Потеряв работу на «Давай поженимся», астролог Василиса Володина торгует гороскопом прививок

Василиса Володина готова вернутся в телеэфир, но пока не позвали. Фото: кадр программы «Давай поженимся!» Первый канал.

47-летняя Василиса Володина стала одним из самых известных астрологов в стране, благодаря телепроекту «Давай поженимся». Астрологом в «Давай поженимся!» Володина проработала 12 лет в компании с ведущими шоу Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Когда человека ежедневно показывают в популярной передаче, то его имя становится брендом. Володина грамотно монетизировала узнаваемость – открыла астроцентр, где торгует гороскопами на любой вкус и кошелек. Пока Василиса делала астропрогнозы для невест и женихов в «Давай поженимся» она набрала базу клиентов. Но в апреле прошлого года Володина отказалась от съемок в «Давай поженимся» из-за пандемии. Астролог сообщила, что боится подвергать себя и семью рискам заразиться COVID-19. Программа без астролога продолжила выходить в прежнем графике. Рейтинги передачи остались такие же высокие — формат удачный; Гузеева, Сябитова и команда шоу на месте. Уход Володиной прошел незаметно. Василиса нашла новые способы заработка.

Володина хочет вернуться

Астролог не стала скрывать желания вернуться на проект. Володина в своей исповеди на YouTube говорит: «Думаю я уже не вернусь в «Давай поженимся». Думаю это вызов был такой – уйти, а они там себя чувствуют, как на передовой, будто страну от фрицев защищают. Я без сарказма говорю, каждый сделал свой выбор в той ситуации. Я сделала свой выбор - пошла на это с болью в сердце. Мне не хотелось подводить команду, потому что это работа для людей…»

Володина прошлой весной просила записывать ее прогнозы онлайн. Но формат шоу предполагает живую реакцию на диалог с участниками в студии. «Давай поженимся» на месяц записывают за несколько съемочных дней. Теперь астролог надеется, что ее могут позвать, когда все ограничения из-за пандемии закончатся: «Мне бы хотелось там быть с ними. Но я понимаю, что это принятое решение, сделанный шаг. Думаю, что может быть какая-то обида, которая нанесена коллективу. Если бы меня хотели пригласить – то меня бы уже пригласили точно. Может быть сейчас пандемические оковы рухнут?» Вернутся на ТВ астрологу необходимо, чтобы напомнить о себе аудитории. А деньги специалист умеет зарабатывать без телеэфиров.

Фантазия астролога

Володина говорит, что просчитала свои риски заразиться коронавирусом прошлой весной, поэтому и не вышла на «Давай поженимся». Этим летом астролог решила заработать на самой актуальной теме – вакцинироваться или нет от коронавируса. Монетизировала запрос народа, составив «Астрологический календарь безопасных прививок». Володина записала по датам рождения рекомендации – кому можно, а кому нет вакцинироваться в конкретные даты. Сообщила, что берет заказы на личные астрокалендари – делает их под конкретный город вакцинации, с учетом времени рождения человека. Астрологу и ее команду тут же завалили заказами. Люди серьезно принимают во внимания расчеты астролога – в какой лучше вакцинироваться, а когда не надо прививаться. Володина объяснила, как делает расчеты: «По моей личной технологии астрокалендаря безопасных прививок. Календарь подходит для любой вакцины – он же про состояние организма». Астролог говорит, что если врач разрешил прививку, то она выберет день, когда организм человека будет реагировать на нее лучше – без аллергий, температуры и других побочек.

Володина человек опытный: «Я знала, что мне прилетит со всех сторон, и шла на это осознанно». Пока одни смеются над анекдотом, в котором на борту самолета ищут гомеопата для астролога, которому стало плохо. Другие продолжают верить в гороскопы, а астрологи отрабатывают «горячие темы».

Экс-астролог «Давай поженимся» предлагает обширный выбор гороскопов. Недавно Володина подобрала гендерно-нейтральное имя ребенку, так как родители из США не хотели узнавать заранее, кто родится. Володина помогла – девочку назвали Саммер. Вот такая новая реальность согласно внушительному ценнику.

Ценник

Личный астрокалендарь прививок – 2300 руб.

Консультация В. Володиной с прогнозом на пять лет – 210 тыс. руб. (запись на сентябрь 2021 года), 140 тыс. руб. (запись на февраль 2022 года).

Гороскоп на год от сотрудников астроцентра В. Володиной – 24 тыс. руб.

Консультация на тему деторождения. Календарь наиболее вероятных периодов зачатия на 7 лет – 150 тыс. руб. (запись в течении месяца), 70 тыс. руб. (февраль 2022 года).

Подбор имени – 50 тыс. руб.

Удачные даты свадьбы – 50 тыс. руб.

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