«Украденное детство» или «Следовать за мечтой»: что стоит за историей Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в 8 лет

Алиса - самая юная выпускница России. У нее и аттестат об окончании школы есть. Фото: Личный архив

Алиса - самая юная выпускница школы 2021 года. Ей всего девять лет (на момент сдачи ЕГЭ было восемь. - Ред.), а она уже получила аттестат об окончании 626-й школы в Котловке на юго-западе столицы и даже сдала дополнительные экзамены на психфак в МГУ. Ее достижение зафиксировано в реестре рекордов России. Кроме Алисы в реестр попали еще двое детей Тепляковых, которые стали самыми юными школьниками в четыре. Как такое возможно - освоить программу за 11 классов в возрасте, когда дети только учатся читать и писать? Мы поговорили с родителями, воспитавшими юных гениев.

К 18 окончишь школу. А жить когда?

- Ребенок к четвертому классу должен читать со скоростью 80 слов в минуту и оперировать числами от ста до тысячи - таковы требования ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты, на которые опираются все программы обучения в нашей стране. - Ред.). И на это нужно тратить четыре года в началке? - говорит мама Алисы Наталья Миневич. - Мы хотели отдать Алису в школу в четыре. Она к этому возрасту хорошо писала, читала, считала. По сути, уже знала программу 1-го класса. Обратились в несколько школ - везде отказали: мол, еще маленькая. Потом она сама написала письмо на самый верх - что хочет в первый класс, но ей ответили примерно то же. В России рекомендовано идти в первый класс в семь лет. Можно и в шесть по желанию родителей и по согласованию с образовательной организацией. Мы такую школу не нашли, поэтому все наши дети на домашнем обучении.

- А как же психологическая готовность? Психологи говорят, что как раз к семи годам ребенок готов к научению, а до этого школьное развитие даже вредно.

- Это моя профессиональная область, - в разговор включается папа девочки Евгений Тепляков. - У меня красный диплом психфака МГУ, аспирантура, работа в Центре исследования развития одаренности (подразделение Московского психолого-педагогического университета. - Ред.). Это неправильная установка психологов. В Белоруссии дети идут в первый класс с шести лет, и все хорошо. То же самое на Украине, в Казахстане. Британцы - в пять. Китайцы в три года пишут иероглифы и примеры решают. У нас же твердят: до семи ребенок не готов, и точка. Даже если в четыре считает и читает со скоростью сто слов в минуту, его отправят в класс, где по слогам читают «Репку». Это же искусственное замедление развития! Во сколько окончит школу обычный ученик - в 18? Еще шесть лет - программа бакалавр плюс магистр в вузе. Четыре года аспирантура. А жить когда? Карьеру строить, семью заводить, детей рожать?

Не сравнивать, не оценивать и хвалить

- Кто учил Алису?

- Мы с Наташей сами занимаемся и с ней, и с младшими. Жена - математик, окончила мехмат МГУ, по второму образованию экономист, окончила Финансовый университет. У нас семеро детей, погодки, самому младшему - месяц. Мы оформили домашний детский сад, где я работаю воспитателем и получаю за это зарплату. А Наташа в декрете.

- Занимаетесь с детьми по особой методике?

- Ничего уникального. Методика - советская, основанная на работах известных педагогов и психологов Эльконина, Выготского, Давыдова, Рубинштейна. Деятельностный подход, работа с внутренней мотивацией, поддерживающее и развивающее обучение, безоценочность…

- Можно чуть понятнее - что такое деятельностный подход? И главное, как замотивировать на учебу ребенка, который хочет гулять и гонять на самокате?

- Смотрите: есть ребенок с небольшим количеством потребностей в пище, безопасности, похвале… Сначала ребенок читает, чтобы мама похвалила, а потом и сам начинает получать удовольствие. Так и прививается любовь к учебной деятельности. Значимые люди - близкие, друзья - показывают, что для них важно, и это становится важным и для ребенка. Потом нужно правильно подбирать сложность задания: чтобы было немного сложно, но решаемо. Иначе никакой похвалой не удержите. И еще важный момент - не оценивать ребенка, а стараться понять, почему ошибается: то ли не понял, то ли путает одно с другим... Вытаскиваете эти ошибки, пытаетесь зажечь.

