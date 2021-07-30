На Западе возмущены успехами России на Олимпиаде: «Этой команды здесь быть не должно!»

Западные издания раздражает, что российские спортсмены занимают на Олимпиаде 2020 в Токио призовые места. Фото: REUTERS

Казалось бы, что российскую сборную унизили на Олимпиаде как только можно: запретили использовать флаг, гимн и герб, отстранили множество сильных спортсменов. И все равно наши атлеты продолжают побеждать и идут на четвертом месте в общем медальном зачете. Естественно, такое положение дел не может нравиться многочисленным комментаторам и аналитикам, которые предпочли бы видеть Россию в отстающих.

Раздражают не только победы, но и вообще любое поведение сборной России в Токио. Вот, например, американское издание The Daily Beast утверждает, что «русским все не так» и «спортсмены отыгрываются, ругая условия проживания в Японии».

Ну ладно, это мелкотравчатое издание, существующее только в Интернете, но и солидная The New York Times тоже сокрушается российским присутствие на играх.

«Гордо пройдя по олимпийскому стадиону в центре Токио, российские по своей сути спортсмены, были дерзко одеты в форму цветов российского флага», - пишут американцы.

Отметилось на почве русофобии и USA Today, цитирующая американскую гребчиху Меган Калмо, покритиковавшую российских олимпийцев: «смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство».

Не отстают и британцы, которые уступают нам в медальном зачете. На туманном альбионе сокрушаются, что Россия до сих пор вообще участвует в соревнованиях. «Есть проблема: на экипировке ОКР четко виден триколор, да и у самих спортсменов нет сомнений, за какую команду они выступают», - пишут в The Daily Mail.

Действительно, какой ужас! Тем более, что «еще до начала игр ОКР немало разозлила общественность, представив форму своих атлетов в российских национальных цветах».

Комментарии под статьей соответствующие: «Русские не должны так много выигрывать. Как мы знаем, что они чистые?"», «Пускать русских на соревнования — глупость. Их надо всех запретить, всех до единого».

А вот еще одной британской газете The Telegraph вообще ничего не нравится в нашей сборной. «Волейбольная сборная у русских довольно приятная. Парни решительные, умелые и задиристые. Некоторые самые рослые и самые молодые на Олимпиаде. Но почему вообще они сюда приехали?», - вопрошают обитатели Туманного Альбиона. Как и многих и шокируют цвета сборной, ведь – о, ужас - там видны три цвета российского флага: «команда по синхронному плаванию вообще перешла черту, и им запретили надевать костюмы с изображением медведя».

Впрочем, комментаторы статей нередко также придерживаются якобы «благородного» отношения к спорту.

«Присутствие русских — личное оскорбление каждому чистому спортсмену и признание, что ВАДА со своей позицией жалка и неэффективна, - пишет один из читателей газеты. - Это, считай, поддержка обмана на национальном уровне».

Да что уж говорить про СМИ, если даже сами британцы, проигравшие нам на 200-метровке на спине сразу же принялись говорить о нечестной победе пловца Евгения Рылова. И на пресс-конференции после завершения заплыва соперники Евгения, занявшие второе и третье места, пустились «во все тяжкие». Что один, что другой стали рассуждать о том, насколько же все было чисто в этом заплыве на Олимпиаде в Токио:

— На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны, — сказал «бронзовый» Райан Мерфи.

А ставший третьим британец Люк Гринбанк тоже «грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается».

И это все при том, что российские спортсмены прошли точно такой же допинг-контроль, как те же британцы. И он показал, что все в порядке.

Вообще же британцы особо чутко реагируют на успехи России, причем на всех уровнях, включая депутатов парламента, которые в шоке от того, что «Россия отделалась лишь символическим осуждением». «Я осознаю разочарование спортсменов, — цитирует The Telegraph Роба Келера, возглавляющего благотворительную организацию под руководством спортсменов. - Реальность такова, что Россия и продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными властями, призванными обеспечить законность».

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