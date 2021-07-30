Певицу МакSим изолировали: в больнице раскрыли правду

Певица МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим почти два месяца лежит в реанимации. Изначально помощники 38-летней артистки сообщали о том, что ее госпитализировали в частную клинику. Однако позже вскрылась правда о том, что знаменитость находится в красной зоне городской клинической больнице № 52 города Москвы.

Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим. Артистка до сих пор в лежит в реанимации. Навещать ее запрещено, так как звезда изолирована.

"Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения - это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах", - цитирует News.ru представителя медицинского учреждения.

Он добавил, что в настоящее время в больнице функционирует только передача вещей и посылок. В свою очередь, пиар-менеджер поведала о том, что МакSим стало лучше.

"Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", - цитирует ее "Газета.Ru"

Отметим, в настоящее время вокалистку периодически то вводят, то выводят из медикаментозного сна. "Это сохраняет мозги, улучшает возможность восстановления легких. Это нисколько не опасно и не вредно. Опасно - это то, что у нее есть. А все остальное - врачи борются за ее жизнь", - пояснял анестезиолог Лев Николаев.