Народная артистка России Ольга Волкова — про русский народ: «Дико ленивый, равнодушный»

Народная артистка Российской Федерации Ольга Волкова во время интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи». Фото: YouTube

Звезда фильмов Эльдара Рязанова и сериала «Папины дочки» Ольга Волкова в последнее время нечасто появляется на экранах — актриса играет в основном эпизоды в комедийных сериалах («Окаянные дни», «Иванько»). Коллеге Вячеславу Манучарову в интервью для ютуб-блога «Эмпатия Манучи» народная артистка России объяснила, почему молчит телефон, и чего она не терпит в людях.

ПРО МЫТЬЕ ПОЛОВ

«Я никогда не жила хорошо. Жила, как все. Поэтому меня ничего не пугает. Кончились у нас деньги, когда я еще в БДТ работала, мы с одной молодой артисткой решили: «Давай полы будем мыть в подъезде. Я не боюсь никакой работы»

ПРО РУССКИЙ НАРОД

«Много чего меня не устраивает, но народ такой. Что сделать! Дико ленивый, равнодушный, моя хата с краю — никого не знаю. Такой анекдот был: «Слышали, в соседней деревне барина жгли?» «Правда? Ого!» «А наш-то барин хороший». «А давай его тоже сожжем?» «А чего, почему?» «Ну чего мы хуже, что ли?» И пошли с вилами. Приходят — к ним выходит барин. Добрый, в старом шлафроке. «Вы чего, мужики?» «Мы это...того...» «А чего хотели-то, мужики?» Да мы....эммм...» И ушли. Проходит два года. Мужик сидит, моет ноги и говорит: «Чего, чего? Да ничего!» Так что есть масса претензий к талантливому народу, который позволяет жить так, как он живет»

ПРО ОТКАЗ МХАТ

«Меня звал Олег Табаков. И Ефремов Олег Николаевич звонил. Два раза. Звал в театр. Не пошла. Боюсь. После БДТ я работала в ТЮЗе, где была командная система. Игра на партнера, импровизация — это счастье. Таким был молодой «Современник». А входить в чужую команду не могу. Там начинается...Я не кину ни в кого камень. Проблема со мной, я неудобна. Вот за что меня не любили? После спектакля собираются актеры, чтобы посидеть и выпить. Я нет. Ну не люблю. Не потому что...а просто скучно, говорят об одном и том же. Я домой — скорее под душ, лечь, покурить сигаретку, почитать книжечку, выпить чаю»

ПРО ПЕНСИЮ

«Я 65 лет в театре. Каждый год отчисляю в пенсионный фонд. Где эти деньги? Собянин прибавил народным артистам, но только в Москве. У меня получается 50 тысяч рублей. Это очень много [по сравнению со средним размером пенсии по стране]. Тридцать плюс двадцать. Жить можно? Не очень. Квартплата, лекарства и еще помогаю, кому могу помочь»

Ольга Волкова: "Я никогда не жила хорошо. Жила, как все. Поэтому меня ничего не пугает". Фото: YouTube

ПРО ОТСУТСТВИЕ РОЛЕЙ

«Грустно ли мне, что больших ролей в кино не было? Нет обид. Я счастливый человек. Есть желания. Мечтала бы сыграть мисс Марпл. Но никогда в жизни не позовут. Все переиграли уже. Я до сих [будучи народной артисткой РФ] пор хожу на пробы. Такая жизнь. Надо принимать условия игры. Если мне надо — иду. Как я могу отказаться? Не будешь ходить — работы не будут. А сейчас на роли утверждают каналы, а не режиссеры. Сидят там люди адекватные, где-то не очень. И без специального образования. Я наблюдала — приходит один такой и говорит режиссеру: «Что это у вас там актеры так наигрывают? Давайте я вам коуча пришлю». А режиссер ему отвечает: «А вы читали сценарий? Это комедия» И вот такие люди утверждают актеров на роли»

ПРО УМ ДЛЯ АРТИСТА

«Я не знаю, что такой умный артист. Я — дура. Я живу, как дура. Совершаю глупые, необдуманные поступки. Веду несоответственно возрасту и положению. Я дура. В этом и счастье. То качество, без которого нельзя прожить актеру, это самоирония. Не бойся признать ошибку. Куча будет больше, если бояться. Так организм работает»

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