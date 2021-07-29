Защитить для себя и своих детей воду, воздух, лес: Радио «КП» и сайт kp.ru сообщают об очередном марафоне!

31 июля на радио «КП» и на сайте kp.ru стартует марафон, посвященный проблемам экологии и перерасходу ресурсов. Вместе с экспертами мы обсудим актуальные проблемы экологии. Проанализируем положительный опыт, дадим советы и послушаем хорошую музыку!

Про международное сотрудничество в экологической сфере и про опыт Германии в сфере очистки сточных вод расскажет глава Представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Москве Юлия Вячеславовна Грищенкова;

С Сергеем Быковских, президентом Henkel в России, обсудим снижение нагрузки на окружающую среду в рамках производственной деятельности;

Оксана Трофимова, директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» расскажет, как ритейл сотрудничает с крупными брэндами в вопросах сохранения экологии.

Гости студии «КП»:

Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы;

Руслан Эдельгериев, советник Президента РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам климата;

Максим Канищев, руководитель научного центра по достижению углеродной нейтральности;

Приглашаем и вас на интересный и актуальный разговор 31 июля в 13.00 мск. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, делитесь мнениями.