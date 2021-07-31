Над Шакирой собираются тучи: Певица может оказаться за решеткой из-за уклонения от налогов

Певица Шакира не платила налоги Фото: REUTERS

Культовая певица Шакира может отправиться на скамью подсудимых – суд в Испании счел достаточной собранную доказательную базу для начала процесса об уклонении от налогов. Прокуратура страны обвиняет Шакиру сразу в шести налоговых преступлениях, а следствие утверждает, что звезда задолжала государству не меньше €14,5 миллиона.

В суде отметили, что на данный момент не идет речь о виновности или невиновности певицы – разбирательство должно всего лишь установить были ли злоупотребления со стороны Шакиры. Вместе с тем, понятно, что если суд придет к мнению о злонамеренном уклонении от налогов – недалеко и до реального срока.

Сама звезда утверждает, что практически не бывает в Испании, гражданкой которой является, а практически постоянно живет на Багамах, сообщает CBS News.

Вместе с тем, в правоохранительных органах подчеркнули, что певица приезжает на родину с гастролями достаточно часто, а для того, чтобы считаться налоговым резидентом, необходимо пробыть на территории страны полгода плюс один день.

Следствие уверено, что хотя певица действительно много путешествует, ее нахождение за пределами Испании можно охарактеризовать как «спорадические отсутствия».

Теперь Шакире понадобится помощь грамотного адвоката, который сможет выстроить правильную линию защиты, в противном случае певица имеет все шансы отправиться за решетку.