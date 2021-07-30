НАМ российского вина

Фото: Елена Наумова

Грациозный дрон с видеокамерой, похожий на внимательную птицу, секунду висит над нашими головами и через мгновение превращается в точку где-то между облаками. Артур Саркисян, управляющий летающей камерой, объясняет:

- Сейчас дрон на высоте примерно 150 метров. Вот, посмотрите, как выглядят виноградники. Ровные, без проплешин. Состояние посадок – один из десятков параметров, по которым мы проверяем хозяйства. Судя по картинке на экране моего пульта, здесь все очень даже в порядке.

Артур Саркисян, винный аудитор Роскачества. Фото: А.Синельников

Артур возглавляет комиссию Роскачества, задача которой – провести аудит крупных виноделен страны. Эксперты проверяют буквально все – от гигиены в цехах до состояния туристической инфраструктуры хозяйств. Ежедневно им приходится дегустировать десятки образцов. Это часть работ по подготовке Винного гида России, который выйдет 26 ноября этого года. Уже в четвертый раз. Корреспонденты «Комсомольской правды» побывали в пресс-туре, организованном Роскачеством, увидев, где и как производятся сотни миллионов литров кубанского вина. Несколько раз в эти дни мы пересекались с бригадой аудиторов. Их поездка занимает почти два месяца – комиссия изучит состояние виноделен нескольких регионов – Кубани, Крыма, Ставрополья, Нижней Волги, Дагестана.

СПРАВКА КП

Винный гид России — это каталог качественных российских вин, который составляется и ежегодно обновляется экспертами Роскачества.

Аудиторы Винного гида России в этом году проверят 30 крупнейших предприятий в семи регионах страны. Чек-лист включает 112 параметров:

- проверка виноградников: состояние участка, качество ухода

- аудит производственной базы, в том числе, санитарного состояние

- выборочная оценка качества вина в емкостях

- оценка готовой продукции: от 10-15 до 80-90 образцов. На каждый отводится 3-4 минуты

- оценка туристической инфраструктуры винодельни: магазин, кафе или ресторан, отель, активности для туристов

Время на проведение аудита зависит от размеров предприятия. От 4 до 12 часов. Небольшие хозяйства - по два в день. Компаниям масштаба Абрау Дюрсо или Кубань-Вино отводится до двух дней.

Винная проповедь: внутри и за рубежом

Российское вино: от грандиозных винификаторов Фанагории и Кубань-вино. Фото: Елена Наумова

Вокруг отечественного виноделия происходит много чего необычного, что было сложно представить еще даже лет пять назад. Вина привозят золотые и даже платиновые медали международных конкурсов. Сотни тысяч туристов осваивают южные винные маршруты, вдруг открыв, что интересно бывает не только в Бордо, Риохе и Напе. И вот буквально сегодняшняя новость: с начала года Кубань отправила на экспорт два миллиона литров вина, это на 33 (!) процента больше, чем за первое полугодие прошлого года. Миллионы литров отправились в 18 стран.

- Эта цифра тоже будет расти, - говорит мэр Анапы Василий Швец. – Мы недавно провели инвентаризацию виноградопригодных земель. Если сейчас в нашем районе четыре тысячи гектаров виноградников, то потенциально их может быть в восемь раз больше! В ближайшие годы здесь появятся десятки новых малых виноделов. Я думаю – не меньше пятидесяти.

...до фермерских кооперативов. Фото: Елена Наумова

Анапа мечтает о лаврах винной столицы страны. Недавно здесь устроили масштабный многодневный «Аморе фест», главным героем которого стало, конечно же, вино. Производители знакомили гостей курорта со совей продукцией. Для любителей бега устроили марафон среди виноградников. Веселье и вино лились рекой, но как утверждают очевидцы пьяных не наблюдалось совсем. Но власти курорта видят в вине не только способ развлечь публику. Администрация Анапы и крупнейшая винодельня Европы «Кубань-Вино» заключили соглашение о создании Национального маркетингового агентства для продвижения российского вина в стране и за рубежом, формирование его единого бренда, а также развитие энотуризма. Идею поддержало Роскачество. Руководитель этого ведомства Максим Протасов и мэр Анапы Василий Швец договорились о создании рабочей группы для запуска агентства. Оно начнет свою деятельность в 2022 году, а пока к нему могут присоединиться на паритетных началах коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной или муниципальной власти, институты развития и профессиональные сообщества, СМИ и частные лица.

