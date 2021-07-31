Набиуллина назвала инфляцию налогом на бедность

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводимая Центробанком политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью газете Financial Times.

"Как мы знаем, инфляция - это налог на бедность, - сказала она. - Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства".

Цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью, уточнила Набиуллина. А осенью Центробанк рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции до 2 или 3%, сообщила председатель ЦБ.

Она напомнила, что Россия долгое время жила в условиях высокой инфляции — это было «в конце 1990-х и 2000-х годов», а во время низкого уровня инфляции - «только очень короткие промежутки времени».

По ее словам, инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее.

Глава ЦБ подчеркнула, что Банк России продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. "Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции. А для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми", - уточнила Эльвира Набиуллина.

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