С Алисой занимались примерно по три-четыре часа в день. Даже в начальной школе дети сидят за партами нередко дольше. Но таких результатов обучения удалось добиться сочетанием одаренности девочки (отличная память, когнитивные способности) и тем, что при домашнем образовании все внимание уделено ей одной. Как объяснял папа, «в школе спрашивают то одного ребенка, то другого. Здесь все направлено только на Алису. Приходится проходить всю школьную программу. Но мы пропускаем «переклички» в классе, проверку домашних заданий, стихов у всех учащихся». Занимаются дети по обычным школьным учебникам, которые одобрены Министерством просвещения. И даже пишут контрольные - чтобы взрослые понимали, где у них пробелы в знаниях.

- Вам с женой хватает знаний, чтобы полностью учить детей? Ваши знания психологии, математики - это важно, но программа одиннадцатилетки шире…

- Недостаточно, конечно, а что делать? Хемик (второй за Алисой ребенок, полное имя мальчика Хеймдалль. - Ред.) в семь лет окончил девять классов - посадить его к десятиклассникам? Да, говорят, что в наших школах есть индивидуальный учебный план, но реально это не работает. Даже если учителя заставят ходить к нам, научит ли так, как надо?

- Получается, дело не в особенных детях, а в особенных родителях?

- Наша методика подойдет любому ребенку. Мы и своих вундеркиндами не считаем: обычные результаты, если заниматься. Да и мы - не скажу, что особенные. Просто большинство остановились бы, когда им тридцать раз скажут: мол, в четыре года пусть ваш ребенок идет в песочнице играет, не ставьте эксперименты на детях или еще какую-то гадость. А мы все время спрашивали: почему плохо учить своего ребенка всему, что знаешь и любишь сам? Мне нравится математика, я хочу рассказать об этом ребенку. Это же нормально.

Книга за два дня, за год 150 книг

- Как выглядит обычный день Алисы?

- У нас младенцы, и графика как такового нет. Часа три-четыре читает. Чтение - это вообще главное. Мы начинаем с освоения скорочтения. Со скоростью 300 слов в минуту книга осваивается за два дня, за год - 150 книг. Книги мы, конечно, подбираем: учебная литература, художественная, научпоп, сказки…

- Что дочка сейчас читает?

- «Взламывая математику» Беверидж и «Что такое математика» Курант и Роббинс.

- Чтение, занятия по предметам - понятно. А прогулки? Игры?

- У них куча друзей на площадке, общения очень много. Мы вообще не понимаем, почему считают, что если Алиса получила аттестат, то все, теперь взрослая. Нет, ей 8, и играет она с ровесниками. В догонялки, куклы...

- А мультики? В телефоне сидят, как обычные дети?

- Очень любят мультики. Особенно «Сказочный патруль». «Машу и Медведя» и «Губку Боба» не разрешаем - нам с женой они не нравятся. Телефоны не даем, а на компьютерах играют в игры довольно много.

- По каким предметам Алиса сдавала ЕГЭ?

- Русский язык, математика профильная, биология, информатика.

- Какие баллы получила?

- Не скажу. Потому что глупо сравнивать восьмилетнего ребенка со стобалльниками 19-летними, потратившими два года на подготовку к ЕГЭ с репетиторами и на курсах. Да и нет корреляции между средним баллом ЕГЭ и успеваемостью в институте.

- Выпускники говорят, что сложно сдать ЕГЭ успешно, не зная специфики формата и логики заданий.

- Почему вы думаете, что Алиса не вникала в логику? У нее очень высокий уровень знаний. Мы не натаскивали именно на ЕГЭ, да и невозможно натаскать в восемь лет на всю программу школьную. Каждый раз на аттестациях показываем высокие результаты, а нам говорят: это фокусы.

Евгений и Наталья уверяют, что практически любой ребенок может добиться таких же успехов, как их дочь. Фото: Личный архив

Диплом не главное

- Аттестат на руках - что дальше?

- Подаем документы в МГУ, на психологический факультет, рассматриваем программы, связанные с экологией и биоинформатикой. А дальше - как пойдет. Там есть ДВИ (дополнительные вступительные испытания. - Ред.). Если не очень удачно сдадим, не видим ничего страшного.

