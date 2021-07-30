Нашествие божьих коровок, прекрасный аквапарк и чистейшая вода: Как мы отдыхали на Азовском море

Дельфинарий в Ейске. Фото: Павел КЛОКОВ

Выбор пал на Ейск неслучайно.

Во-первых, это один из самых бюджетных курортов в стране (тарелка ухи на берегу моря стоит 80 руб - и к ней ещё кусок хлеба бесплатно).

Во-вторых, у 12-летней дочки вечный диатез, а вода в Азовском море хорошо подсушивает кожу и снимает воспаление.

В-третьих, неглубоко. Можно полчаса идти в сторону Крыма, а волны всё по пояс (при этом для тех, кому охота поплавать, есть и глубокие места, самое известное из них - Должанская коса в 40 км от города).

Фото: Павел КЛОКОВ

В-четвёртых, в Крыму в это время бесновались потопы.

Так что Ейск оказался самым оптимальным вариантом.

Что касается дороги, то автобус мы отмели сразу. Впрочем, как и поезд со всеми его прелестями. Сутки изнурительной дороги, детские крики, духота. И ещё (как бонус) летние эржэдэшные ароматы, которые витают вдоль коридоров и накладываются друг на друга как бутерброд - начиная от вчерашних носков и заканчивая махровым перегаром.

Нет уж, спасибо. Мы на самолёте. Минут пятнадцать набирали высоту. Ещё столько же смотрели на облака. Я достал книжку. Немного почитал. Дочь прилегла мне на плечо и вздремнула. Ну и я тоже с ней. Потом - спустя час - открываем глаза, а стюардесса объявляет: дамы и господа, просьба проверить ремни безопасности, экипаж готовится к посадке.

Фото: Павел КЛОКОВ

Именины сердца.

Жаль только, в Ейске нет аэропорта. Сели в Ростове-на-Дону. Вышли из прохладного терминала на улицу и оказались в духовке. Плюс сорок! (У моих родителей на малой родине была теплица - так вот примерно то же самое я ощущал зимой, когда с мороза заходил внутрь нарвать зеленого лучку).

Дочка даже зажмурилась от жары.

- Может, - говорю, - назад полетим. Пока не поздно.

Фото: Павел КЛОКОВ

Ещё минут сорок - и мы на автовокзале. До Ейска 180 км. Этот последний отрезок, как ни странно, дался тяжелее всего. Три часа на автобусе по узкой разбитой дороге.

Но зато - к морю.

ГОСТИНИЦА

Пансионат «Астерия», в который мы заселились, отличается кристальной честностью. Ибо табличка на главном входе гласит:

«Гостиница без звёзд».

При этом - чистенький двухместный номер, телевизор, душевая, маленький холодильник, кондиционер, вай-фай, на первом этаже - столовая и прачечная. Нормальный здоровый курортный минимализм. Но самое главное, до моря идти три с половиной минуты. Этот плюс перевешивает вообще всё.

Фото: Павел КЛОКОВ

Во время заселения тётя на ресепшене вежливо попросила мой паспорт, сертификат о вакцинации и... «результат ПЦР-теста девочки».

- На сайте краевой администрации уже десять дней висит информация, что детям до 15 лет никакие тесты не нужны, - уставшим голосом объяснил я (хотя и почувствовал некоторое волнение).

- Да? - зевнула та. - Ну ладно…

Как будто спрашивала не справку, а закурить... А у меня не оказалось…

Фото: Павел КЛОКОВ

В первый же вечер, конечно, мы отправились на море. И это было незабываемо. Это сейчас Азовское побережье заполнено медузами. В огромном количестве и в мертвом виде их прибивает к берегу после сильных штормов, разыгравшихся в начале июля. Но в наши дни вода была чистой, без водорослей. И тёплой как парное молоко.

