Михаил Погребинский из Киева: Почему я должен комментировать бессмысленные заявления Порошенко

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- ...Михаил Борисович, здравствуйте! Это Саша Гамов.

- Привет!

- Вы в курсе, нет? Петр Алексеевич Порошенко опубликовал ответ на статью Владимира Путина «О единстве русских и украинцев». Правда, там не говорится, на каком он языке ее читал. Мы же на двух языках статью выпустили – на русском и украинском.

- Так в чем вопрос?

- Но Порошенко заявил, что украинская нация сформировалась давно и не имеет проблем с собственной идентичностью. Что народ Украины имеет собственный исторический опыт, у украинцев есть собственный язык, песни, танцы, кухня, а также политическая культура и чувство причастности к европейской цивилизации. Еще бывший президент Украины считает, что у русских и украинцев много отличий. Вот такое творчество. В принципе, он прав же, да? Но одно другому не мешает же?

- Ну, отчасти правда. Правда, кроме последнего кусочка, где он сказал про причастность к европейской культуре.

На самом деле, это уж точно невозможно сравнить причастность к европейской культуре - культуры русской, которая просто часть европейской культуры, великой, а в Украине нет этого. Есть один великий украинец польского происхождения, который, действительно, великий. И признан в мире. Это Гоголь.

- А, вот я хотел сказать – да, Гоголь.

- Больше никого нет. Но он был русским патриотом. Поэтому они не любят его называть.

- До сих пор споры идут, он украинский или русский писатель.

- Да нет, какие споры. Националисты считают, что раз он писал по-русски, значит, он нехороший человек.

А таких людей, которые считают, что он великий украинец, таких нет. Ну, всерьез. Я не знаю, я просто мог бы, может, не для печати, рассказать тогда забавную историю.

- Давайте.

- История такая была.

Когда Янукович согласился на то, чтобы подписать ассоциацию с Евросоюзом, уже как бы это было согласовано, осталась только последняя подпись... А я не сотрудничал в то время с командой Януковича, но мы были знакомы. И Янукович попросил своего главу администрации, чтобы он меня пригласил. И попросил, чтобы я написал доклад, как бы что-то такое хорошее для России. Потому что вот он ее как бы обижает тем, что подписывает ассоциацию. Какую-то компенсацию чтобы придумать.

И меня, действительно, пригласили. Я сказал: ну, хорошо, я подумаю. Сделаем такой доклад.

И там среди некоторых разных пунктов, экономических и прочих, был и такой пункт, который мы написали, что нужно сделать все возможное для того, чтобы в украинском сознании формировать образ Гоголя как великого украинского писателя. Проходит какое-то время, я звоню главе администрации. И говорю: что такое, прошло уже столько времени, и что-то я не вижу никаких следов? Он пригласил меня, позвал своего помощника. И тот принес документ, указ, где в пункте 23 было написано: считать Гоголя великим украинским писателем. Ответственные: министерство культуры, министерство образования…

- То есть назначили Гоголя украинским писателем.

- Это очень смешно.

- А почему вы говорите – не для печати? Я бы коротенько дал.

- Ну, можно, ладно.

- Хорошо.

- Просто я же сам не называл никого. Януковича можно, а там главу администрации…

- Да, вы же не называли, хотя все догадаются.

- Ну, как сказать. Там же разные были.

- А для чего? Сколько уже – три недели прошло, для чего Петру Алексеевичу вдруг потребовалось полемизировать с Владимиром Владимировичем?

- Он почувствовал, что как бы тут отстает. Это его как бы главный конкурент на поле… как бы националистическом, - ответил, ну, полным маразмом, конечно.

- Зеленский?

- Да. А он как бы промолчал. Это неправильно. Это нехорошо. Поэтому он, значит, решил ответить. Ну, вот так ответил.

Я не знаю, Саша, как бы вот вы находите всякие поводы совершенно бессмысленные комментировать.

- А я виноват, что ли? Это не я нашел это, а он нашелся. Очень хороший комментарий. У меня мама – чистая украинка была. Она мне стихи читала: … И никогда не делили с детства, кто вот - какой национальности.

- Я всегда мог предполагать и говорил в 2014 году, к чему все идет. Более того, я считал, что вообще не следует признавать выборы… (которые выиграл Порошенко.)

- Я помню ваши заявления на этот счет.

- Эти выборы были недемократичные, кандидаты не могли составить какую-то конкуренцию.

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