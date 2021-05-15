Михаил Погребинский из Киева: Медведчук победил в противостоянии с правоохранительной системой Украины

Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в зале суда. Фото: REUTERS

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Виктора Медведчука (который сейчас находится в Киеве под домашним арестом. - Ред.), главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», на осужденных в России украинцев».

Вот такая информация пришла из Киева в субботу, 15 мая.

-...А если выражаться «цензурно», я предполагаю, что у Данилова «звездный» час, - заявил в своём интервью сайту KP.RU Михаил Погребинский, которого мы попросили прокомментировать эту новость. - Он (Данилов. - Ред.) получил совершенно колоссальную власть над людьми, которые когда-то были для него совершенно же недосягаемыми в политическом смысле. Он окружен какой-то компанией, которые используют его для реализации своих целей.

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президенту он тоже нужен, для того, чтобы озвучивать такие радикальные позиции, направленные против всех врагов Зеленского. И ему подходят любые комментарии и любые высказывания, которые эту функцию выполняют – «я стою горой, за моей спиной президент, я его защищаю, и поэтому все, что президенту подойдет, я могу сказать, президент не все может сказать, а я - могу»...

И относиться ко всему этому надо, как к комментарию человека, как бы выполняющего роль инструмента для реализации тех задач, о которых я только что сказал.

- Видимо, из этого же ряда такая еще информация, что партия Порошенко потребовала от Зеленского покинуть государственную резиденцию, потому что…

- Я видел, Саша, эту информацию. Команда Порошенко работает в пиар-режиме и реагирует довольно адекватно на последние решения Совета национальной безопасности и обороны, который озаботился тем, что на территории нашей курортной зоны (нашей киевской Рублевки) проживают на дачах люди, которые когда-то были министрами, таможенниками и прочее, Это, дескать, безобразие.

Господин Зеленский определяет приоритеты как бы государственной политики. Но... Когда страна оказывается в такой колоссальной яме - и по вакцинированию от коронавируса, и по тарифам разного рода, и по вопросам социального обеспечения, медицины, образования...

А здесь ужасное положение, люди это осознают, три четверти населения говорят, что страна движется неправильно и так далее...

Так вот - он (Зеленский. - Ред.) находит приоритетную задачу: давайте разберемся с этими людьми, которые там - незаслуженно… Поэтому команда Порошенко, конечно, этим воспользовалась: ты ж как Голобородько (герой фильма «Слуга народа”, где играет Зеленский. - Ред.) - ну, живи…

На месте Порошенко и его команды, хотя, конечно, он стопроцентный жулик, вор и коррупционер, можно было бы еще сказать, что, например, Ангела Меркель, первый человек не только в Германии, но и в Европе, много лет живет в двухкомнатной квартире - и до сих пор. В Берлине, в «двушке». Ну, у нее нет детей и так далее. Но они (представители партии Порошенко. - Ред.) этим не воспользовались, а просто - про Голобородько.

Ну, потому что это пиаровская игра: мяч в ту сторону, мяч - в эту. Я бы сказал, чума на оба ваших дома – и на то, что творит, какими репрессиями занимается команда Зеленского, и что делают люди, которые давно должны были бы уже сидеть в тюрьме (я имею в виду Порошенко и его присных).

- А домашний арест Медведчука – это репрессии...

- Стопроцентная политическая репрессия. У них нет никаких аргументов, чтобы защитить в суде свои претензии к Медведчуку.

Понятно, что они даже в суд не пойдут. Им просто надо его бесконечно держать, например, в КПЗ. Они хотели держать его, но суд даже не решился в этой ситуации его отправить туда, а дал домашний арест.

Очевидно, что если бы был суд, они бы просто выступили, как клоуны, эти прокуроры и прочие. Они просто абсолютно не готовы.

Но, конечно, всегда можно что-то найти, что можно доказать, - на любого человека. Здесь они даже этого не смогли сделать. Все, что они говорили, это полный, стопроцентный бред. И это очевидно всем, и все считают, что Медведчук просто победил в первой серии противостояния с этой правоохранительной системой.

- Дальше с Медведчуком что будет, Михаил Борисович?

- Я не знаю. Думаю, что попытаются американцы воспользоваться таким послушным президентом, в том числе использовать и этот вариант...

Для американцев важно, чтобы Зеленский ни на какую уступку по минскому процессу, и вообще ни на что не пошел.

И они как бы предполагают, что вдруг Путин согласится встретиться с Зеленский, и они до чего-то договорятся.

Для американцев это абсолютно неприемлемо. Поэтому они толкают президента, чтобы он арестовал Медведчука, что является просто «красной линией» для Путина...

То есть, он (Зеленский. - Ред.) перешел в категорию не просто таких как бы неправильных президентов Украины... Я ему не завидую.

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В таком поведении нет ничего нового, если не считать, что впервые такие предложения звучат на столь высоком уровне (подробности)