- Возрастных ограничений для поступления в вуз нет, но как маленькая девочка будет в университете учиться? На пары ходить, как все?

- Пока не знаем, будем решать, когда поступит (в одном из интервью папа говорил, что, возможно, будет сопровождать Алису на занятия. - Ред.).

- Выучится, получит диплом психолога в 13 - 14 лет. Пойдет работать психологом? Но кто ее возьмет? Или какая у Алисы цель?

- Какая может быть цель в восемь лет? Знания дают уверенность в себе, это база. А не для того, чтобы потом пойти работать.

- А вы сами кем ее видите лет через двадцать?

- Счастливым, свободным, состоявшимся в своем выборе человеком.

У меня и у жены по несколько высших образований, но сейчас для нас главное - семья. Мы не сравниваем себя с другими - у кого больше машина, кто дороже в Турцию слетал. У нас другие ценности.

- В 1960 -1970-х годах была известна семья Никитиных, тоже многодетная, развивали детей по собственной системе раннего развития. А дети выросли, стали обычными людьми и категорически не советуют отдавать детей в школу раньше времени.

- В семье Никитиных два выпускника МГУ, один окончил высшие курсы ВГИКа, третий стал физиком. Все Никитины построили полные семьи, у всех по несколько детей. Никто из Никитиных не стал наркоманом, не спился, не выпрыгнул в окно. Объективных оснований считать программу неуспешной нет. Но в их случае дети показывали успехи на уровне начальной школы. В случае с нашими детьми - освоение всей школьной программы и выход на вузовскую программу биофака и психфака МГУ и успешные занятия по ним. И это на текущий момент.

Что осталось за кадром

А там, конечно, самое интересное. У семьи Тепляковых любопытная история. Евгений - уроженец белорусского городка Шклова, после учебы в МГУ работал в московских офисах Яндекса и SAP. А потом решил, что не в деньгах счастье и уехал с женой и двумя детьми в китайский Гуанчжоу - аспирантом в Академию наук Китая. На стипендию в 1300 долларов семья там прекрасно жила: снимали квартиру в 150 квадратов с четырьмя спальнями в элитном комплексе с бассейном и садом. Наняли няню и домработницу. Алиса ходила в частный сад и осваивала китайский с английским. Там, в Гуанчжоу, родились младшие дети. Но потом пришлось вернуться в Москву и поселиться в жилье по доходам - скромной однушке. Они и сейчас живут там, уже вдевятером: самый младший родился около месяца назад. Ни бабушек, ни дедушек, ни других помощников нет. Семья, выпадающая из общепринятых канонов, вызывает явное недоверие соседей и органов опеки. И Тепляковы, конечно, выдающиеся родители - по-настоящему вкладываются в детей, развивают, обучают. Но, похоже, научные амбиции все-таки не дают покоя выпускникам МГУ: в ЖЖ Евгений уже выложил наброски научной статьи «Развитие навыка чтения и его влияние на познавательную и интеллектуальную деятельность дошкольников». В соавторах - Алиса и Хеймдалль. И это, похоже, только начало большого эксперимента.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Не вредит ли ускоренное обучение ?

С этим вопросом мы обратились к директору Института педагогики СПбГУ доктору педагогических наук Елене Казаковой.

- Слышала об этой семье, - говорит Елена Ивановна. - Конечно, это их ребенок и их право, но меня такие истории не воодушевляют. Попытки ускорить процесс взросления были и раньше, но редко приводили к устойчивым положительным результатам. Есть столько возможностей для гармоничного развития ребенка, адекватных возрасту. При чем тут ЕГЭ? Как может сдавать то же обществознание ребенок, у которого нет ни малейшего человеческого жизненного опыта?

- Вспоминаются истории о детях-вундеркиндах, которые либо стали обычными людьми, либо закончили жизнь трагически. Та же Ника Турбина - поэтесса, которая прославилась в четыре года, а в 27 выбросилась из окна. Почему они не справляются?

