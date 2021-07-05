ЛГБТ-парад в Тбилиси перерос в политические стычки

Несогласные с проведением гей-парада протестуют в центре Тбилиси. Фото: REUTERS

Еще 1 июля 2021 в Тбилиси по инициативе ЛГБТ-сообщества, началась так называемая «Неделя прайда». Каждый день проводились тематические мероприятия солидарности с секс-меньшинствами, как то демонстрация фильмов о проблемах секс-меньшинств в Грузии, лекции и прочее. Завершить неделю толерантности планировалось сегодня, вечером 5 июля 2021, гей-парадом на центральной улице Тбилиси проспекте Руставели.

Организаторы окрестили это мероприятие «Маршем достоинства». «Случится первый в истории Грузии гей-парад. Это будет прорыв для ЛГБТ-сообщества страны», - предвкушал руководитель неправительственной организации «Тбилиси прайд» (основного организатора «Недели») Георгий Табагари. И его чаяния можно было понять, ведь проведение гей-шествия было согласовано с властями. Всестороннюю поддержку получило ЛГБТ-сообщество и со стороны других стран. Посол США Келли Дегнан встретилась с представителями сексуальных меньшинств в Грузии, чтобы продемонстрировать им поддержку Вашингтона.

Самого Табагари в эту неделю показывали по ТВ и цитировали в СМИ едва ли не больше, чем президента. Ведь страсти вокруг ЛГБТ-мероприятия накалялись с самого первого дня. Сначала ультраправые попытались сорвать показ фильма про геев. Потом то тут, то там противники марша устраивали стихийные митинги и стычки с полицией, охраняющей площадки проведения мероприятий «Недели прайда».

Несогласные с проведением шествия сжигают лгбт-символику. Фото: REUTERS

Вчера в воскресенье на проспекте Руставели было многолюдно, на него вышли многие сторонники традиционных ценностей. Представители нескольких политических организаций разбили палатки прямо на проезжей части, заявив, что никуда не уйдут и не допустят «такого позора» (проведения гей-парада).

Акции и митинги прошли и у посольства США и полпредства Евросоюза. Еще в среду представитель общества защиты детей Гурам Палавандишвили и его сторонник устроили тут пикеты, потребовав выгнать из страны руководителей этих дипмиссий за то, что те, поддерживая права сексуальных меньшинств, «оккупировали идеологию Грузии». А 4 июля 2021 в воскресенье, в день независимости США, известный в Грузии политический деятель Бесо Микава сжег грузинскую конституцию прямо у дверей американской дипмиссии.

«ЗДЕСЬ МОГЛИ БЫТЬ ГЕЙ-ФЛАГИ»

В понедельник, 5 июля, противостояние достигло своего пика. С самого раннего утра на улицах города собралось несколько тысяч противников проведения «Марша Достоинства». Люди фактически заблокировали весь центр. Тут же случились стычки с полицией, начались аресты. Под руку разъяренной толпе попали и журналисты из числа тех СМИ, что активно освещали мероприятие «Недели прайда». Они вели репортаж с проспекта Руставели, и некоторые выходили в эфир со словами: «Здесь могли быть ЛГБТ-флаги, а вместо этого...».

Противники марша закидали журналистов бутылками и камнями. Ближе к обеду ультраправые ворвались в офис организаторов «Марша достоинства». Досталось и палаточному лагерю оппозиционеров, который разбит у здания парламента на постоянной основе. Сдирались портреты оппозиционного лидера протестующих Михаила Саакашвили.

А тем временем в самом Парламенте тоже вспоминали Саакашвили. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая, заявил, что "За организаторами сегодняшней акции стоят вновь реваншистские, радикальные группы, в частности радикальная оппозиция во главе с Саакашвили. Я заявляю об этом со всей ответственностью, они делают организацию этому маршу и этим акциям. Разумеется, их цель — внести в страну гражданские беспорядки и хаос, чего, конечно же, не будет, и мы этого не допустим.

Собраться верующих попросила и Патриархия Грузии. Причем не где-нибудь, а в километре от места, откуда запланировано проведение "Марша достоинства». К обеду накал страстей только усилился. Протестующие ворвались и разгромили офис НПО «Тбилиси прайд» - организатора недели защиты прав ЛГБТ. Руководитель этого НПО назвал премьер-министра предателем. Нико Гварамия, тот самый бывший ген-директор телеканала Рустави2, позволившего в своем эфире мат в адрес российского президента, орал, что журналисты в опасности, их бьют. И, как водится, требовал отставки премьер-министра и всего правительства. МВД Грузии официально обратились с призванием отменить «Марш достоинства», так как «проведение заключительного мероприятия "Тбилиси прайд" содержит риски для безопасности участвующих в мероприятии лиц», - говорится в заявлении ведомства.

