Мигрантономика: почему зарплата гастарбайтеров растет быстрее, чем у местных

Наша экономика "подсела" на трудовую силу мигрантов. Фото: Евгения ГУСЕВА

ОДНИХ КУРЬЕРОВ — 60 ТЫСЯЧ. И ВСЕ МАЛО

С плечистым курьером Лешей из подмосковного Подольска мы познакомились в лифте. Он уточнил, на каком этаже какая-то там квартира, а я в ответ поинтересовался, сколько он получает и почему отнимает хлеб у мигрантов — развозить еду в заплечных коробах всегда считалось их вотчиной.

- А чего же не отнять — 65 тысяч в месяц! - бойко парирует Леша. - Работаю три через три, особо не упарываюсь - где еще найду такие деньги?! Нам даже больше платят, чем мигрантам.

Тут пришлось Лешу разочаровать. Днем ранее парнишка из Намангана, привозивший плов, похвалился, что вытягивает на 70 тысяч — и тоже не напрягаясь: при 8-часовом рабочем дне и пятидневке. После стройки, где за те же деньги света божьего не видел, парень устроил себе курорт — работает строго по Трудовому кодексу. Впрочем, в компании Деливери-Клаб, одном из крупнейших операторов по доставке, и на сервисах трудоустройства «КП» заверили, что ставки для всех одинаковы. Больше получает тот, кто выполнит больше заказов.

Профессия курьера — хит пандемийного трудового сезона. Только лишь по Москве их более 60 тысяч человек. И все равно не хватает.

- Зарплаты курьеров выросли в два раза, а потребность в них — в 3-4 раза, - сказал kp.ru руководитель портала поиска высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров. - Причем не только в столице, но и в других крупных городах. Если вкалывать как следует, то и больше 100 тысяч в месяц можно получать, а кто занимается доставкой на автомобиле, может и полторы сотни вытянуть.

Профессия эта — как зеркало российской экономики последних лет. Стоило в прошлом году на несколько недель остановить стройки, закрыть кафе и запереть людей по домам, как рынок мгновенно перестроился — сам, без указов, приказов и разъяснительной работы в прессе.

Спрашивается, откуда кадры взялись при закрытых-то границах? Со стройки, вестимо.

- Слухи о том, что все мигранты в кризис разъехались по своим республикам, сильно преувеличены, - продолжил Захаров. - Ну, может, небольшая часть. А основная масса тут же ушла в курьеры и таксисты. И возвращаться на стройку не собираются.

Доставка продуктов и товаров стала, пожалуй, единственным полем деятельности, привлекательным и для мигрантов, и для россиян. О конкуренции пока говорить рано — слишком много вакансий, места всем хватает.

Курьеры-мигранты зарабатывают порой больше местных Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЕСТНЫЕ НЕ РВУТСЯ НА СТРОЙКУ ДАЖЕ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ

Кадровая пробоина на стройках, в торговле и общепите вызвала рост зарплат в этих отраслях.

- В прошлом году мы зафиксировали спад числа соискателей из стран СНГ, - сообщил kp.ru коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий. - Российские работодатели стали заполнять вакансии местными сотрудниками. Чтобы рабочие процессы не останавливались и трудоустройство происходило максимально оперативно, компаниям пришлось компенсировать затраты на их переезд из других регионов к месту работы, оплачивать им жилье, увеличивать зарплаты.

Про оплату жилья подтвердили знакомые, сдающие квартиры в Подмосковье. Нет отбоя, говорят, от бригад из Оренбурга, Ростова, Ленинградской области, Мордовии — народ занимается установкой дорожного освещения, переработкой бумаги, озеленительными работами, строительством частных домов. Нередко договоры аренды подписывают не сами рабочие, а собственники небольших предприятий, где они трудятся — они и деньги переводят хозяевам жилья.

Уже раздаются голоса, призывающие отказаться от участия мигрантов в нашей экономике. Вот, мол, смотрите, как здорово получилось: гостей стало меньше — зарплаты поднялись. Давайте их всех отправим домой, поставим на освободившиеся места наших россиян, дадим им высокие зарплаты, и все будет в шоколаде.

Так ли? Большой вопрос. Эксперты трудового рынка головокружения от успехов не испытывают.

- До пандемии курьеры получали 40 тысяч руб, стали получать под 80, - раскладывает Захаров. - Строители, которые зарабатывали 70 тысяч, кинулись в курьеры. Тогда на стройке подняли зарплаты — 80, 90. Но народ не возвращается. Лучше курьером за 80, чем месить бетон на морозе или попасть под падающий кирпич за 90. Да и судя по реакции на объявления о вакансиях, даже за 100 тысяч в месяц найти работников сложно.

