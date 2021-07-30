60-летний Джордж Клуни снова станет отцом двойняшек

Джордж Клуни и его жена Амаль снова станут родителями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июне 2017 года Джорд Клуни и его жена Амаль впервые стали родителями: у пары родились двойняшки. Сегодня Элле и Александру по 4 года, и их родители вновь ждут прибавления в семействе. У 60-летнего голливудского актера и его 43-летней жены опять родится двойня, сообщает ОК!.

Как сообщили источники издания, сейчас у Амаль заканчивается первый триместр беременности. Звездные супруги уже сообщили эту новость своим друзьям. 7 июля они устроили прием в итальянском ресторане «Il Gatto Nero» на озере Комо, где у Клуни есть вилла. За ужином Амаль и Джордж поделились радостным известием со своими близкими. По словам очевидцев, Амаль нарядилась в белое облегающее платье, не скрывавшее ее животик. Совсем скоро «интересное положение» будущей мамы станет всем очевидным.

У пары уже подрастают двойняшки - 4-летние Элла и Александр. Фото: REUTERS

Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет, а женился он в 53 года. В 2014 году они с Амаль сыграли пышную свадьбу в Венеции, на которую позвали всех своих друзей. Жена Клуни, известная адвокатесса, вышла на работу почти сразу же после того, как родила мужу близнецов Александра и Эллу. Хотя супруга актера вполне могла бы вовсе оставить карьеру и полностью посвятить себя семье. Джордж - один из самых богатых голливудских актеров, только в 2018 году он заработал 239 млн. долларов.

Амаль с 2004 года работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. С 2010 года она сотрудничает с фирмой «Doughty Street Chambers». Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.

Несмотря на многочисленные романы, Джордж долгое время числился в самых завидных холостяках Голливуда. Дело дошло до того, что Клуни утвердился во мнении: он никогда не женится. Как-то актер подарил каждому из своих 14 друзей по миллиону долларов, поскольку считал, что ему не для кого беречь свое состояние.

- Я думал тогда: «Я никогда не женюсь. У меня никогда не будет детей». Я буду работать, у меня есть отличные друзья, моя жизнь полна, у меня все хорошо, - вспоминает Клуни. – Я не понимал, как многого мне не хватает в жизни, пока не встретил Амаль. А потом все изменилось. У меня появились еще два спиногрыза, о которых нужно заботиться.

Актер рассказывал, что в первый раз они с женой были очень удивлены, когда узнали, что у них будет двойня.

- Врач во время УЗИ сказал: "Есть один ребенок". Я ответил: "Отлично". И вдруг доктор добавил: "А еще есть второй ребенок". Мы с Амаль сидели и просто смотрели на листы бумаги, которые нам дали, и думали, что тут какая-то ошибка, - рассказывал актер в интервью журналу The Hollywood Reporter.