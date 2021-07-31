В Калужской области цементовоз столкнулся с пассажирским поездом Ейск - Москва

В поезд "Адлер - Москва" въехал цементовоз. фото ГУ МЧС по Калужской области

Днём 31 июля 2021 в Калужской области столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Машина предназначена для перевозки цемента. Изначально сообщалось, что поезд следовал из Адлера, однако позже стало известно, что местом его отправления был город Ейск.

— Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Ейск — Москва. Водитель цементовоза погиб. Идёт эвакуация пассажиров, — сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области.

В правительстве региона добавили, что на месте работают оперативные службы. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Сейчас их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения.

Столкновение произошло в Ферзиковском районе.

— Авария случилась на железнодорожном переезде неподалеку от поселка Ферзиково, уже за Козловкой (небольшой частный сектор — прим.ред.). Там нет шлагбаума, который бы останавливал потом машин. Цементовоз выехал на рельсы прямо перед поездом. Его отшвырнуло на 50 метров в сторону. Тепловоз поезда сошел с рельсов, — рассказали kp.ru сотрудники кафе «Ферзь», которое расположено напротив места аварии.

Известно, что пассажиров поезда Ейск — Москва отвезут на станцию «Алексин» в соседней Тульской области. На время устранения последствий ЧП часть электричек и поездов этого направления изменили расписание и маршрут.

Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движение, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось, — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

На место прислали два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово.

— В результате ДТП машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью с незначительными травмами, по предварительной информации, обратились два человека, — добавили в МЖД.

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