По данным портала SuperJob, за минувший год (июнь 2021 к июню 2020) число вакансий в строительстве выросло более чем в три раза, а количество резюме - лишь на 7%. Строительной отрасли приходится конкурировать за рабочую силу уже не только с промышленностью, но и с сервисами доставок, которые предлагают зарплату не меньше, а условия труда — гораздо более комфортные и безопасные.

Строительные профессии с растущими зарплатами Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В результате исход мигрантов со стройки хоть и вызвал там рост зарплат, но не такой, чтобы всех вернуть обратно, не говоря уже о том, чтобы заинтересовать местных жителей.

- Россияне не пойдут на те условия, в которых трудятся мигранты-строители, даже если дать им более высокую зарплату, - сказал kp.ru директор научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков. - Дело же не только в деньгах, но и в условиях работы. Для того, чтобы стройка стала привлекательной для наших граждан, надо оформить работника легально, платить за него пенсионные и страховые взносы, соблюдать Трудовой кодекс, требования охраны труда…

Все эти меры приведут к увеличению расходов. Стройка просто не выживет, если пойдет на это, считают эксперты отрасли.

- Действующее законодательство — 44-й и 214-й федеральные законы — заставляют строительные компании максимально удешевлять работу, — сказал kp.ru омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский. - Вот вы составите смету с учетом высокой белой зарплаты, достойной квалифицированного специалиста, с отчислениями во все фонды, с качественными материалами — и не впишетесь в нормативы, по которым банки определяют, давать вам кредит или нет. И тендер не выиграете — потому что выиграет тот, кто предложит дешевле. А без мигрантов дешевле не получится.

Кстати, закрыть дорогу своим мигрантам пробовал и президент Трамп.

- Помните историю с стеной между США и Мексикой? - спрашивает Котровский. - Внешней рабочей силы стало меньше, из-за роста доли местных американских строителей (более высокооплачиваемых) подорожала себестоимость работ — и тут же выросли конечные цены, в частности, поднялась стоимость жилья. В конечном итоге это легло на потребителя — надо и нам учитывать эти опасности.

Кадровый дефицит на стройках вызвал рост зарплат. Фото: Мария ЛЕНЦ

А В РЕСТОРАНЕ, В РЕСТОРАНЕ ЛИШЬ ОФИЦИАНТЫ - РОССИЯНЕ

Потребитель будет расплачиваться за рост зарплат и в другой мигрантоемкой отрасли — общепите.

- Среди официантов (если не учитывать специализированные рестораны восточной кухни) и барменов преобладают россияне, - сказал kp.ru руководитель Союза управляющих ресторанами, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. - А вот уборка, мытье посуды, заготовка продуктов — на эти позиции россияне не идут. Во время пандемии зарплаты в отрасли поднялись процентов на 15, у уборщиц и посудомоек - даже в полтора раза, с 2 тысяч до 3 тысяч рублей за смену, это с 40 тыс до 60 тыс рублей в месяц — и все равно это не стало привлекательным для россиян. Так что кадровую проблему решаем за счет перетягивания мигрантов из других отраслей.

Кстати, у официантов, где основу составляют россияне, за время пандемии зарплата не изменилась, отметил эксперт. Вообще, это характерный тренд для отраслей, в которых традиционно заняты соотечественники. По данным портала Работа.Ру почти у 80% российских работников зарплата не изменилась. Самый ощутимый прирост зарплат за год зафиксирован, по данным портала SuperJob, у программистов - чуть больше 20%. В профессиях, где заняты мигранты, рост значительно выше.

- Если мигрантов в ресторанном бизнесе станет меньше, то зарплаты, конечно, увеличатся, - продолжает Миронов. - Но ничего хорошего в этом нет. Вместо не очень квалифицированного мигранта, получавшего 40 тысяч, придет такой же не очень квалифицированный наш, которому надо будет платить уже 50 тысяч. Рост издержек отразится на меню — ресторан, не повышая качества, переместится в более дорогую категорию, его перестанут посещать, и он прогорит.

Вообще, опасения, что как только зарплаты повысятся, подорожает и конечный продукт — основное объяснение сдерживания доходов работников. Во всех отраслях. Предпринимателям, видно, не хочется думать, что можно поднять зарплату не за счет потребителя, а за счет уменьшения собственных прибылей. Повышение окладов и расценок начинается только тогда, когда перед начальством разверзается огромная кадровая дыра, грозящая остановкой производства.