Дочку незамедлительно охватил приступ счастья. Она начала прыгать в воду с матраса. Садиться на дно. Нырять боком. Становиться на руки. Кувыркаться. Изображать звёздочку. Качаться на волнах как поплавок. И щебетать без остановки:

- Папочка, папочка, папочка! А посмотри, как я умею. А ты видел? Точно? А почему ты такой грустный? А что тогда с лицом? А, задумался... Ну ладно... Смотри, как я нырну…

Всё это, конечно, лирика. Но я с её помощью пытаюсь хоть немного передать, насколько в Ейске роскошное море. Особенно для детей.

Чуть позже мы полюбили купаться ночью (точнее, глубоким вечером). И в этом тоже своё особенное удовольствие. Людей нет, жары нет, вода горячая.

В середине отпуска дочь увидела двух медуз размером со спичечный коробок. И целый час отказывалась заходить в воду.

Если бы мы приехали на пару недель позже (как раз к нашествию этих существ), то, вероятно, вообще ни разу не искупались бы.

Фото: Павел КЛОКОВ

СТОЛОВАЯ

Включенный завтрак - это такой же жирный плюс, как и кондиционер. Реально удобно. Проснуться. Умыться. Спуститься. И сразу поесть. А не идти куда-то в город, искать кафе... Дочь, конечно, была не в восторге от пшенной каши и лужицы растаявшего масла посередине, но всё-таки клевала. Каждый день давали что-то разное. Творог, блинчики, запеканку.

Обедать ходили в разные заведения недалеко от пляжа. Первое, второе, третье на двоих - около 600 руб. По-моему, недорого.

Ну и в номер набирали фруктов. Дочка ела абрикосы, персики, сливы. Один раз купили арбуз - а он зеленый. Понесли обратно. Продавщица смешная, на Бабу Ягу похожа. Поменяла. 50 руб только доплатили.

Фото: Павел КЛОКОВ

БОЖЬИ КОРОВКИ

Первые два дня они были везде. В песке на пляже. На салфетках в столовой. В гостинице на подоконнике. Внутри пакета с кукурузой. Вдоль тротуаров.

Они умирали у нас под ногами, лопаясь под подошвами сандалей. Ныряя в бокал майкопского пива или в тарелку супа. Садясь на шею. Или куда-нибудь ещё, где могут быть убиты хлопком ладони.

Фото: Павел КЛОКОВ

На юге бьют как грязных туалетных мух. Хотя в Орловской области мне с детства говорили, что божью коровку убивать нельзя. У неё же есть детки, которые кушают конфетки. И надо лишь посадить этого жучка на палец, приподнять повыше - он и улетит. В Краснодарском крае это не работает. Выпуклые красноватые твари заползают в рукав футболки, катятся по спине, цепляются за волоски на коленях, лезут в уши, приземляются на обгорелые плечи и сидят на них словно пиратские попугаи. Чтобы не брать грех на душу, я научился их сдувать - резко, четко, как будто собираюсь шарахнуть стаканяку.

На третий или четвертый день божьи коровки куда-то делись. Ни одной не осталось.

Фото: Павел КЛОКОВ

АКВАПАРК

Аквапарков в Ейске три (один из них временно закрыт, другой сугубо для малышей, а третий как раз для нас - называется «Немо»).

Двенадцатилетний поплавочек и здесь светился от счастья. Может быть, даже больше, чем на море. Хотя нет, также.

Горки, бассейн, кафешки. Сеанс длится четыре часа. В принципе хватает.

За вход отдали 2100 руб, заявив, что дочке 11 лет. Учитывая её миниатюрность, никто и не подумал выразить сомнение. Так бы было 2600 р.

За десять дней мы посетили аквапарк четыре раза!

Фото: Павел КЛОКОВ

Рассуждали логически. На море днем адская жара (под пятьдесят). В центре города тоже. В гостинице сидеть скучно. В дельфинарии были (Господи, какие же там смешные морские котики!).

А в аквапарке ребёнок счастлив. Лежак у нас в тени под зонтиком, поесть там можно, в туалет сходить тоже... Так почему бы не сходить опять? Ну и ходили.

