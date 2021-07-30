Круче, чем в фильме «Текст»: Кристина Асмус выложила фото в мокрой майке

Кристина Асмус улетела на Шри-Ланку. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус улетела на съемки в Шри-Ланку. Столбик термометра в этой южной стране днем поднимается выше тридцати градусов, плюс каждый день идут тропические дожди. В Инстаграме 33-летняя актриса поделилась снимком в промокшей майке и пожаловалась на жару.

Кристина сделала селфи в мокром топе, облепившем ее грудь, словно вторая кожа. Поклонников шокировала откровенность Асмус, ведь на фото влажная ткань совершенно не скрывает ее женственных изгибов. Тем более, что под майкой на актрисе нет белья.

- Жарко, - лаконично написала Кристина.

Многие фолловеры отметили, что вообще-то обычно в Инстаграме банят за подобную обнаженную натуру. Некоторые поклонники таланта актрисы сравнили ее пост со знаменитым фильмом «Текст», где Кристина предстает в кадре без одежды, во всей своей естественной красоте. «После «Текста» неудивительно», «Так сильно одиноко?», «Да ну, перебор», «А мы это уже видели в фильме «Текст», «Они настоящие!», «Кристина – огонь», - пишут фолловеры в комментариях.

Актриса пожаловалась на жару и выложила фото в мокрой майке. Фото: Инстаграм.

На Шри-Ланке Асмус снимается в фильме «Булки», в котором она играет главную роль. Эту комедию актриса уже не раз называла многострадальной.

- Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мой же) ковид, - рассказывала Кристина в Инстаграме минувшей зимой.

Да и сейчас съемки не обошлись без ЧП: пару недель назад актриса упала с лестницы в собственном доме и порвала связки. Кристине наложили на ногу гипс, и ей пришлось осваивать костыли. Но даже эта травма не остановила ее: как только власти Шри-Ланки объявили о том, что они снова пускают к себе россиян, Кристина и ее коллеги сели в самолет.

Ранее актриса рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время съемок. Из-за пандемии улицы Шри-Ланки пустуют, а массовку и вовсе не дают из-за действующих ограничений из-за коронавируса.

- Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям. Здесь ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прямо во время съёмок… Но у нас прекрасная команда, и мы все очень болеем за наше кино, – рассказала Асмус.

Актриса пообещала, что, если не случится никаких непредвиденных обстоятельств, фильм выйдет зимой: «Я очень надеюсь, что мы согреем вас своими «Булками».

В комедии режиссера Олега Асадулина Кристине досталась роль девушки, которая делает отличную выпечку и мечтает найти применение своим кулинарным талантам. По сюжету, супруг изменил героине Асмус практически сразу после свадьбы. С горя девушка напивается… и приходит в себя на Шри-Ланке. Без денег и документов, зато под одной крышей с тремя парнями. Зимой съемочная группа отсняла сцены в аэропорту (для этого Кристине пришлось практически голышом прогуляться по заснеженной взлетной полосе в «Шереметьево»). А теперь съемки продолжились в солнечной Шри-Ланке.