналитического подразделения (Sustainability and Dynamic System Analysis) крупной международной аудиторской компании KPMG. Молодая женщина растревожилась, подключила коллег-математиков. И они сообща перепроверили «предков», доводы и обобщения которых, казавшиеся надуманными и утопическими 50 лет назад, ныне стали выглядеть вполне правдоподобно.

Кризисы в мировой экономики – большие и не очень, равно, как и экологические катастрофы разного масштаба - одолевают.

Картина далекого, но мрачного будущего буквально вырисовалась у исследователей из MIT в результате математического моделирования, которое они провели на ЭВМ - электронно-вычислительной машине. Так тогда называли компьютеры. В основу модели, получившую название «World1», энтузиасты положили имевшиеся на то время данные мирового социально-экономического развития.

ЭВМ, в итоге, выдала многометровую бумажную простыню – распечатку с точками. Точки складывались в кривые, которые демонстрировали то, как будут меняться с годами ключевые показатели.

Кривые удручали. Выходило так, что уже к 2030 году людей будет гораздо меньше. Равно, как еды и природных ресурсов. К 2060 году промышленное производство деградирует почти до уровня начала позапрошлого века.

Распечатка, которую выдала ЭВМ в 1972 году.

- Где-то между 2040 и 2050 годами цивилизованная жизнь на Земле, в привычном понимании, закончится, - пугал Фостер, рассказывая о результатах моделирования в интервью АВС.

Одно было отрадно – по мере развития коллапса, природа восстанавливалась. А до него загрязнение окружающей среды приобретало катастрофические масштабы. Фостер и его коллеги моделировали будущее, отталкиваясь от оформившихся в то время тенденций. Исходили из того, что менять их никто не собирается. Человечество будет продолжать упорно «развивать экономику» - наращивать и наращивать производство в стремлении удовлетворять растущий спрос, не сильно заботясь о природе и не решая накапливающиеся в обществе социальные проблемы. Закончилось это плачевно. У Херрингтон получилось то же самое.

Сначала в KPMG просто запустили на современном компьютере модель своих предшественников (вариант BAU - бизнес как обычно). Результат – коллапс цивилизации. Главная причина – истощение природных ресурсов.

Далее математики представили будто бы ресурсов стало больше – разведали новые, стали добывать те, которые раньше не получалось. Дополнили модель (вариант BAU 2 - бизнес как обычно 2) новыми переменными, доведя их до 10. В расчет взяли данные, которые отражали численность населения, коэффициенты рождаемости, смертность, промышленное производство, производство продуктов питания, услуги, запасы не возобновляемых ресурсов, темпы устойчивого загрязнения, благосостояние людей и экологический след – изменения в окружающей среде.

Результат все тот же – коллапс. Правда, главная причина его иная - чудовищное загрязнение окружающей среды.

Обе модели продемонстрировали: продолжая свою обычную деятельность, человечество неминуемо приходит к краху.

Из третьей модели (вариант СТ – комплексные технологии) следует: частично исправить ситуацию можно, если сильно модернизировать производство, выведя большинство предприятий на новый технологический уровень. Людей при этом меньше не станет, но грязи и прочего вреда от них заметно поубавится. Коллапса удастся избежать. Но уровень жизни все равно упадет из-за непомерных расходов на «промышленную реновацию».

Команда KPMG указывает и «светлый путь» (вариант SW - стабилизированный мир). Чтобы выйти на него нужны не только технологические инновации в глобальном масштабе, но и крупные вложения в образование и здравоохранение.

Сценарии развития цивилизации, смоделированные нынешними математиками.

Радует то, что человечество уже озаботилось своим будущем. По крайней мере, на словах. Еще в 2015 году Организация Объединенных Наций (ООН) определила 17 целей в области устойчивого развития, достижение которых должно преобразовать наш мир к лучшему. Одумавшись, наша цивилизация, возможно, и сохранится.

Херрингтон оптимистично обращает внимание: пример того, что человечество способно быстро и конструктивно реагировать на глобальные вызовы, уже есть – вакцины для защиты от COVID-19. То, с какой скоростью они появились и были применены, и в самом деле впечатляет. Можем, если захотим, что называется.

Однако времени на то, чтобы одуматься у человечества почти не осталось. Будущий 2022 год – переломный. Таким его считали и пророки из 1972 года, и их нынешние последователи.

КСТАТИ

И Ньютон вычислил, что 2060 год станет критическим для человечества

Не конец света, но нечто страшное Исаак Ньютон – автор трех одноименных законов физики – предрекал. Дату – все тот же 2060 год – он вычислил, расшифровывая Библию, на что ушло 50 лет. Рукописи с соответствующими расчетами были обнаружены в конце 2002 года среди неразобранного архива ученого, хранящегося в Еврейской национальной библиотеке в Иерусалиме. Физик исписал словами и формулами четыре с половиной тысячи страниц.

В логике неугомонного исследователя, которая легла в основу вычислений, его потомки до конца так и не разобрались. Но поняли, что тот нашел в Библии указания на определенные периоды времени. В одном из них – греховном и нечистом, по определению Ньютона, тот насчитал 1260 лет. Далее физик каким-то образом вычислил, что этот период начался в 800 году после Рождества Христова. Сложил одно с другим (800 +1260) и получил 2060 год. В пояснении написал, что в этот год разразится мировая война, потом наступит мор. Вмести они приведут к уничтожению значительной части человечества. Но после бедствий наступит царство Мессии. Когда конкретно – не уточнил. Или дату пока просто не нашли.

Лист с вычислениями даты апокалипсиса из рукописи Ньютона.

Ньютон с особым мистическим трепетом относился к Библии - изучал ее все жизнь. Считал, что в Священном писании зашифровано послание высших сил о будущем мира. Мечтал создать такую систему, которая позволяла бы использовать Библию для предсказания этого самого будущего. Но создал ли в итоге? Не исключено. Архив еще не разобран.

Подробнее о «библейских изысканиях Исаака Ньютона в нашем материале Когда теперь следующий конец света?