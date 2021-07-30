«Мамочка на стиле»: Кристина Орбакайте показала помолодевшую Пугачеву

Алла Пугачева стала мамой двойняшек Гарри и Лизы в 64 года. Фото: Инстаграм.

Пугачева недаром носит титул Примадонны отечественного шоу-бизнеса: в свои 72 года Алла Борисовна смело пробует все новое и примеряет на себя необычные образы. В одном из таких нарядов ее и показала Кристина Орбакайте. Певица опубликовала в Инстаграме новое видео с участием своей матери. В ролике, снятом в замке Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь, Алла прогуливается по саду в светлом мужском костюме, галстуке, белой рубашке и соломенной шляпе.

Новый костюм матери так восхитил Кристину, что она решила запечатлеть родительницу для соцсетей.

- Что это у нас за француженка? – спрашивает Орбакайте за кадром.

- Скорее всего, англичанка, - отвечает ей Пугачева.

Продемонстрировав свой наряд со всех сторон, Алла останавливается у огромного шахматного поля, расположенного в саду Галкина.

- Мамочка, как всегда, на стиле, - похвалила Пугачеву ее дочка.

Кристина Орбакайте показала Аллу Борисовну в необычном костюме. Фото: Инстаграм.

Подписчики не могли с ней не согласиться: они по достоинству оценили новый образ Пугачевой. «Алла Борисовна, как всегда, превосходна! Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть», «Мегабомба! Просто шикарно!», «Алла, в любом стиле вы прекрасны!», - написали фолловеры в комментариях.

В последнее время Алла Борисовна нечасто появляется на светских мероприятиях. Завершив карьеру, она стала предпочитать тусовкам и вечеринкам домашние вечера в кругу семьи. Алла с удовольствием посвящает все свое свободное время воспитанию двоих детей, родившихся у нее в браке с Максимом - семилетних Гарри и Лизы. К слову, 44-летний Галкин и сам частенько публикует в Инстаграме фотографии своей жены в модных обновках.

Поклонники отмечают, что Пугачева выглядит гораздо моложе своего возраста благодаря грамотно подобранной стилистами одежде, прическам и умелому макияжу. Не последнюю роль играют и пластические операции: Алла никогда не скрывала, что обращалась к услугам хирургов.

- Я делала. Ну, что ж, я сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала, - рассказывала Пугачева. По словам певицы, из-за того, что ей противопоказан общий наркоз, она прибегала лишь к «маленьким подтяжкам».