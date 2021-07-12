Макsим снова стало хуже: «Начался сепсис»

В ее лёгких сильнейший гнойно-воспалительный процесс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине июня 38-летнюю певицу Макsим доставили в больницу с подозрением на ковид. Тесты не выявили коронавирус, но КТ показало 75 процентов поражения лёгких.

Артистку подключили к ИВЛ, а потом, когда ее состояние резко ухудшилось, добавили ещё и другой аппарат - ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).

Пару дней назад Макsим вроде бы полегчало, медики даже попробовали вывести ее из медикаментозной комы. И вроде бы даже удачно - к певице стало возвращаться сознание. Но из-за тяжёлого состояния врачам снова пришлось погрузить звезду в медикаментозный сон. По словам близких друзей артистки, в минувшее воскресенье ей стало хуже.

- Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО,- рассказывает kp.ru подруга Макsим.

- Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее лёгких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис.

Врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние,- подчеркнула приятельница певицы.

Напомним: при поступлении в клинику в крови Макsим были найдены антитела. Судя по всему, вирус вторично настиг певицу.

Медики пока осторожны в прогнозах, но надеются, что она сможет победить тяжелый недуг.

«КП» желает певице скорейшего выздоровления.

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