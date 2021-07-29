Адвокат по делу Михаила Ефремова умер во сне

Вадим Никулин и Ирина Стерхова у здания Пресненского суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни дело Михаила Ефремова начнут рассматривать в кассационном суде, однако, главная пострадавшая - гражданская жена курьера Ирина Стерхова, которую вытеснили из процесса и оставили без компенсации, похоже, не сможет участвовать в слушании. Ее адвокат Вадим Никулин внезапно скончался сегодня ночью.

- Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие, - поделился с kp.ru адвокат Андрей Алешкин, который также участвовал в громком деле. - Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Вадим Никулин был прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим своё дело, очень порядочным. Выражаю глубочайшие соболезнования его жене, которая сейчас безумно подавлена. И, конечно, очень соболезную Ирине Стерховой: Вадим Никулин был для неё колоссальной поддержкой и опорой в этом судебном процессе.

Вадим Никулин дважды пытался войти в дело Михаила Ефремова: в суде первой инстанции и на стадии апелляции. Оба раза оказались неудачными: суды не признали Стерхову потерпевшей, так как в дело вошла официальная жена погибшего курьера Маргарита Захарова. Но Никулин не сдавался: сейчас на родине Сергея Захарова, в Рязани, идёт судебный процесс, который в прессе окрестили «войной жён». Ирина Стерхова подала иск о признании ее иждивенкой гражданского мужа, так как они прожили вместе более 20 лет, и семью содержал именно Сергей Захаров. Шансы выиграть были высоки, тем более, что в прошлом году всплыло заявление на развод, поданное официальной супругой за две недели до рокового ДТП. В нем она указывала, что фактически рассталась с мужем ещё в 1994 году. Суд в Рязани должен был расставить все точки над "i", и если бы Стерхова выиграла дело, последствия могли быть самыми непредсказуемыми, вплоть до уголовного дела о лжесвидетельстве против Маргариты Захаровой и лишения ее денежной компенсации от Михаила Ефремова в 1 млн рублей. Однако, как сложится процесс без участия Вадима Никулина, теперь можно только предполагать…

Предварительная причина смерти адвоката - миокардит, поражение сердечной мышцы. Однако, близкие уверяют, что на здоровье Никулин никогда не жаловался: вёл активный образ жизни, занимался спортом, не злоупотреблял спиртным. Его уход стал неожиданным и жутким ударом для семьи и друзей.

- Невольно приходит мысль, что дело Ефремова оказалась зловещим для всех участвующих в процессе адвокатов, - отметил Андрей Алешкин. - Мне вынесли предупреждение, двоих защитников лишили адвокатского статуса, а Вадим Никулин и вовсе лишился жизни… Прощание состоится завтра в 14.00 в морге 70-й московской больницы, а похоронят его на малой родине, в Саратове.

Адвокатуре и уголовным делам Вадим Никулин посвятил более 20 лет, однако, на сайте адвокатской палаты Московской области, в которой состоял защитник, некролог о нем так и не появился. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Вадима Никулина.