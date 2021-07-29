В мире нашли страну-суперраспространитель коронавируса

Сейчас регион и без того переживает самую суровую вспышку ковида с начала пандемии. Фото: REUTERS

Эксперты уверены: Совет безопасности ООН должен призвать военных и повстанцев в Мьянме прекратить огонь. Иначе страна рискует столкнуться с проблемой, никак не связанной с политическими волнениями, а именно – стать суперраспространителем коронавируса по всей Юго-Восточной Азии, а то и по всему миру.

Сейчас регион и без того переживает самую суровую вспышку ковида с начала пандемии. А Мьянма с ее 50-миллионным населением не может похвастаться ни стабильной экономикой, ни образцовой системой здравоохранения. Все эти проблемы наложились на военный переворот, который произошел в стране: генералы свергли правительство Аун Сан Су Чжи – знаменитого политика, лауреата Нобелевской премии мира. С тех пор сторонники Аун Сан Су Чжи регулярно устраивают митинги и акции протеста.

В таких обстоятельствах начатая была программа всенародной вакцинации быстро зашла в тупик, тестирование на ковид в городах страны практически не проводится, да и государственные больницы, как отвечают эксперты ООН, работают слабо. Часть врачей выступили против военных и отказались работать на государство: некоторых посадили, других заставили лечить пациентов, иногда тайно. Но все это, конечно, не прибавляет надежности и без того не идеальной системе здравоохранения.

- Невозможно назвать точное число заражений и летальных исходов, - говорит специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс. – Но мы знаем, что цифры растут. Причем с пугающей скоростью.

Как пишут местные журналисты, власти распорядились построить в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне 10 новых крематориев. Хотя бы по этому факту можно судить о положении дел в стране.

- В Янгоне вы увидите три типа очередей: к банкоматам, за кислородом и в крематории и морги, - добавляет Эндрюс.

Кислорода, необходимого пациентам на искусственной вентиляции легких, не хватает, как и многих лекарств. Очевидно, местные власти не справляются с ситуацией, поэтому на помощь им должны прийти другие страны, в первую очередь соседи – считает эксперт ООН.

- Люди бегут из страны, где не могут получить защиту от коронавируса, но они несут вирус с собой, - констатировал Том Эндрюс. – На наших глазах Мьянма становится суперраспространителем ковида, в том числе его дельта-варианта. По многим причинам это очень и очень опасно.

В соседних с Мьянмой странах, в том числе в Китае, живет примерно треть населения планеты. Если они станут жертвами дельта-варианта ковида, слово «пандемия», ставшее уже привычным, может зазвучать куда более угрожающе.