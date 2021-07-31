Космос как главное наследие холодной войны

Запуск ракеты "Союз" на Байконуре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Учитывая, что произошло с десятками отраслей промышленности, сотнями заводов и НИИ по всему бывшему СССР, существование российской космической программы — это невероятное чудо. То, что советский космос пережил Перестройку и распад СССР — противоречит всякой исторической логике.

Система продолжает работать практически идеально, без катастроф и даже существенных сбоев. Что на фоне очевидного провала, например, программы «возрождения» отечественной гражданской авиации, не может не поражать.

Гражданам, которые при словосочетании «Роскосмос» брезгливо кривят лицо, стоит иметь в виду, что человечество до сих пор летает в космос исключительно благодаря русским и американцам. И китайцам конечно, которые изо всех сил стараются доказать, что они тоже - сверхдержава.

Всему остальному «цивилизованному миру» космос интересен исключительно в формате простеньких спутников связи и, возможно, космического туризма.

Например, Великобритания в четверг объявила о создании Космического командования Соединенного Королевства.

Космическую программу англичане закрыли еще в 1971 году, после того, как запустили единственный британский спутник с помощью британской ракеты на орбиту высотой около 200 километров.

Первый британский астронавт — Хелен Шарман полетела в космос на советской ракете на советскую станцию «Мир» в мае 1991 года.

Деньги на финансирование полета собирали всей страной, но их все равно не хватило, ну или англичане просто решли сэкономить, логично рассудив, что СССР все равно уже практически кончился и спросить с них за деньги будет некому.

Так и вышло - Горбачев приказал англичанку в космос свозить за счет советской стороны (кто бы сомневался).

Второй британец — Тим Пик - полетел в космос в 2015 году уже на МКС, но снова на русской ракете «Союз ТМА-19М» в качестве астронавта Европейского Космического Агентства (ЕКА). История тоже довольно темная, поскольку англичане отказались финансировать Международную Космическую Станцию по причине дороговизны.

И вот теперь сразу - Космическое командование. Не больше, не меньше. А руководить им будет целый вице-маршал авиации.

Про планы нового командования подробностей не много. Наверное, как американцы, тоже начнут с разработки красивого логотипа. Запланированных 1,4 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет на дизайн должно хватить, хотя принимая во внимание историю «британской космонавтики», финансирование обязательно сократят или вообще отменят через год или два.

Много ли вы слышали про французскую, немецкую или японскую космические программы? Вот и я ничего.

Пилотируемый космос остался наследием старого-доброго XX века, точнее — Холодной войны. Не было бы идеологического противостояния систем, и Сталина с Хрущевым, которые готовы были всю страну держать впроголодь лишь бы Гагарин стал первым космонавтом, вы бы до сих пор ходили в деревянный планетарий и читали роман «Из пушки на Луну».

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