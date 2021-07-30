Горячая штучка: Ирина Шейк показала смелые снимки топлесс

Ирина Шейк – обладательница идеальной фигуры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк – обладательница идеальной фигуры: 35-летняя звезда смело может позволить себе позировать в бикини или в нижнем белье, а то и вовсе в стиле «ню». В Инстаграме супермодель поделилась архивными фотографиями, сделанными в 2010 году культовым американским фотографом Питером Бирдом. На фото Ирина позирует топлесс, прикрывая обнаженную грудь руками.

Снимки получились смелыми и очень сексуальными. В комментариях поклонники называют Ирину богиней и припоминают, что эти фото были сделаны еще в то время, когда русская модель встречалась с футболистом Криштиану Роналду.

В Инстаграме супермодель поделилась архивными фотографиями, сделанными в 2010 году культовым американским фотографом Питером Бирдом.

Судя по подписи к снимку, Ирина решила почтить память покойного фотографа. Фотограф Питер Бирд был легендой американской фотографии. Он сотрудничал с журналами Vogue и Elle, а также с календарем Pirelli, дружил с художниками Энди Уорхаллом и Сальвадором Дали. Питер умер в 2020 году в возрасте 82 лет. Бирд страдал деменцией, ранее он перенес сердечный приступ. Родственники заявили о его пропаже, а спустя 19 дней его тело было найдено в лесу возле города Ист-Хэмптон на острове Лонг-Айленд. Тело нашли после того, как охотник обнаружил кусок его одежды и сообщил в полицию.

За свою карьеру Ирина Шейк работала со многими известными фотографами. Она – одна из самых востребованных моделей планеты. Популярности звезде добавили слухи о ее романе с рэпером Канье Уэстом. В начале июня папарацци сфотографировали музыканта в компании Ирины на юге Франции. На фотографиях самый богатый музыкант планеты и русская красавица прогуливаются вместе в живописном парке. Во Францию Канье прилетел, чтобы отметить день рождения: 8 июня ему исполнилось 44 года. Влюбленные остановились в Провансе в роскошном бутик-отеле Villa La Coste.

На фото Ирина позирует топлесс, прикрывая обнаженную грудь руками. Фото: Инстаграм.

Впрочем, сейчас отношения Ирины Шейк и Канье Уэста, похоже, сошли на нет. Как сообщил источник портала Page Six, в середине июля рэпер пригласил русскую красотку поехать вместе с ним на Парижскую Неделю моды. Канье должен был посетить показ модного дома Balenciaga, с которым он сотрудничает, и хотел, чтобы Шейк в этот день была рядом с ним. Но Ирина ответила ему отказом.

- Она любит его как друга, и не хочет отношений с ним. Ей не хочется подогревать слухи об их романе, которые тут же распространились бы в прессе, появись она с ним на публике в Париже. Это был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются, - рассказал источник издания.

Судя по подписи к снимку, Ирина решила почтить память покойного фотографа. Фото: Инстаграм.

Ирина Шейк воспитывает четырехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. После расставания со звездой «Мальчишника в Вегасе» Ирина так и не была замечена в новых отношениях. Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году, а два года спустя у них родилась дочь Лея. Несмотря на разрыв, бывшие гражданские супруги сохранили ради дочки дружеские отношения. Брэдли часто забирает дочку из детского сада и отводит ее на занятия по рисованию и танцам.