ЛГБТ-сообществу ничего не оставалось, как отменить марш. Это сообщение протестующие на Руставели, а их там было уже больше 10 000, встретили бурными овациями и танцами. Но толпа до сих пор не расходится. Стычки с полиций и задержания продолжаются. Разъяренные люди бросаются с кулаками на всех, кто похож на гея, пострадал иностранный турист за то, что в левом ухе у него была сережка.

Решение властей об отмене лгбт-шествия митингующие отметили танцами. Фото: REUTERS

А ГДЕ ЖЕ СААКАШВИЛИ?

- Отмена марша только на руку всем этим НПО, теперь они получат еще больше грантов от своих западных покровителей, - считает экс-министр безопасности Грузии Валерий Хабурзания. - Понятно, что идея проведение гей-парада здесь, в центре города, на проспекте Руставели, где стоит главная православная святыня страны, изначально была наглостью, нахальством и насилием, хотя они вроде как против насилия сами выступают. Понятно, что все было спланировано для раскачивания ситуации в Грузии. Да, ни чьи права не должны ущемляться и закон один для всех, но есть еще и законы морали. У нас в стране представителей секс-меньшинств никто итак не ущемляет, но это же не значит, что надо на надутом фаллосе скакать по Руставели теперь скакать? Зачем эта пропаганда? Премьер-министр правильно сказал, но поздно, уже после выступления представителей иностранных дипмиссий. Это ошибка, за которую будут последствия.

- Вы тоже считаете, что Саакашвилли причастен к организации ЛГБТ-мероприятий?

- Вполне возможно. Кстати, не понимаю почему правительство допускает такую ошибку и не пользуется ситуацией, чтобы поставить Мишико в неудобно положение. Ведь если сейчас его бы нашли наши журналисты и спросили, как он относиться в проведению этого гей-парада, он бы потерялся и не знал, что ответить. И поддерживать открыто он не может - его электорат все-таки в том числе и люди традиционных взглядов. И отречься от гей-парада не имеет права. Ну и, конечно, наши оппозиционно настроенные СМИ тут же приплели ко всей ситуации Россию. Знаете как называют в них противников проведения гей-парада? Путинисты. Но самое смешное, что среди этих путинистов есть русофобы, которые кричат, что гей-парад Россия и устроила. Я уже давно говорю, что в Грузии болезнь, которую я окрестил «форрестолизм». Помните, был такой американский министр обороны Джеймс Форрестол, который выпрыгнул из окна психбольницы с криком «Русские идут». Вот и у нас в Грузии, что не случись кругом Россия виновата.

- Очень много арестованных и травмированных из-за сегодняшних противостояний,- говорит член представительства Хельсинской группы в Грузии, соратник экс-президента Свята Гамсахурдия. - Америка организатор этого всего совместно с Саакашвили. Но ничего не добились, кроме того, что грузины теперь презирают американского и европейского послов. Если они не угомонятся, будет еще хуже. Грузия — православное государство и никакой гей-парад у нас не пройдет. У грузинского народа уже просто лопнуло терпение, потому что никогда у нас не было никаких ЛГБТ. И премьер-министр выступил да, но по сути они ничего не делали до, и марш этот согласован был. Просто сейчас увидели сколько народу против гей-парада и высказались, чтобы сохранить лицо перед людьми.

«КП» будет и дальше следить за развитием событий в грузинской столице. Тем более, что часть представителей ЛГБТ-сообщества заявили, что все же рискнут выйти вечером в город со своими флагами. По странному совпадению, события 2019 года, окрещенные в грузинском народе «Гаврилова ночь» (депутат Госдумы РФ Гаврилов выступая в грузинском парламенте сел не в то, как показалось оппозиции, кресло, что привело к массовым антироссийским протестам) тоже начинались с анонса гей-парада. Тогда, два года назад, он также не состоялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По холмам Грузии бродит призрак Саакашвили

И правящая партия, и оппозиция в республике пестуют реваншистские планы и строят новую «мощную армию», рискуя повторить «подвиг» Михаила Николозовича (подробнее)

Один человек погиб при наезде пикапа на участников гей-парада в США

Мэр города Форт-Лодердейл Дин Транталис считает, что это была террористическая атака против ЛГБТ-сообщества (подробнее)