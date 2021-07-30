Гоним зерно в сотни стран, а у самих хлеб дорожает: Что происходит с ценами

В России вновь хороший урожай зерна. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хлебозаводы грозят к концу лета повышением цен на хлеб. Причина — подорожание сырья, упаковки и транспортировки.

Ростом стоимости своей продукции хлебопеки пугают регулярно. И по самым разным поводам. В предыдущий раз назывались потенциальные изменения в ГОСТе для хлебопекарных предприятий.

Рассказами про то, что что-то еще по крайне уважительным причинам подорожает, нас уже не удивить. И все же возникает вопрос: может в крупнейшей зерновой державе реально сделать так, чтобы хотя бы хлеб не дорожал? «КП» разбиралась в ситуации вместе с экспертами.

НЕ ДОЕДИМ, НО ВЫВЕЗЕМ?

Вроде бы радоваться надо, что Россия теперь живет не только с продажи нефти и газа, но… Чего мы только в последнее время не слышим под новую вечную песню «а это мировые цены выросли». Цены на сахар и подсолнечное масло взлетели — это ситуация на мировых рынках виновата, наши все туда загнали. Стройматериалы подорожали вдвое — а это из-за Китая и США, у них постковидный строительный бум. Логично предположить, что и с ценами на хлеб мы теперь привязаны не к покупательской способности россиян, а к ситуации на чикагской бирже.

- Это лишь частично так. Хлеб у нас может подорожать и при рекордном урожае, и при низких мировых ценах на пшеницу, - комментирует kp.ru зерновые дела наши директор центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Стоимость пшеницы в булке хлеба — в основном не более 10%. Гораздо больший вклад дают составляющие, вообще не связанные с сырьем, - электроэнергия, логистика, торговая наценка. (См. НАГЛЯДНО) Поэтому влияние колебаний цен на зерно на стоимость хлеба — вопрос скорее спекулятивный, сильнее влияет то, что происходит с этим зерном «по дороге».

Спекулятивный — это не просто оборот речи. Классическая ситуация, по словам эксперта, выглядит так. Производители зерна в ожидании сезонных изменений на рынке и, возможно, лучшей цены в массовом порядке снижают поставки мукомолам. Мукомолы вынуждены поднять отпускные цены на муку для пекарен. Вот и проблема практически на пустом месте.

- Сейчас правительство продумывает вопрос о создании резервного фонда в 3 млн тонн зерна для мукомольных и хлебобулочных предприятий. Такая «подушка безопасности» гарантирует им примерно трехмесячную бесперебойную работу. Если это будет сделано, рыночные колебания цен на зерно вообще почти никак не будут влиять на работу хлебопеков, - говорит Анатолий Тихонов.

- В России всех зерновых (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза) потребляется в год около 70 млн тонн, а по одной пшенице в этом году урожая обещают в районе 80 млн тонн. Проблема цены хлеба — явно не в зерне и муке, - подтверждает доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Сергей Черников.

В России вновь ждут рекордного урожая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О КАКОМ ТОГДА РОСТЕ ЗАТРАТ ГОВОРЯТ ХЛЕБОПЕКИ?

- Сырье, говорят, дорожает? Мука за первое полугодие подорожала на 3,27%. Подсолнечное масло, маргарин, сахар – их доля в структуре себестоимости хлеба минимальна. О взрывном росте зарплат в отрасли никто не сообщал, тарифы на тепловую и электрическую энергию менялись в пределах инфляции. Из этого никак не складывается будущий рост цены хлеба в 20%, о котором нас сейчас пытаются предупредить, - парирует доводы из серии «все дорожает — и мы дорожаем» заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев. - Заявления, оправдывающие необходимость поднять цены на хлеб, звучат иногда вообще очень странно и наивно. Например, представитель одного уважаемого НИИ с экрана сообщила, что хлеб надо доставлять к прилавку свежим, поэтому расходы на транспортировку возросли. Свежим его доставляли всегда, кто ж будет есть черствый – это не ноу-хау 2021 года.

Значит, правы представители Минсельхоза, которые в официальных комментариях утверждают, что «не видят причин для существенного роста цен на хлебобулочные изделия». А как же рассказы хлебопеков, что отрасль на грани рентабельности, - даже крупные заводы один за другим закрываются?

