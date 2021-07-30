Что такое лазер-ран, и где им заняться в Москве

Один выстрел за полторы секунды - хороший результат. Фото: Андрей АБРАМОВ

Лазер-ран - это соревнования, в которых чередуют бег (с англ. run) и стрельбу из лазерных пистолетов. Звучит как сцена из «Звездных войн». На деле выглядит как классический спорт. Однако очень затягивает!

В СПОРТЕ ВАЖНА… ЗРЕЛИЩНОСТЬ

Опробовать лазер-ран решил на себе. Спортсмены бегут четыре дистанции по 800 метров, итого 3,2 км. После каждого отрезка стрельба. Бежать надо на скорость, поэтому хриплю, утираю слюни. Отрезок заканчивается, занимаю позицию на огневом рубеже.

Поднимаю причудливый пистолет. Увесистый, но за счет анатомической ручки хорошо лег в ладонь. Концентрируюсь, стреляю - и все мимо. Рука гуляет, дыхалка сбита. На стрельбу есть 50 секунд. В биатлоне промах наказывается штрафным кругом, в лазер-ране санкций нет. Пока не закроешь пять из пяти, можешь стрелять. Истекло время - просто продолжаешь забег. Суть в том, что драгоценные секунды ты уже потерял на рубеже.

Подхожу к старшему тренеру Москвы по пятиборью Алексею Хапланову и жалуюсь, что стрелять после такого забега сложно.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- В биатлоне к рубежу спортсмен катится, не работает палками. За это время скидывает до 10 ударов пульса в минуту. Чтобы нам во время бега так успокоиться, нужно около 80 метров трусцой. Но это слишком долго! Поэтому каждый спортсмен выбирает тактику, когда сбрасывать скорость, чтобы успокоить пульс, - объясняет заслуженный тренер России.

Когда сравнивают лазер-ран и биатлон, тренеры хмурятся.

- Когда-то мы были в одном союзе. Биатлон был младшим братом пятиборья. На лыжах выступали всего несколько стран. Потом они привлекли спонсоров, телевидение, придумали новые форматы гонок - стало зрелищно! Биатлон превратился в популярный спорт, а пятиборье, наоборот, потеряло позиции. Последние 20 лет его хотят убрать из Олимпийских игр, - рассказывает Алексей Хапланов.

Терять позиции пентатлон - другое название пятиборья - стал из-за своего богатого состава: в нем стрельба, бег, фехтование, плавание и верховая езда. И все должен уметь один спортсмен. Ветераны говорят, единицы в мировом спорте показывают хороший результат хотя бы в четырех из пяти дисциплин.

Основой пятиборья остаются бег и стрельба: их объединили и создали отдельную дисциплину. Сначала назвали «комбайн» - комбинированный вид. Потом утвердили более звучное «лазер-ран».

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЛТОРЫ СЕКУНДЫ НА ВЫСТРЕЛ

Если глядеть со стороны на лазер-ран, то зрелищность для обывателя тут все еще невысокая. Взять огневой рубеж. Лазерный пистолет беззвучный. На позиции десяток спортсменов с напряженными лицами клацают спусковыми крючками. После каждого выстрела нужно отвести рычаг взведения - имитация перезарядки оружия.

До мишени 10 метров. Они тоже электронные: считывают, куда попал лазерный луч. Засчитывают выстрелы только в «яблочко» диаметром около 6 см. Отстрелялся, оставил оружие на столе - некоторые заботливо подстилают полотенца - и бежишь еще 800 метров.

По личному опыту замечу: само участие очень увлекает. Что до зрелищности, тренеры говорят: нужна хорошая режиссерская работа в эфире, как в том же биатлоне.

Когда-то в пятиборье использовали газовые пистолеты. Потом перешли на пневматику. В 2011 году спортсменов вооружили лазерными симуляторами - так правильно называются эти пистолеты. Экологичнее и соревнования безопаснее, да и при транспортировке такой не вызывает вопросов у полиции.

Визуально пистолеты практически одинаковые. Хотя конструкция отличается: одному удобнее тяжесть в стволе, другому - в прикладе. Весят они около одного килограмма. Лазер спортсмен может скорректировать: на стволе есть винты - крутишь и меняешь направление выстрела по горизонтальной или вертикальной оси.

Пистолет начального уровня вместе с мишенью стоит от 40 тысяч рублей. Это в четыре раза дешевле правильной спортивной пневматики. Однако топовые симуляторы все равно стоят около 150 тысяч рублей. Хоть на патронах можно сэкономить.

Раньше на один выстрел у спортсмена уходило больше двух секунд. С лазерными пистолетами хорошим временем считается полторы секунды. Тренеры говорят, что это не только заслуга лазера, но и люди стали быстрее.