Суд требует отдать «людям из ЮКОСа» пять миллиардов долларов — и все зря

Международный арбитраж в Гааге присудил компенсацию в $5 млрд бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией. Фото: М.Стулов/ТАСС

Международный арбитраж в Гааге присудил компенсацию в $5 млрд бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией. И спор этот шел отдельно от «дела» большого дела ЮКОСа.

В чем там суть?

- Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании — сказано в решении суда в Гааге. - И не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах.

Ну, то есть дочерняя компания ЮКОСа выдавала своим «родителям» много-много денег на всякие нужные расходы ( в общей сложности на 13,6 миллиарда рублей). А потом, когда «мама» обанкротилась и ликвидировалась, вернуть эти денежки "дочка" не смогла. И очень обиделась на государство.

Любопытно, что Yukos Capital помог «большому» ЮКОСу 13 миллиардами рублей. А в первоначальном иске требовал с России 13 млрд долларов. Нет, понятно, инфляция и все такое, но не до такой же степени?

«КП» обратилась за комментарием к гендиректору Центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Аркадию Брызгалину.

- Международный арбитраж в Гааге обязал России выплачивать пять миллиардов долларов «лишенном» из ЮКОСа.

- Эту историю я знаю. С коллегами моими обсуждалось. Поправки в Конституцию РФ появились не на пустом месте. Когда возникло это так называемое «Гаагское дело», то было сформулировано, что национальный суверенитет России, в том числе в юридически-правовом поле, выше международно-правовых обязательств.

- Это значит, что платить по данному судебному решению в Россия никто спешить не станет?

- Конечно, платит здесь никто не собирается. Россия давно и четко обозначила свою позицию по данному поводу. На судебных слушаниях было установлено, что ущерб был нанесен не в результате государственных действий, а в результате неуплаты налогов, или использования схем уходов от выплат. Да, конечно, там возникало сложное переплетение юридических и политических моментов. Но о том, что решение и по этим 5 млрд, а также по прошлым искам выполняться не будут — это, пожалуй, почти очевидно.

- Представлялись данные, что ЮКОС создавал дочерние предприятия, компании-прокладки, как раз чтобы уходить от налогов.

- Все это по разному происходило. Когда в международных судах заявлялись большие исковые суммы, а потом истцы претендовали на меньшее, было же понятно, что действуют по принципу «проси больше - дадут меньше, но дадут». Другая сторона представляет документы, которых у тебя не оказалось по каким-то причинам в нужный момент. Но ты и без микроскопа и юриста понимаешь, что требования по выплатам, судя по этим документам, оказались, мягко говоря, завышенными.

Случай с ЮКОСом в этом смысле весьма показательный. Прецедентом он, полагаю, не станет.