Защитить для себя и своих детей воду, воздух, лес: Радио «КП» и сайт kp.ru сообщают об очередном марафоне!

31 июля на радио «КП» и на сайте kp.ru стартует марафон, посвященный проблемам экологии и перерасходу ресурсов. Вместе с экспертами мы обсудим актуальные проблемы экологии. Проанализируем положительный опыт, дадим советы и послушаем хорошую музыку!
Про международное сотрудничество в экологической сфере и про опыт Германии в сфере очистки сточных вод расскажет глава Представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Москве Юлия Вячеславовна Грищенкова;
С Сергеем Быковских, президентом Henkel в России, обсудим снижение нагрузки на окружающую среду в рамках производственной деятельности;
Оксана Трофимова, директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» расскажет, как ритейл сотрудничает с крупными брэндами в вопросах сохранения экологии.
Гости студии «КП»:
Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы;
Руслан Эдельгериев, советник Президента РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам климата;
Максим Канищев, руководитель научного центра по достижению углеродной нейтральности;
Приглашаем и вас на интересный и актуальный разговор 31 июля в 13.00 мск. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, делитесь мнениями.