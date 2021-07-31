Из неизвестности – к славе: певец Джастин Бибер стал примерным семьянином

Джастин Бибер теперь примерный семьянин и хороший отец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадец Джастин Бибер стал популярным певцом, еще будучи подростком.

Когда мальчику было 12 лет, его мама разместила в соцсетях видео с его выступлением.

Семья жила довольно скромно, но родительница очень гордилась успехами сына, который с 2-летнего возраста занимался музыкой.

Ролики с его песнями заметил известный продюсер. Он предложил маме приехать в нему в студию вместе с сыном и записать демо-версию одной из композиций. Родительница долго отказывалась, но все-таки согласилась.

- Это безумие, я правда понимаю, что без Интернета никогда бы на вершине славы не оказался, без YouTube и всего такого, - признается теперь и сам Джастин.

Первая песня, записанная в профессиональной звукозаписывающей студии, мгновенно стала популярной. С Джастином подписали контракт, и от 14-летнего парня с ума стали сходить девчонки со всего мира. Он завоевывал самые престижные музыкальные награды, а его треки не сходили с первых строчек хит-парадов.

- Проблема многих поп-звезд в том, что люди постоянно говорят, какой ты классный, и ты начинаешь в это верить, - говорит Джастин.

Постоянные гастроли, фанаты в каждом городе, афиши, дуэты с Джастином Тимберлейком и Ашером вскружили юному Биберу голову. И у успеха была и другая сторона: от популярности Джастину буквально сорвало крышу. Его стали называть «самым избалованным ребенком Голливуда». Он устраивал гонки на дорогах, употреблял наркотики и алкоголь и даже провоцировал политиков на скандалы. Как-то вечером Бибер в одном из ресторанов Нью-Йорка со словами: «Пошел ты, Билл Клинтон!» распылил чистящее средство на портрет бывшего американского президента.

Все тогда удивлялись и не могли понять, как некогда милый мальчик стал хулиганом.

Тогда Джастин принял решение — уйти на время со сцены.

- Я пришел в эту индустрию беззащитным, и мое сердце разбивали много раз, - рассказывал Джастин Бибер. - Это были друзья, люди работающие со мной. Спустя какое-то время ты понимаешь, что больше не собираешься открываться людям. Надеваешь броню, например. Поэтому я был закрыт от всех на какое-то время. И все дошло до того, что я чувствовал себя несчастным. И мне было одиноко, это было ужасно.

Сейчас Джастин Бибер – другой. Он сильно изменился, стал серьезным мужчиной. Женился на подруге детства, модели Хейли Болдуин, стал примерным христианином и даже записал альбом пасхальных песен.

Он повзрослел, но способность удивлять мир осталась с ним, похоже, навсегда.