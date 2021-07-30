Безруков поделился умилительным снимком с новорожденным сыном на руках

На днях Сергей Безруков забрал жену Анну и новорожденного сына Василия домой. Фото: Инстаграм.

Сергей Безруков на днях стал отцом в пятый раз: супруга 47-летнего актера Анна Матисон родила ему сына Василия. 27 июля артист забрал новорожденного малыша и жену из роддома. В Инстаграме артист поделился своим снимком с уснувшим сынишкой на руках и рассказал об отцовских буднях.

На фото звезда «Бригады» дремлет в уютном кожаном кресле, на руках у него мирно посапывает новорожденный Вася.

- В Москве дождь… Спим… Всем хорошего, доброго вечера. Здоровья и радости! – пожелал актер.

В Инстаграме артист поделился своим снимком с уснувшим сынишкой на руках и рассказал об отцовских буднях. Фото: Инстаграм.

Подписчики в комментариях желают артисту и его семье счастья и здоровья. «Сын укачал папу… Как это знакомо», «Так выглядит счастье», «Сладких снов», - пишут они под постом Сергея.

У Безрукова и 38-летней Анны Матисон подрастают еще двое детей: пятилетняя дочь Мария и двухлетний сын Степан. По словам актера, Анна быстро разглядела в нем надежного семьянина.

- Аня мне так и сказала: «Я просто поняла, что ты тот самый отец, с которым нужно заводить детей, чтобы их было много. С тобой не страшно». До меня у нее было желание усыновить, - рассказывал Безруков.

Супруги планируют, что через год в их доме появится еще один ребенок. На этот раз Сергей и Анна хотят усыновить малыша.

- Я ждал этого всю жизнь, семейного общения - когда жена, дети, - рассказал режиссер в YouTube-шоу «Света вокруг света». - Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Васе исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду «Измени одну жизнь», я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно.

У Безрукова и 38-летней Анны Матисон подрастают еще двое детей: пятилетняя дочь Мария и двухлетний сын Степан. Фото: Инстаграм.

У Безрукова также подрастают двое детей от отношений с актрисой Кристиной Смирновой - 12-летняя Александра и девятилетний Иван. Они родились, еще когда Безруков был женат на своей первой жене – актрисе Ирине Безруковой. Внебрачные дети артиста живут вместе с мамой, Сергей оплачивает их обучение.

Напомним, Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой с 2000 по 2015 год. Супруги поженились, когда актер снимался в сериале «Бригада». Они расстались после страшной трагедии – у Ирины погиб единственный сын. На похороны пасынка Сергей не пришел. Как раз тогда он снимался на Байкале в фильме «Млечный путь» и влюбился в режиссера Анну Матисон. Безруков решил не прерывать съемки и не лететь в Москву на похороны. Влюбленные поженились 11 марта 2016 года, после того, как артист развелся с Ириной Безруковой.