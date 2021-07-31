Известный телеведущий раскрыл ложь помощников МакSим о ее состоянии

Полтора месяца, что певица МакSим находится в коме, противоречивые новости о ее состоянии пугают поклонников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полтора месяца, что певица МакSим находится в коме, противоречивые новости о ее состоянии пугают поклонников. То сообщалось, что у певицы один за другим отказывают внутренние органы, то вдруг в реанимации происходили настоящие чудеса, и с появлением духовника артистка приходила в сознание…

Оказалось, все это вызывает раздражение не только у фанатов, которые усердно молятся о выздоровлении звезды, но и у коллег по шоу-бизнесу. Так, телеведущий и шоумен Алексей Остудин, который в разное время был занят в проектах «Акулы пера», «Ты суперстар!» и многочисленных шоу канала «Муз-ТВ», выступил с жесткой критикой помощников Марины Максимовой, допустивших подобную ситуацию. По его мнению, менеджеры и пиарщики тяжелобольных знаменитостей должны, прежде всего, не врать и «не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует». Их задача - стать единственным официальным источником новостей, а не оправдываться и не реагировать на слухи.

- Тема эта весьма чувствительная как для семьи артиста, так и для его поклонников. И обойтись фразой «мы хотим оградить частную жизнь» совершенно не правильно, - заявил Остудин на своей странице в Фейсбуке. - Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания. А тотальная стена молчания, как в случае с Анастасией Заворотнюк, приводит лишь к волне слухов и попыток журналистов всеми путями раздобыть снимки и коррумпировать кого-то в больнице. Также я считаю неуважением к поклонникам держать их в тотальном неведении.

Телеведущий уверен: в тишине, когда официальные представители молчат, непременно найдутся желающие попиариться на известном имени.

- И ту ахинею, что они несут, будут активно обсуждать в прессе. Как опять же происходит с МакSим, чей духовник заявил, что она приходила в сознание, когда он совершал с ней некие ритуалы. Прям чудеса чудесные происходили, пока этот бородатый дядя был рядом, - напомнил Алексей Остудин про резонансное высказывании отца Луки о том, что во время обряда соборования певица пришла в себя, хоть и находилась в медикаментозной коме (позже врачи-реаниматологи категорически опровергли такую возможность. - Ред.). - А сейчас появилась информация, что МакSим вышла из комы и её подключили к какой-то там «ИВЛ-light». Вы либо в коме на ИВЛ, либо нет! Естественно, потом выяснилось, что певица из комы не вышла. То директор артистки заявляет, что «лечащие врачи ушли на выходной и ничего выяснить нельзя». Кому и во что должны верить поклонники в такой ситуации инфориационного хаоса?

Как отметил шоумен, он не призывает к крайностям - устанавливать камеры в палате звезды, продавать ее снимки СМИ или устраивать походы по ток-шоу.

- Но потрудитесь работать профессионально, предоставляя регулярную, правдивую и выверенную информацию, которая, с одной стороны, защитит личную жизнь больного артиста, а с другой, даст возможность поклонникам не питаться слухами», - посоветовал Остудин.

Напомним, 38-летняя певица МакSим попала в больницу в середине июня, вскоре после открытия в Москве собственной школы искусств и концерта в родной Казани. На площади перед многотысячной толпой звезда выступала уже больная, с температурой 38С. Уже тогда у артистки началась пневмония, а часовой концерт, на котором Марина пела вживую, по мнению медиков, буквально расплавил ее легкие. Из-за тяжелого состояния при госпитализации звезды врачи практически сразу приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. Все это время за МакSим дышит аппарат ИВЛ: так организм пациентки должен набраться сил для борьбы с инфекцией. Несмотря на то, что все тесты на коронавирус дали отрицательный результат, певица лежит в так называемой «красной зоне» и полностью изолирована от посещений.

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