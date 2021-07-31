Фэн-шуй на август 2021: Благоприятные и неблагоприятные дни

Смотрите, какие сюрпризы нам преподнесет август. Фото: Shutterstock

1 августа, воскресенье

Приятный спокойный день, не предполагающий активных действий, суеты и споров. Сейчас наши интеллектуальные способности будут выше среднего. Это стоит использовать это в построении планов, анализе ситуации.

Благоприятный момент для интимного общения.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

2 августа, понедельник

Умственные способности сегодня удваиваются, так что есть вероятность поставить какие-то свои личные рекорды в деле запоминания информации, сдачи экзаменов, освоении нового. А вот для физического труда время не подходящее, есть вероятность получения травмы.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

3 августа, вторник

Довольно бесполезный день, несущий в себе разрушения, трудности в общении. Не стоит планировать важное, а также путешествия и судьбоносные сделки-переговоры.

Отрицательные эмоции могут сыграть с нами злую шутку. Держите себя в руках!

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

4 августа, среда

Идеальный день для строительства, для проведения творческих мероприятий. Символ дня медведь. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не чувствовать себя неуклюжим косолапым в посудной лавке. Прежде, чем что-то сказать, хорошенько подумайте, взвесьте. А вот с принятием решений лучше повременить.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

5 августа, четверг

Тот самый момент, когда нужно побыть в одиночестве, чтобы упорядочить свои мысли и эмоции. Чтобы собраться мыслями и сделать для себя важные выводы.

Сегодня многое может проясниться, а значит, появятся ответы на очень важные вопросы.

Встречи с друзьями следует отложить. Никто не должен отвлекать от важного процесса.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

6 августа, пятница

День иллюзий, обмана, мимикрии. Все совсем не такое, каким кажется со стороны или пытается казаться. Не надо верить словам, сказанным в этот день и обещаниям.

В этот день нельзя игнорировать семейные традиции и просьбы о помощи.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

7 августа, суббота

Считается, что в этот день у нас проявляются магические способности и, если чего-то сильно пожелать, это обязательно сбудется. Но есть ограничение: «это» обязательно должно быть со знаком плюс. Никакой агрессии, никакого зла.

Удачный день для того, чтобы устроить дружескую вечеринку.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

8 августа, воскресенье

Символ дня Лотос - белоснежный цветок, растущий в не очень чистых местах. Это аллегория дня: вокруг будет немало грязи, но надо постараться в ней не замараться. День аскезы, отказа от излишеств. Самое подходящее время для добрых поступков и благотворительности.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

9 августа, понедельник

Момент нарастания энергии. Можно начинать новые дела, рассчитанные на долгий срок. Особенно те, которые подразумевают доход, дивиденды.

Постарайтесь не надорваться: будет ошибочное ощущение, что на себя можно взвалить великое множество дел! Но это только иллюзия!

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

10 августа, вторник

Надо действовать напористо, но при этом осторожно. Стоит уподобиться хищнику, который всегда держит ухо востро. От скорости реакции будет зависеть очень многое, так что подумайте возможные варианты развития событий.

Сегодня удастся победить все сомнения, которые мешали двигаться к цели, а также, решить для себя многие проблемы морального толка.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

11 августа, среда

Опять день важного выбора. Сделать его будет непросто, ведь речь пойдет о финансах. Кроме того, появятся и другие искушения. Удастся ли удержаться?

Все судьбоносные дела лучше перенести на вторую половину дня.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

12 августа, четверг

В работе предстоит серьезно вступиться за свою позицию. Особенно, если вы пытаетесь внедрить что-то новое, сделать рационализаторское предложение. Не нужно отступаться от задуманного и слушать мнение коллег. Успех ждет только упорных!

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

13 августа, пятница

Хороший день, удастся сделать все намеченное. Так что план действий составляем весьма насыщенный!

Но при этом, все действия обязательно должны быть благоприятными и направленными на созидание.

Ни в коем случае нельзя быть недовольным собой: рефлексия лишь собьет с пути. Лучше найдите повод похвалить себя!

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

14 августа, суббота

Также хороший день, но характеризуется он повышенной тревожностью и чувствительностью. Стоит помнить об этом, внимательнее относиться к своим словам и шуткам.

Сегодня неплохо бы порадовать себя процедурами здоровья для тела.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

15 августа, воскресенье

День крутых поворотов судьбы. Самый подходящий момент для того, чтобы совершить в своей жизни крутые преобразования - создать семью, переехать в другой город или же поменять работу, круг общения. Если были подобные мечты, но не хватало решимости - надо действовать!

