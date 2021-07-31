54-летняя Рената Литвинова затмила молодых моделей на дебютном модном показе дочери

Рената Литвинова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Рената Литвинова стала главной звездой на модном показе ее дочери. 20-летняя Ульяна Добровская и ее друг Федор Дьяконов 30 июля показали свою дебютную коллекцию одежды, вдохновленную московским метрополитеном. Показ прошел на крыше «Северного речного вокзала». Поддержать юных кутюрье собрались друзья дизайнерского дуэта - Мария Фомина, Александр Терехов, Гоша Рубчинский. Но главной идейной вдохновительницей и моделью стала сама Рената Литвинова. 54-летняя актриса не только курировала проект, но и прошла по подиуму в качестве модели, затмив собой более молодых манекенщиц.

54-летняя актриса не только курировала проект, но и прошла по подиуму в качестве модели. Фото: Инстаграм.

Дочь Ренаты Ульяна учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена на факультете дизайна. Девушка мечтает стать модельером с мировым именем. Ее первая коллекция вдохновлена столичной подземкой, которую Рената Литвинова называет «местом силы». В коллекции преобладают худи, боди, платья и деним с легко узнаваемым принтом в виде буквы «М». Рената продемонстрировала ярко-красное вечернее платье с объемными плечами, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее изысканную внешность.

Федор Дьяконов, как и Ульяна, учится в Королевской академии искусств в Антверпене. Ульяна создавала женскую часть коллекции, а он – мужскую. Ребята работали над проектом около года, создавая эскизы, выбирая ткани и тщательно контролируя пошив. Молодые художники ставили перед собой задачу сделать качественный продукт в стиле «Made in Russia». Вся одежда действительно сделана в России. Одежда из коллекции Ульяны и Федора будет продаваться в московском метрополитене.

Дочь Ренаты Ульяна учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена на факультете дизайна. Фото: Инстаграм.

Ульяна – единственная дочь актрисы Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского. Супруги развелись в 2007 году, но отец хорошо обеспечил дочь. Рената Литвинова купила квартиру в Париже, и все свое детство и юность Ульяна провела в столице Франции. Она училась в частных школах в Париже и в Лондоне, освоила французский и английский языки, начала учить испанский и фламандский. Девушка снялась в нескольких фильмах своей матери, однако довольно быстро поняла, что карьера актрисы ее не привлекает.

Ульяна показали свою дебютную коллекцию одежды, вдохновленную московским метрополитеном. Фото: Инстаграм.

Ульяна унаследовала красоту и артистичность своей матери. В январе этого года девушка украсила собой обложку мужского журнала «Maxim», снявшись обнаженной.

- Когда еще, если не сейчас? Девятнадцать лет — самый лучший возраст для Maxim. Тем более что это первая такая откровенная съемка, но все было по фану, - рассказала Ульяна в интервью изданию.