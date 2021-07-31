«Жирная, хватит жрать»: Анфиса Чехова высказалась о своем весе

Анфиса Чехова похудела на 25 кг. Фото: Инстаграм.

За последние пару лет Анфиса Чехова заметно похудела: 44-летняя телеведущая скинула 25 килограммов и выглядит стройной и подтянутой. Сама звезда экрана довольна своим нынешним весом. Но, оказывается, ее внешний вид устраивает далеко не всех: многие поклонники звезды сетуют, что быть пышечкой ей шло гораздо больше. Подписчики периодически поднимают эту тему в комментариях к ее постам в Инстаграме, поэтому Анфиса решила публично высказаться о своем весе.

Чехова всегда с юмором реагирует на комментарии, пусть даже самые негативные. Но в новом посте она призналась, что нападки по поводу ее лишнего веса ранили ее и заставляли переживать. Теперь же, когда она похудела и, казалось бы, достигла идеала, подписчики опять пеняют ей – мол, раньше было лучше.

- Вы похудели, и стали такой как все! Такую фразу я часто вижу в комментариях под своими постами, - написала Чехова. - Что значит : Как все? Кто такие все? Это все, которые худые? Ну, тогда и была я как все! Все, которые пышные. Друзья, мои внешние изменения волнуют только вас. Я же думаю в основном о внутренних своих трансформациях. Я нравлюсь себе нынешней, не потому что одежда размера S на мне сидит, не потому что теперь никто не пишет мне в коментах как раньше: «жирная», «похудей», «хватит жрать», не потому что я красиво получаюсь на фото, и шорты теперь мне идут! Я нравлюсь себе, потому что научилась быть Счастливой, не зависимо от п…ца, который иногда в моей жизни происходит!

Телеведущая довольна своим нынешним весом. Фото: Инстаграм.

Телеведущая признается, что научилась смотреть на все проблемы философски и с юмором: теперь она спокойно относится ко многим вещам, включая собственную внешность.

- То, что происходит внутри меня, во многом поменяло меня и снаружи, - рассуждает Анфиса. - Но, главное, я перестала циклиться на своей внешности! Ведь, то что происходит в глубине моей души, гораздо важнее гладкости кожи, упругой попки, отсутствию морщин. Красивую внешнюю картинку сейчас можно легко создать при помощи фильтров и фотошопов, а вот красивую Картину Души ничем не обработаешь, только ежедневной работой над собой!

Анфиса Чехова всегда была пышечкой с аппетитными формами. Однако было время, когда ее вес начал зашкаливать – телеведущая поправилась до 90 килограммов. Чего только не перепробовала Анфиса, на каких только диетах не сидела – все без толку. И только отказ от определенной еды помог ей сбросить вес раз и навсегда. В беседе с подписчиками своего Инстаграма Чехова как-то назвала три продукта, отказавшись от которых она смогла радикально похудеть.

- Я не решала начать худеть, - рассказывала телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.

Во всем остальном Анфиса себе не отказывает.

- Я не люблю слишком жирное и жареное, - призналась как-то звезда экрана. - Никакого фритюра и хрустящей корочки. Алкоголь тоже стараюсь употреблять пореже. Молоко не пью и в кофе не добавляю. Из молочки только творог, сыр козий и ряженку.

Сейчас Анфиса путешествует по винодельням долины Напа. Фото: Инстаграм.

Впрочем, сейчас телеведущая употребляет алкоголь почти каждый день. Дело в том, что Анфиса путешествует по США, исследуя штат Калифорния. Этот край славится своими винодельнями, и Чехова объездила почти всю долину Напа, где растут виноградники и делают вино. Ради ежедневных дегустаций Анфиса поступилась своими принципами и с удовольствием пробует и красное, и белое.