- Многие предприятия действительно работают с минимальной рентабельностью. Но эта проблема накапливалась годами, - утверждает Анатолий Тихонов. - Главная причина — в величине производственных расходов, которые постепенно росли и сейчас уже зашкаливают, в сравнении со стоимостью собственно сырья. Год от года дорожают энергоносители, бензин, расходы на сертификацию и санитарно-гигиенические мероприятия, растет в целом налоговая нагрузка… При этом в отрасли сложился определенный перекос. В наименее выгодном финансово положении оказались флагманы индустрии, которые производят качественный хлеб - по ГОСТу, по традиционной технологии. Традиционная технология выпечки энергозатратна и требует более дорогой муки — в отличие от упрощенной, когда вкусовые качества «доводятся» за счет разрыхлителей и прочих добавок. Кроме того, некоторые мелкие пекарни зачастую работают в полусерой зоне: не заключают с персоналом трудовые договора, экономя таким образом на социальных взносах, продают часть продукции «мимо кассы»… У крупных заводов таких возможностей нет, они на виду.

Понятно, что в итоге представители отрасли пищат и стонут по любому поводу и все время грозят повышением цен — чтобы обратить на себя внимание государства и получить в каком-то виде поддержку. Альтернативный вариант — держаться на плову за счет снижения качества продукции.

Хлебопеки заявляют, что вынуждены поднять цены на хлеб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТАК БУДЕТ ЛИ ПОДОРОЖАНИЕ?

- Все зависит от реакции государства – если ее не будет, то мы получим рост цен на объявленные 20%. Если же реакция последует — то в пределах 1,5-2%, - считает Андрей Тенишев. - Пока мы слышим только увещевания, что оснований для роста цен нет.

В качестве примера аналитик вспоминает прошлогоднюю ситуацию. Тогда тоже предупреждали о возможном росте цен на хлеб на 30-35%.

- ФАС совместно с прокурорами по всей стране были проведены проверки. После этого элеваторы резко передумали завышать цены на хранение зерна, а хотели поднять их на 40%, - вспоминает Тенишев. - В итоге, вместо объявленных 35% в 2020 году цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, из ржано-пшеничной муки — на 5,9%.

Кстати, еще одно подтверждение, что корень зла — не в мировых ценах на зерно и нашем экспорте, а чисто во внутренних проблемах.

А НЕЛЬЗЯ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ЗАФИКСИРОВАТЬ?

Практически все эксперты против этой идеи. Во-первых, понятно на чем станут экономить — на качестве хлеба, а оно в большинстве случаев уже и так не блещет. А во-вторых, бессмысленно фиксировать конечную цену продукции, продолжая повышать, например, цены на электричество и бензин. Или услуги элеваторов. Это путь либо к разорению добросовестных производителей, либо к дополнительным затратам из госбюджета на их финансовую поддержку. А бюджет не резиновый...

- В СССР можно было устанавливать фиксированные цены, потому что государство контролировало всю цепочку от урожая до магазина. Но у нас большей частью рыночная экономика, и в ней лучший способ влиять на цены - формировать в отрасли благоприятную среду. Например, через ограничения числа посредников, максимальной наценки, налоги, - говорит Сергей Черников.

- Не нужно фиксировать и регулировать цены – нужно создать нормальные конкурентные условия, - считает Андрей Тенишев. - Скажем, хотя бы облегчить доступ для производителей на полки торговых сетей. Это можно сделать, к примеру, путем создания так называемых «закупочных союзов». Проект законопроекта об этом уже давно обсуждается в недрах ФАС. Тогда, например, мелкие региональные торговые сети могли бы объединяться — и крупные игроки в меньшей степени диктовали бы всем свои условия. Создание таких союзов уберет излишних посредников – иногда их в цепочке поставок несколько – и товары будут дешевле.

Эксперты не советуют фиксировать цены на хлеб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАГЛЯДНО

Из чего состоит стоимость буханки белого хлеба (в % от цены на прилавке, в среднем)

Сырье и материалы (мука, яйца, растительное масло или маргарин, сахар и т. п.) 23%

Расходы на производство (электроэнергия и вода для технологических нужд, зарплата работникам и социальные взносы, содержание и ремонт оборудования, прочие цеховые расходы, аренда) 37%

Налоги с предприятия 8,5%

Транспортные расходы 3%

Торговая надбавка, налоги торговой сети 25,5%

Возможная прибыль предприятия (если нет кредитов) 3%

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