Не беременна: Джордж Клуни опроверг слухи о том, что его жена Амаль ждет близнецов

Джордж и Амаль не собираются снова становиться родителями. Фото: REUTERS

Поклонники только-только порадовались за 60-летнего Джорджа Клуни, который, по слухам, собирается снова стать отцом, как представитель актера опроверг эту новость. Издание ОК! 30 июля сообщило, что Джордж и его жена Амаль снова ждут двойню. Некий источник из окружения пары поведал, что супруга голливудской звезды сейчас на первом триместре беременности. И якобы звездная пара уже рассказала о будущих детях своим друзьям.

Однако пресс-секретарь актера поспешил опровергнуть эту новость.

- Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности, - цитирует представителя артиста Daily Mail.

Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет, а женился он в 53 года. В 2014 году они с Амаль сыграли пышную свадьбу в Венеции, на которую позвали всех своих друзей. Жена Клуни, известная адвокатесса, вышла на работу почти сразу же после того, как родила мужу близнецов Александра и Эллу. Сейчас двойняшкам по четыре года, и Джордж в них души не чает, признаваясь, что роль отца – самая лучшая в его жизни.

Пара сообщила, что известие о беременности Амаль не соответствует действительности. Фото: REUTERS

Супруга актера продолжает свою адвокатскую деятельность, хотя вполне могла бы вовсе оставить карьеру и полностью посвятить себя семье. Джордж - один из самых богатых голливудских актеров, только в 2018 году он заработал 239 млн. долларов. Правда, разбогател Клуни вовсе не на кино, а на… спиртном. Джордж выгодно продал свою долю алкогольного бренда Casamigos. Вместе со своими друзьями Рэнди Гербером (мужем супермодели Синди Кроуфорд) и Майком Мельдманом артист несколько лет назад наладил выпуск текилы, причем весьма успешно. В июне 2017 года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку 700 миллионов долларов. Часть их и капнула Клуни на счет. Актер признается, что он и сам не ожидал такого успеха.

- Если бы вы спросили нас четыре года назад, есть ли у нас миллиардная компания, я не думаю, что получили бы утвердительный ответ, - рассказал он журналистам после того, как было объявлено о сделке.

Амаль с 2004 года работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. С 2010 года она сотрудничает с фирмой «Doughty Street Chambers». Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.