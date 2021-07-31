Мария Максакова показала сочные формы в пикантном бикини

Мария Максакова уже две недели отдыхает на Черном море в Одессе. Фото: Инстаграм.

Оперная дива и экс-депутат Государственной думы Мария Максакова уже две недели отдыхает на Черном море в Одессе. За это время 44-летняя певица успела хорошо загореть. Отправившись на морскую прогулку, артистка решила сфотографироваться на палубе яхты в белом бикини. Светлый купальник эффектно оттенил золотисто-коричневую кожу блондинки.

Максакова снялась сразу в нескольких позах и поделилась результатами фотосессии в Инстаграме. Особенно поклонникам понравился кадр, на котором Мария стоит спиной к камере, держась за мачту яхты. Белые трусики подчеркнули сочные ягодицы певицы, которые совершенно не прикрывала прозрачная коротенькая юбочка. Море, солнце, белоснежная яхта и загорелая блондинка на ее палубе – подписчики Максаковой рассыпались в комплиментах.

Отправившись на морскую прогулку, артистка решила сфотографироваться на палубе яхты в белом бикини. Фото: Инстаграм.

- Вот это красота», «Машуня такая секси», «Приятно смотреть на Вас, Мария», «Вам идёт, супер», «Хороша Маша!», «Очаровательна! – пишут они в комментариях.

В Одессе скандальная дива набирается сил перед очередным судебным процессом. Максакова бьется за элитную квартиру в центре Москвы стоимостью несколько миллионов долларов с собственной 13-летней дочкой. Мария уверена, что ее экс-супруг, бизнесмен Владимир Тюрин использует дочку в своих целях и собирается отобрать у нее элитную недвижимость. И все это в то время, когда она в Киеве вместе с младшим сыном Ваней едва сводит концы с концами и живет на «тысячу-полторы долларов в месяц, которых едва хватает на еду».

Море, солнце, белоснежная яхта и загорелая блондинка на ее палубе – подписчики Максаковой рассыпались в комплиментах. Фото: Инстаграм.

Максакова не раз предпринимала попытки наладить отношения с собственными детьми. Старшие сын и дочь артистки давно живут с отцом и настроены враждебно по отношению к матери. Мария активно пыталась помириться и со своей мамой, звездой советского кино Людмилой Максаковой. 80-летняя Людмила Васильевна не разговаривает со своей наследницей после того, как та бежала в Киев.

Певица переехала из России на Украину в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа Максакова осталась в Киеве, где одна растила сына Ивана. Со старшими детьми от первого брака, оставшимися в Москве — сыном Ильей и дочкой Людмилой, она общалась только по телефону. А с матерью не разговаривала вовсе.

Певица набирается сил перед очередным судебным процессом. Фото: Инстаграм.

- Думаю, что у этой мыльной оперы будет такое продолжение в виде долгого и длительного раскаяния моих родственников... Простить их будет можно, а вот как начать снова с ними общаться? Для меня это будет почти невозможным, - сокрушалась оперная дива в одном из интервью.

После отъезда из Москвы Мария Максакова в Киеве преподавала академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины и выступала с концертами. У певицы есть немецкое гражданство (ее отец был немецким бизнесменом, Максакова родилась в Мюнхене), однако она не раз говорила, что переезжать в Европу на ПМЖ не собирается.