- Вундеркинды из прошлого, которых мы часто вспоминаем, в основном из сферы искусств. За очень редким исключением из области математики. Часто это быстро сгорающие звезды. Мне кажется, человек - это энергетическая система, которая должна накапливать и расходовать энергию, коммуницировать с миром очень активно. А когда все время идет интенсивная подпитка извне, от родителей, которые хотят быстро дать высококачественное, как им кажется, образование, человек не успевает запустить внутренние ресурсы для своего развития.

- Сейчас многие родители увлечены ранним развитием детей - это хорошо или не очень?

- Раннее развитие важно, но оно должно быть адекватным возрасту. Ребенок должен наиграться, напитаться эмоциями, впечатлениями. Разобраться в звуках, выстроить свои ассоциативные связи с миром красок. Сначала должно развиться воображение и только потом нужно формировать абстрактное мышление, а не наоборот. Мозг шестилетнего ребенка может освоить многое, но нужно ли это? Не стоит торопиться и ставить такого рода эксперименты.

- В шоу «Лучше всех!» много юных гениев: в три года все геометрические фигуры знают, алфавиты разных языков, географические названия от зубов отскакивают. Дети сейчас такие способные или родители усердные?

- Родители уже наигрались, наряжая своих детей во взрослые костюмчики и делая макияж, теперь надо, чтоб потрясали публику способностями. Абсолютное мракобесие. Существуют техники, которые позволяют на короткой дистанции запоминать, воспроизводить, но это не значит, что и через какое-то время все это сможешь повторить. Это фокусы, шоу.

- Скорочтение - нужный навык для ребенка?

- Развивать скорочтение до того, как появилась потребность в чтении как в духовном развитии, нельзя категорически. Об этом давно говорим и мы, и психологи. Скорочтение - это для взрослых, которые ценят чтение и которым надо быстро найти информацию. С детьми это недопустимо, так как гарантированно тормозит желание читать, получая от этого удовольствие.

В ТЕМУ

Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей. Почему такие имена?

У детей Тепляковых необычные имена. Алиса из них - самое привычное нашему слуху. Почему так назвали ребятишек, не раз за время подготовки материала пытали мы родителей.

- Красивое звучание, красивое значение, - объяснила Наталья выбор. - Они необычные? Зайдите в любую московскую школу, удивитесь, каких там только нет. А Хеймдалль и Терра вообще родились в КНР, для другой страны Хеймдалль - самое обычное имя иностранца. Айлунг и Фейлунг - китайские имена, «дракон любви» и «летящий дракон».

Лейя - это цветок.

Алиса - это и просто красивое имя, и отсыл к «Гостье из будущего» Кира Булычева. А еще была Алиса Лиделл - прототип героини знаменитых книг Льюиса Кэрролла о путешествии девочки в Стране чудес и Зазеркалье. Историю популярной Алисы продолжил писатель Лев Генденштейн, отправив ее в своей книге в страну математики...

Хеймдалль - так звали скандинавского бога, сына Одина. Терра - Земля.

Тесей - герой греческой мифологии, который убил Минотавра. Имя брату выбрала Алиса.

Кстати

Как они вдевятером живут в однушке?

Вернувшись из Китая, семья поселилась в Москве в однокомнатной квартире. Фото: Личный архив

Многие, читавшие про эту историю в интернете, удивлены стесненными жилищными условиями многодетной семьи. Тепляковы вдевятером живут в однушке. У опеки из-за этого были претензии, даже пытались применить к ним статус семьи, находящейся в социально опасном положении (СОП).

- С опекой у нас был суд, мы его выиграли, нам принесли официальные извинения, - заверила Наталья.

- Вам как многодетным не полагается разве помощь по улучшению жилищных условий?

- Нельзя сказать, что нам совсем не помогают - пособия платят, молоко бесплатное дают. В плане жилья город нам ничего не должен. Чтобы встать на очередь, у всех взрослых членов семьи должна быть постоянная московская регистрация не меньше десяти лет.

Встать «частью семьи» нельзя, годы учебы в вузе не засчитываются. Но даже если бы мы сумели попасть в очередь, это ни к чему не привело бы. Сейчас получают хотя бы в аренду жилье те, кто встал до 2005 года. У нас и дом под реновацию только в плане аж на 2028-й.