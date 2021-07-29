«Я оказалась нерентабельна»: актриса Евдокия Германова рассказала, почему ушла из «Табакерки»

Актриса Евдокия Германова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавно стало известно: с Евдокией Германовой, актрисой Театра Олега Табакова, которая служила в нем со дня его основания, руководство театра не продлило контракт.

«С моего первого восхождения в Театральный подвал Олега Павловича прошло 40 лет...», - написала она в своем Инстаграме. Ну а потом подробно рассказала, что же случилось: - Я артистка без театра. Я абсолютно спокойно. Мне удалось построить так разговор, что театр остался с ощущением, что я в любой ситуации его надежная опора. Это важно. Ничего за последние 15 лет не происходило (не было ни одной новой роли – Ред.). Я получала зарплату и т.д. Я оказалась театру нерентабельна, как я и предполагала. Это меня не оскорбило, не унизило. В ближайшие годы театр не может мне предложить ничего, зная о том, что я где-то на стороне, подкармливаю себя, они со спокойной душой не продлили со мной контракт.

Но я остаюсь душой театра и никогда ничего плохого ни о ком не скажу.

Табакерка, я люблю тебя. Несмотря ни на что »

Некоторые поклонники 61-летней актрисы посчитали решение руководства театра несправедливым: «Табакерка это же ваш родной дом! Действительно, живём в удивительное время....печально всё это! Вы потрясающая актриса и замечательный человек!» – поддержали ее в Инстаграме.

С недавнего времени Евдокию Германову все чаще можно увидеть в МХАТ им.Горького. Она была среди первых зрителей на спектакле «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Эта премьера разорвала театральные шаблоны. И мало кого оставила равнодушным. Германова написала целый пост в Инстаграме в поддержку Бузовой в весьма экспрессивных выражениях:

«В то время как злопыхатели наслаждаются своим густым пердячим паром, - пишет заслуженная артистка. - Она (Бузова) ставит невероятные цели и осуществляет их. И обратите внимание, Ольга – эпицентр самых громких провокационных событий на протяжении уже восемнадцати лет. Она селф-продюсер и лакмусовый тригер для людей с консервативным или весьма ограниченным взглядом на жизнь, а если приглядеться внимательней, и для людей, по сути, утративших интерес к жизни и дерзость в преодолении сопротивления. Ее ценность - ИНТЕРЕС. Ее внутренний жест - НАВСТРЕЧУ. Ее сквозное внутреннее действие - ТРАТИТЬСЯ. Она, несомненно, - ЯВЛЕНИЕ.

А что вы, обгладыватели чужих костей, можете предложить?

Вы спотыкаетесь о свои страхи, закисаете в своих обидах, плюетесь своей ревностью - и это ваша жизнь? Какие такие непреодолимые препятствия виноваты в вашей неуспешности?

Сколько из ваших мечт вы реализовали? Какие стратегии и навыки вы приобретаете, дополняете и исследуете в течение своих жизней? Делайте чуть-чуть больше, чем другие, и чуть-чуть лучше, чем другие. Делайте это со всей страстью. И у вас не останется времени на пердячий пар… Оля, дерзай, у тебя всё получится!

Теперь рекомендацию дерзать можно дать и самой Германовой. В октябре в Художественном театре должен выйти спектакль «Розовое платье» (по пьеса «Розовое платье с зеленым пояском» Натальи Мошиной), где она сыграет главную роль. Это история одной женской судьбы и оммаж чеховским «Трём сестрам». Театр пока не раскрывает все свои планы, но не исключено, что Евдокия Германова станет актрисой его труппы.