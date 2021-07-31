Грузию грозно окрикнули из Вашингтона и Брюсселя

Партия Саакашвили на прошедших в апреле выборах потерпела поражение и нуждается в поддержке. Но соратники решили выйти из коалиции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит кому-то на постсоветском пространстве ослушаться европейской и заокеанской воли, как в Вашингтоне и Брюсселе тут же оживают самые ужасные страхи, которые не дают политикам спокойно отдыхать по ночам: «Они идут в Россию!»

Такая картина была перед недавними парламентскими выборами в Молдавии, когда никакой не пророссийский, а просто стремящийся к статусу независимой и нейтральной страны Додон вместе с социалистами и коммунистами попытался поспорить за власть с проевропейцами во главе с президентом Майей Санду. Аналогичные страхи и окрики «к ноге!» вызвала и нынешняя ситуация в Грузии.

Что же там произошло такого, что вынудило политиков из США и ЕС глотать валидол пачками и переходить уже непосредственно к угрозам? Правящая партия «Грузинская мечта» вышла из Соглашения с оппозиционными политическими силами. Напомним, это Соглашение было заключено в апреле нынешнего года, после проведения парламентских выборов в республике в октябре 2020-го, на которых «Грузинская мечта» набрала чуть более 48% голосов, а основанное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» - немногим свыше 27%. Потерпевшая поражение оппозиция тогда не признала итоги выборов и стала бойкотировать работу парламента, что вызвало в стране острый политический кризис. На «помощь» пришли «старшие товарищи» из ЕС и США, которые приложили максимум усилий, дабы разблокировать политический процесс путем заключения вышеуказанного соглашения, в котором правящая партия пошла на уступки оппозиции. Руководил операцией аж сам глава Евросовета Шарль Мишель.

И вот теперь «Грузинская мечта» объявила, что выходит из Соглашения.

- Сегодня, по истечении 100 дней, очевидно, что соглашение выполнило свою миссию и исчерпалось. Несмотря на то, что более половины оппозиционных депутатов до сих пор не подписали соглашение, мы видим, что международные партнеры не считают нужным, чтобы радикальная оппозиция его подписала, и строго от них это потребовать, - заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.

Собственно говоря, в выступлении Кобахидзе все причины такого шага уже названы. Если документ не подписали самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение», а вместе с ней и «Лейбористская партия», и «Европейская Грузия». Получалось, что правящая партия подписала Соглашение сама с собой, и сама в одностороннем порядке должна была его выполнять. Что накануне грядущих выборов в органы местного самоуправления выглядело, по меньшей мере, странно.

Но этот вполне невинный шаг вызвал настоящую бурю. В Вашингтоне заявили, что это решение вызвало настоящие «возмущение» и «злость».

- Действия, вызывающие дестабилизацию и раскол, приносят пользу только тем, кто стремится подорвать стабильность и успех грузинской демократии, - нравоучительно высказалось по этому поводу посольство США в Грузии, руководимое послом Келли Дегнан, мотивируя свою реакцию тем, что это решение усиливает политическую нестабильность в Грузии. Демократия, мол, в опасности.

Но всю трогательность «заботы» разом перечеркнула депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, прилетевшая в Тбилиси уже после выхода «Грузинской мечты» из соглашения.

- Это движение властей по направлению к России, это решение принесло пользу только к Кремлю, - обозначила она увиденную главную опасность и тут же пригрозила. - Доверие подорвано, мы не сможем вернуться к обычному течению дел. Теперь ЕС потребуется пересмотреть отношения с правительством Грузии.

При этом, признала, что оппозиция вела себя абсолютно неконструктивно. Но, как вы понимаете, главное совсем не это. Потому что дело не в том, что «Грузинская мечта» ведет такую же антироссийскую политику, как и оппозиция, а в том, что Тбилиси осмелился ослушаться и попробовал выйти из написанного для него в Брюсселе и Вашингтоне сценария. Так ведь со временем может дойти и до того, что россиефобия перестанет быть доминирующей нотой в грузинской внешней политике. Никакого вольнодумства и коротки поводок с жестким ошейником.

Бойтесь своих страхов, господа и дамы. Они имеют свойства материализовываться.

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