- Аббревиатуру национального агентства маркетинга российского вина легко запомнить – НАМ российского вина, - шутит Швец.

Но задача сегодня стоит, чтобы отечественное вино поставлялось не только НАМ, но и ВСЕМ. Экспорт – важная задача для виноделия, но и внутри страны далеко не все еще готовы замечать, что отрасль развивается семимильными шагами. По словам Максима Протасова, развитие маркетинговых программ может давать десятикратный рост продаж во время акций в ритейле. По оценкам Роскачества, в ближайшие три года ожидается включение российского вина в меню 70 процентов точек общепита. Этому поможет в том числе и серия винных фестивалей в шести федеральных округах, которые пройдут в будущем году.

Обратная связь

Но вернемся к аудиту «Винного гида России». Чек-лист комиссии включает больше сотни параметров, по которым оценивается каждая винодельня. В том числе, напомним, эксперты интересуются состоянием инфраструктуры для туристов: магазинами, кафе, отелями, организацией экскурсий. Символично, что пресс-тур начался со встречи с властями Анапы в Villa Aristov. Это огромный комплекс, предназначенный для винных туристов. Строители сдали его буквально за день до нашего приезда. И это современное стеклянное здание с винотекой, пивоварней и рестораном – только первая часть масштабного проекта в поселке Виноградный под Анапой. Владельцы проекта – компания «Кубань-Вино» вложит в него не менее 4 миллиардов собственных средств. Это второй инфраструктурный проект для винодельни. 2.5 миллиарда рублей было вложено в создание Энологического центра в станице Тамань. Там туристы могут увидеть огромное сверхсовременное производство, которое поставляет на наши и зарубежные рынки 60 миллионов бутылок в год. 60 миллионов! Есть прогноз, что скоро эта винодельня станет не только самой большой в Европе, но и в мире! Это надо видеть.

Вообще, энотуризм в нашей стране приобретает весьма разнообразные формы. Винодельни тестируют самые разные методы работы с любителями вина. Можно пробовать его в воздухе, на воде, в горах. Встречать с вином закат или фотографироваться с бокалом посредине лавандового поля. Интересным путем движется Поместье Голубицкое. Мало того, что само здание – образец современной энотуристической архитектуры, так теперь здесь появился Фонд искусства при винодельне. Художники, музыканты, писатели могут приезжать сюда, жить среди виноградников, создавать произведения. А при необходимости Фонд поможет устроить выставку картин, например. Поэтому теперь в таких местах можно прикоснуться не только к искусству создания вина, но и к живописи, например. Кстати, прямо сейчас в Анапе проходит выставка картин, написанных вином.

Есть одно наблюдение: не знаешь, где вкусно поесть на Кубани, поезжай в ресторан при винодельне. Там всегда замечательно кормят. Мы убедились в этом на Фанагории, в Винном подворье Старого грека, на Villa Romanov, Энологическом центре Кубань-Вино, в Южной Винной компании (в последней можно еще и ванны из вина принять!). Такая вот штука – это виноделие. Начинает развиваться само и одновременно заставляет развиваться все вокруг: искусство, ресторанное дело, туристические маршруты, транспортную сеть.

Декантер . Фото: Елена Наумова

Не в последнюю очередь на этот процесс влияют и аудиторы, деятельность которых мы наблюдали четыре дня. Обратная связь от экспертов дает возможность винодельням обратить внимание на узкие места в организации работ. Например, некоторые компании установили дополнительное оборудование после прошлых посещений создателей Винного гида России, овладели важными технологическими тонкостями. Эксперты отмечают, что в среднем отечественное вино заметно улучшило свое качество. Пройдет месяц-полтора, закончится аудит хозяйств, и несколько десятков сертифицированных специалистов приступят к дегустации сотен вин, которые попадут в будущий гид. А как он начинал создаваться, мы могли наблюдать на Кубани. Работа долгая, сложная и кропотливая. Но помогающая понять, как развивается сегодня российское виноделие и где оно окажется через несколько лет.