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

16 августа, понедельник

Темный день, тяжелый. Удваиваем внимание. Сейчас нужно приступать ко всем делам, словно в первый раз. Никакой самоуверенности. Не бойтесь проверять то, что вы, кажется, и так прекрасно знаете. Будьте готовы к тому, что настроение будет не очень оптимистичным.

Часы удачи: с 16.00 до 17.00.

17 августа, вторник

Продуктивный день, наполненный энергией. Работать лучше в команде, коллективный разум легко поможет справиться с трудностями. В то же время стоит помнить: что совместная работа — это не повод сокращать дистанцию.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

18 августа, среда

Лучшее время для того, чтобы сделать себя лучше, чище, умнее и мудрее. Это день преобразования самого себя. Полезны духовные практики, самообразование.

Не бросайте начатое: упорных и последовательных обязательно ждет успех!

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

19 августа, четверг

Внимательно прислушиваемся к своему самочувствию. Если есть «неполадки» следует немедленно принять меры к их ликвидации.

Стоит быть умеренным в еде и в развлечениях, отказаться от алкоголя.

Хороший день для начала диеты.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

20 августа, пятница

Все возвращается на круги своя. В знакомой ситуации не надо совершать прошлых ошибок!

Следует заняться профилактическими процедурами для тела, косметическими манипуляциями. Благоприятный момент также для того, чтобы начать диету или отправиться в санаторий.

Часы удачи: с 14.00 до 20.00.

21 августа, суббота

Удачный день для новых начинаний, для проектов, связанных с образованием, торговлей, туризмом.

Впрочем, в делах праведных не стоит забывать о здоровье. Будьте осторожны и не переутомляйтесь. В любой ситуации должно быть место отдыху и расслаблению.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

22 августа, воскресенье

Канун полнолуния изобилует соблазнами - они касаются самых разных сфер нашей жизни.

Кстати, сейчас стоит отказаться от работы, день надо максимально посвятить себе и своей семье, особенно старшим и младшим ее членам. Не забудьте отключить телефон!

Не подходящий день для романтических встреч.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

23 августа, понедельник

Повышаются интеллектуальные способности. Грех не использовать эту особенность. Приступайте к освоению нового материала, а также к решению сложных задач самого разного толка.

Но и про удовольствия не стоит забывать. Обязательно получите сегодня порцию приятных впечатлений.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

24 августа, вторник

Увы, совершенно не рабочий день. Самое благоприятное занятие на сегодня - отдых в компании людей, близких по духу. Во второй половине дня возможна тревога, агрессия. Контролируем свои чувства! С отрицательной энергией поможет справиться общение с природой - поход в лес или парк.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

25 августа, среда

На пути возникнут неудачи и проблемы. Но сегодня должно хватить ресурсов, сил и энергии, чтобы обойти их стороной или купировать в самом зародыше.

Все дела лучше делать в первой половине дня, а вечером отдыхать!

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

26 августа, четверг

Нас ждет испытание на прочность, терпение и великодушие. Тех, кто справится, ждет награда. Ну а остальным придется совершенствоваться дальше.

Время очищения - и души, и мыслей. Кроме того, необходима генеральная уборка жилья.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

27 августа, пятница

Посвящаем этот день своим чаяниям, желаниям и мечтам. В идеале необходимо свести к минимуму общение с окружающими. Лучший момент для посещения храма, духовных треб, медитации.

Стоит быть особенно внимательным к своему питанию: приветствуется голодание и пост.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

28 августа, суббота

Все, за что мы сегодня бы ни брались, необходимо делать «всем миром». Кроме того, сейчас важно отстаивать свою точку зрения, в этом высокие шансы достичь успеха.

В этот день нельзя врать и хитрить, а также сплетничать - все обернется против тех, кто затевает недоброе.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

29 августа, воскресенье

С плохим настроением сейчас надо бороться всеми известными методами. Свою роль сыграет питание (можно позволить чуть больше сладкого!), а также яркие эмоциональные впечатления. А вот к помощи алкоголя прибегать опасно!

Травмоопасный день, так что повышаем внимание и отказываемся от экстремальных занятий.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

30 августа, понедельник

«Как ты относишься к окружающим, так и они к тебе» — это главная философия дня. Сегодня мы испытываем весь спектр эмоций - от грусти до радости, от скуки до обид. Стоит быть терпимее к окружающим, легко прощать обиды. Такое отношение не останется незамеченным.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

31 августа, вторник

Очень удачный день для работы над телом, физических нагрузок.Также хорошо создавать основу, закладывать фундамент для какого-то масштабного, судьбоносного проекта.

Благоприятный период для зачатия.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.