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ

Их в Ейске тоже очень много. И они умные. Ходят осторожно по пляжу, выискивая щедрых поддатых туристов. В случае удачи пёс садится, словно в цирке. Включая щенят, родившихся слепыми. Менее артистичные добывают еду самостоятельно. Уже после того, как все разойдутся. Лапами и мордой роют песок, потрошат целлофановые пакеты, прыгают в урны. В случае самого незатейливого замечания эти собаки сразу ретируются, не вступая в конфликты. Видимо, есть какая-то неофициальная договоренность с местными властями. Иначе бы их давно постреляли.

ПАРК С КАРУСЕЛЯМИ

Учитывая размер города и население, парк просто отличный. В Ейске до недавних пор располагался завод по производству аттракционов и, видимо, поэтому такой уровень. Покатались на машинках, на «Емеле» (огромная такая лодка, которая раскачивается до небес - сердце падает сначала в живот, а потом в пятки). На «Орбите» тоже вдвоем. И на «Колесе обозрения». На море с высоты посмотрели. Всё это находится там же - на берегу - недалеко от гостиницы. Были и другие карусели, но они уже больше для малышей.

По городу передвигались исключительно на такси. Максимальная цена поездки - 210 руб. А так - 130, 150, 180... Разумеется, это недорого и удобно. По такой жаре искать маршрутку, чтобы сэкономить 100 руб - глупо. Мы и не искали. Маршрутки, кстати, забитые. В них и бесплатно не полезешь...

Фото: Павел КЛОКОВ

P.S. Подводя итоги, можно сказать, что в целом отдых удался. Повезло с морем. С погодой (лучше, конечно, такая жара, чем дожди и хмурость). С аквапарком (там мы нашли главного спасателя и он поставил дочке печати на руку, что дало ей право кататься на взрослых горках). С гостиницей. С кафешками (везде вкусно, не очень дорого - знакомые рассказывают, как приезжают отдыхать в Сочи, заходят в пляжный бар, а там бокал пива от 350 р или маленькие чипсы - 200...). Не заболели. Не устали. Подлечили дочкин диатез. Загорели (особенно я). И поистине счастливые вернулись в Москву. Дочке так понравился отдых, что она готова следующим летом опять поехать в Ейск. На тот же пляж и в ту же гостиницу.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ

15 180 руб - перелёт на двоих в обе стороны без багажа (авиакомпания «СмартАвиа»);

36 900 руб - двухместный номер в гостинице (9 дней, 10 ночей, завтрак включен, до моря двести метров);

4 800 руб - такси до аэропортов и обратно (в Москве и Ростове-на-Дону);

3120 руб - автобус до Ейска и обратно (на двоих);

40 000 руб - питание, развлечения, сувениры.

Итого: 100 тыс руб.

ВАЖНО

Для того, чтобы заселиться в гостиницу Краснодарского края, взрослые должны иметь с собой в июле:

- или документ, подтверждающий, что вы переболели ковидом (при этом со дня выздоровления должно пройти не меньше 6 месяцев);

- или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);

- или сертфикат о вакцинации.

Детям от 15 до 18 лет нужно также предоставить или свежий тест, или медицинскую справку о перенесенном коронавирусе. До 14 лет включительно никакие дополнительные документы не требуются.

С 1 августа правила немного изменятся. Взрослым, кроме трех июльских вариантов (см. выше), можно будет также показать на ресепшене справку о прохождении первого этапа вакцинации. Если есть медицинский отвод и вакцинация противопоказана, нужно обязательно иметь с собой отрицательный ПЦР-тест. Кроме этого, можно будет написать расписку о добровольной вакцинации в городе-курорте и сделать первый укол в течение трех дней. Если турист напишет такую расписку, а на вакцинацию не пойдет, ему будет грозить административный штраф - до 30 тыс руб. Правила для детей и подростков (от 15 до 18 лет) останутся теми же.

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