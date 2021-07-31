Пранкера, который до начала пандемии в Москве высмеял коронавирус, требуют отправить в колонию на четыре года

Кароматулло Джаборова высмеивал коронавирус, устраивая пранк в метро Фото: Instagram.com

Прокуратура требует четыре года колонии для Кароматулло Джаборова. Уроженец Таджикистана приехал в Москву на заработки пару лет назад. Мечтал прославиться и завел видеоблог с пранками — грубыми розыгрышами незнакомцев. В начале февраля 2020 года он сымитировал в вагоне метро конвульсии. А его товарищи-подельники закричали:

— Коронавирус здесь! Выходите быстрей!

О ковиде в Москве тогда знали лишь по новостным сводкам. Первый случай болезни зафиксируют позднее.

За розыгрыш Кару — так себя именовал пранкер — задержали и отправили в СИЗО. В нем он провел всю пандемию. Так и не увидел изменившуюся жизнь. Его дело разбирали необычайно долго как для такой статьи УК. Наконец начался суд, состоялись прения сторон.

Пранкер пугал публику, имитируя припадок Фото: Instagram.com

В пресс-службе Пресненского райсуда сообщили, что прокуратура просит признать Джаборова виновным в хулиганстве группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ). Статья предусматривает до семи лет колонии, но гособвинитель считает, что для пранкера справедливым наказанием станут четыре года лишения свободы.

Кроме того, по делу проходят подельники Кароматулло, которые помогали устроить пранк. Это два русских парня. Для них прокуратура просит три года колонии. Но в СИЗО они не были — их оставляли под подпиской о невыезде.

Ранее адвокат Джаборова сообщал kp.ru, что мигрант свою вину признает. Он даже компенсировал метрополитену 30 тысяч рублей материального ущерба за простой поездов.

По закону один день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима. Поэтому даже если суд согласится с мнением гособвинителя и даст строгие четыре года, сидеть пранкеру осталось недолго. В изолятор его поместили 10 февраля 2020 года. По сегодняшний день прошло 537 суток. В пересчете на «день за полтора», получается более 2 лет и 2 месяцев.

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