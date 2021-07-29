Александр Румянцев: Центр обязан дать гарантии регионам, что нужные лекарства и медпомощь будут и в далеких поселках

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На стратсессии «Единой России», где обсуждали инициативы медиков из регионов в народную программу партии, прозвучало немало интересных предложений. И все они были связаны с процессами, которые выстраиваются вокруг человека. И предоставляют ему «эффективное и комфортное» лечение.

Что из идей коллег из Волгограда и Иркутска, Новосибирска и Ростова показалось наиболее интересным профессионалам в Москве?

С таким вопросом «КП» обратилась к президенту Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александру Румянцеву.

- Александр Григорьевич, из Ростова прозвучало предложение создавать на базе детских областных больниц межрегиональные центры — это может стать эффективным?

- Идея не нова. Ведь не могут все центры иметь полноценную инфраструктуру по разным заболевания. Средняя российская область — полтора миллиона населения. Там примерно 200-300 тысяч детей. Сколько из них больны онко-заболеваниями? В серьезной форме — несколько десятков. Если посмотреть на структуру, то там половина — опухоли кроветворной и имунной системы и четверть - опухоли головного мозга. То есть, должна быть высокая хирургия. И у классного хирурга при этом в регионе окажется несколько пациентов в год. Это неверно.

- И как быть?

- Решено, чтобы в каждом федеральном округе работали центры, которые обладали бы правом концентрировать у себя особо сложных пациентов, нуждающихся в особой помощи. Вот в Краснодарском крае с его 6 млн населения уже создан крупнейший центр гематологии и онкологии. Чтобы сделать его межрегиональным — надо решить вопросы финансирования. Регион, где много денег и немного людей, мог бы направить средства в регионы, где много людей и немного денег, и где ребенка вылечат в супер-центре.

- То есть «ростовское» предложение уже реализуется?

- В программе " Онкология", которая реализуется в стране — определены 5 новых центров с необходимым оборудованием и со всеми технологиями. Это — Ростов, Краснодар, Татарстан, Башкортостан и Воронеж. Мы уже открыли такой центр в Казани, с участием наших специалистов. До сих пор лишь Москва, Питер и Екатеринбург выполняли весь комплекс работ. Где и лучевая , и фотонная терапия, и трансплантация костного мозга. А финансирование там - федерально-региональное.

- Предложение из Волгограда по увеличению числа бюджетных мест для подготовки «узких специалистов» - актуально?

- Это тоже уже делается. К нам приезжает большая группа ребят из Татарстана для подготовки по двум-трем позициям — молекулярная генетика и трансплантация костного мозга. Мы также долго вели переговоры по возможности готовить врача новой специальности — это врач детский онколог. Это особый вид специализированной медпомощи, с подготовкой не менее пяти лет.

- Из Иркутска прозвучало предложение о мерах по доступности лекарств в отдаленных частях страны...

- Доступность лекарств для детей в регионах должна быть обязательной. Сейчас каждый регион закупает медпрепараты сам . Централизованно лекарства в стране не закупались. Мы поставили вопрос , что такая система должна быть смешанной, федерально-региональной. И лекарственное обеспечение обязано быть с запасом. Мы должны иметь зазор. Это федеральная система, которая дает гарантии регионам, что лекарства у них будут не только в областных центрах, но и в малых поселениях.