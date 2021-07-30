Август-2021: станет ли он черным или Россия сняла это проклятие

Клиенты банка СБС-АГРО стоят в очереди в надежде получить свои вклады после дефолта в августе 1998 года. Фото Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/

В сознании многих в России этот месяц стал уже почти мистическим. Именно в августе у нас то ГКЧП, то дефолт, то гибель подлодки «Курск», то война в Южной Осетии... И если август заканчивается спокойно, мы выдыхаем с облегчением: «Ух, пронесло!» К остальным 11 месяцам такого отношения нет. Почему же конец лета так часто преподносит нашей стране сюрпризы? И стоит ли нам бояться августа-2021? Об этом «Комсомолка» расспросила экспертов.

Цены пока сдержат

- Сейчас глобальная тенденция - инфляция ключевых мировых валют, которые мы до сих пор считали образцом стабильности, - говорит экономист, публицист Юрий Болдырев. - В чем это будет проявляться? Товары, получаемые нами из-за рубежа, будут стремительно дорожать. То есть к нашему собственному росту цен добавляется еще и общемировой. Как полвека назад вместе с заграничной картошкой к нам завезли колорадского жука, так и теперь - вместе с долларом Америка импортирует нам и свою инфляцию.

Юрий Болдырев.

- Каких отраслей это коснется прежде всего?

- Рост цен будет там, где мы больше всего зависим от поставок из-за рубежа, а это практически все - от лекарств и продуктов до электроники и автомобилей.

- Это естественный процесс, или наши экономические власти где-то недоработали?

- Это сейчас накрывает все страны, весь мир. Если и винить в чем-то наши власти, то только в экономической политике, которая не обеспечила России более высокую самодостаточность. То, что после первых же санкций мы начали импортозамещение, - это хорошо. Решение было верным. Но все дело в исполнении. Оно реализовалось скорее как гудок паровоза, а не пар, толкающий поршни. А красивая программа по льготной ипотеке? Выглядит замечательно. Но она запустила ажиотажный спрос и рост цен на жилье.

- Что может подорожать в августе в первую очередь?

- Беспокойство вызывают бензин и ряд продуктов питания. Но я думаю, что в августе цены на них еще попридержат. Скорее всего, власти начнут кулуарно вызывать на ковер бизнес и договариваться: вы сейчас до выборов крепитесь, ничего не повышайте, а осенью, в октябре - ноябре, можно будет вожжи ослабить. Так что в августе - сентябре они более-менее все сдержат, а дальше не исключен скачок цен.

- Август действительно черный месяц?

- Я не готов делать прогнозы методом нематематической индукции и утверждать, что все августы прокляты. Но, напомню, что в августе 1998-го в России не только случился дефолт. Замена приватизации по индивидуальным счетам на ваучерную (которую народ счел обманом и несправедливостью) была проведена в 1992-м году тоже летом, когда парламент ушел на каникулы.

Непопулярные решения специально сдвигали на это время

- Черный август - это скорее наша болезненная память, потому что, если убрать эмоции и поднять статистику, за последние 30 лет по-настоящему черных августов можно пересчитать по пальцам одной руки, - говорит политолог Павел Салин. - Но появился этот штамп не случайно. Власти специально оттягивали принятие непопулярных решений на этот отпускной период, когда народ на курортах, дачах, огородах, чтобы все прошло максимально тихо. В 1991-м ставку на это сделали путчисты (Горбачев именно тогда был в отпуске, да и заговорщики надеялись, что населению в это время не до политики, и оно отреагирует на закручивание гаек не очень активно). А вот в 1998-м ставка на тихий август сыграла. Решение о дефолте можно было принять и в июне, и в июле, когда уже сформировались все предпосылки кризиса.

Павел Салин.

- Но прошлый август в Белоруссии показал обратное: волнения и массовые митинги начались именно когда люди в отпуске и им не нужно с утра бежать на завод или в институт.

- Когда-то угадывают, когда-то просчитываются, как с путчем и дефолтом. Такое бывает, когда власти недооценивают степень напряженности в народе. Не надо демонизировать этот прекрасный месяц.

- В этом августе чего-то стоит ожидать?

- Во-первых, власть сейчас крайне не заинтересована в том, чтобы политическая система испытывала пиковые нагрузки. В сентябре будут выборы в Госдуму, потом возможны кадровые перестановки. Поэтому сейчас не будет приниматься никаких непопулярных решений. С учетом того, что сейчас почти на 100% контролируются и политическое поле, и экономическое, то велика вероятность, что все будет протекать по сценарию власти. По крайней мере в августе. Да, напряженность в народе есть: на усталость от пандемии наложились и скачок цен, причем на базовые вещи - жилье и продукты, и падение доходов людей, и раздражение от коррупции, наглости силовиков и барства чиновников. Но выплеснуться недовольство всем этим может позже, скорее осенью. Пока мы видим эффект летнего спокойствия.

- А оппозиция будет что-то предпринимать?

- У нее сейчас нет возможностей, чтобы с учетом летней спячки общественных настроений сунуть какую-нибудь шпильку. Если что-то и планируется, то уже ближе к выборам, на сентябрь.

- А на международной арене?

- Маловероятно. Запад, похоже, занял выжидательную позицию, там смотрят, как будут разыгрываться наши сценарии и каких новых игроков вынесет осенняя волна выборов. Они готовы поддержать протесты, если их кто-то в России сможет поднять накануне и после голосования. Готовы не признавать итоги выборов. Даже ввести новые санкции. Но никаких более активных действий во внутренней российской политике, да и во внешней, судя по всему, в ближайшие месяцы не планируют. Американцы расставили красные флажки для Москвы, Москва отреагировала. На этом все. Большого влияния внутри России у них сейчас точно нет.

Из досье "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ

А что обещают звезды?

- В астрологии известно, что Россия управляется знаком Водолея. Когда Солнце входит в знак Льва, оппозиционный Водолею, все проявляется в самом остром виде. Именно поэтому мы и сталкиваемся с тем, что в августе в России случаются крупные потрясения, - считает руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев.

Александр Зараев.

- 2021-й исключение? Или снова ждать катаклизмов?

- В первой половине августа этого года биосфера нашей планеты будет в состоянии напряжения, это может угрожать проблемами. Плюс ситуация обостряется положением Юпитера и Сатурна: они сейчас находятся в Водолее, и вся энергия, накопленная за их циклы (это 12 и 30 лет соответственно), может вылиться.

- То есть весь месяц быть начеку?

- Вторая половина августа будет более спокойной.

- Что будет с коронавирусом? Пандемия закончится?

- Третью волну предсказывали многие астрологи - ее всколыхнул коридор затмений (солнечное и лунное), который пришелся на конец мая и начало июня. Уже в следующем, 2022 году, пандемия наконец сойдет на нет. Но перед этим нам предстоит пережить еще одну волну коронавируса. Правда, это не август, а конец октября и ноябрь. Эту волну может принести появление нового, более мощного штамма.

- А что говорят звезды о более далекой перспективе?

- Россия имеет свою духовную программу. Поэтому и Ванга, и Эдгар Кейси (знаменитый американский мистик. - Ред.) говорили, что Россия в районе 2025 года станет неким примером того, как правильно развиваться этносу. То есть духовным лидером мира. Этносы, жившие по старой программе «человек человеку волк», будут уходить в тень. А те, которые создают новые ростки, будут камертоном всего человечества. И это как раз про нас.