Тормозит рост зарплат и отсутствие необходимой квалификации у работников — в том числе, и у российских.

- Замена неквалифицированного мигранта неквалифицированным россиянином мало что даст, - возвращается к своей мысли Миронов. - А вот если на место мигранта встал бы российский работник с профессиональным образованием, пусть и на более высокую зарплату, то это был бы ресторану плюс — потому что специалист свою зарплату окупит, привнося новые знания. Да и не потребуется расходов времени и денег на его обучение. Но проблема в том, что у нас не хватает техникумов, где готовили бы поваров и других специалистов для ресторанной отрасли.

По его словам, общепит пока не готов к отказу от мигрантов. Так же, как стройка, торговля, агропром, ЖКХ.

- Мигранты не отнимают работу у россиян, а занимают свободные ниши, - говорит Миронов. - Есть позиции, на которые граждане нашей страны практически не идут, и здесь труд мигрантов необходим. Так происходит во многих странах.

Зарплата у официантов, которыми работают русские, не растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Долой лопатный уклад!»

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов — о том, как зависимость от мигрантов мешает технологическому прогрессу

«За последние 20 лет наш рынок труда стал мигрантозависимым. Это результат неправильного выбора. В 2012 г у нас писали, что миграция является важнейшим источником демографии и экономики. Что по всему миру идет борьба за миграционный ресурс — если мы его бросим, этот ресурс тут же подберут другие. Еще раньше, в 2006-м пугали, что в 20-е годы (то есть сейчас) у нас будет провал по мигрантам, и нам нужно порядка 20 млн человек привезти из дальнего зарубежья например, из Китая. И только в 2018 г. была принята разумная концепция — основным источником роста народонаселения является естественное воспроизводство.

Мигрантозависимость сформировала в нашей экономике лопатный уклад и породило технологическую отсталость во многих отраслях. Но считать, что стоит лишь отказаться от услуг мигрантов, и жизнь наладится — это утопия. Нужно постепенно уменьшать долю иностранных работников в разных отраслях, а параллельно заниматься индустриализацией, повышать производительность труда, создавать нормальные условия жизни на селе.

Задача — спроектировать новую систему экономики без мигрантов, в которой труд будет становиться все более дорогим. А дорогим он будет, если будет более квалифицированным, задействованным на более сложных производствах. Думаю, на это потребуется две пятилетки».

Зависимость экономики от мигрантов мешает технологическому прогрессу Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Если убрать мигрантов из тех отраслей, где они сейчас работают, то эти отрасли просто сдуются»

Как заменить низкооплачиваемых иностранцев россиянами с высокой зарплатой — об этом «КП» поговорил с директором Научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеславом Бобковым

- Поднимутся ли зарплаты у россиян, если ограничить число мигрантов?

- Мигранты присутствуют не всех секторах экономики и не во всех регионах — поэтому изменение их численности в определенных профессиях, таких как торговля, строительство, сельское хозяйство, такси и даже повышение зарплат в этих отраслях на зарплатах в целом по стране сказывается очень косвенно.

- Сможет ли наша экономика обойтись собственными трудовыми ресурсами?

- Надо отдельно оценивать каждую отрасль и регион. Дальний Восток не обойдется без мигрантов, потому что не там не хватает трудовых ресурсов. А республики Северного Кавказа вполне обойдутся — это самые трудоизбыточные регионы. Отрасли, требующие высококвалифицированного труда, спокойно обходятся без мигрантов. Но если убрать мигрантов из тех отраслей, где они сейчас работают, например, из строительства, то эти отрасли при нынешней форме трудовых отношений между работодателями и мигрантами просто сдуются.

- То есть даже высокие зарплаты не привлекут россиян на замену мигрантов?

- Откуда они возьмутся, высокие зарплаты? Весь бизнес приспособлен под существующие зарплаты - так он получает свою прибыль. Но вообще если для конкретного бизнеса высокие зарплаты - это затраты, то с макроэкономических позиций — это благо для экономики. Высокие зарплаты порождают платежеспособный спрос, стимулируют производство новых товаров и услуг, которые можно продать, то есть дают толчок развитию экономики. Но эти процессы должны быть управляемыми. Со стороны государства необходимы законодательные акты, которые стимулировали бы бизнесменов, использующих сейчас труд мигрантов, брать на работу россиян — налоги, может, уменьшить. Но вообще, с нашими огромными территориями и имеющимся населением мы в ближайшие 10-15 лет не сможем обойтись без мигрантов.