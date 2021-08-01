Отпуск в августе 2021 года в Краснодарском крае: Сколько стоят туры, и какой штраф ждет туристов за отказ от вакцинации

Вечерний отдых на набережной Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 августа 2021, в самый пик пляжного сезона, в Краснодарском крае вступают в силу новые, более жесткие антиковидные ограничения для отдыхающих. Теперь поселиться в отеле, санатории, пансионате можно только с сертификатом о вакцинации от Covid-19 или документом о перенесенном коронавирусе (и то, и другое – официальное, с портала Госуслуг). Еще один вариант – при заселении предъявить ПЦР-тест и подписать обязательство сделать прививку в течение 3 дней. А за отказ грозит штраф до 30 тысяч рублей, предупредили в администрации края.

Забота о здоровье туристов и местных жителей во время пандемии – дело важное. Но вопросов новые меры вызывают много. Почему для постояльцев отелей и тех, кто снимает жилье в частном секторе, разные требования? Ведь люди в итоге окажутся на одних и тех же пляжах, в одном ресторане. А в апартаментах или квартире никто сертификат не спросит. Где делать вторую дозу “Спутника”, снова лететь в Краснодарский край? Реакция организма на прививку опять же разная – обидно будет три дня отпуска пролежать в кровати с температурой вместо шезлонга. А если прилетел в Сочи на выходные, на две ночи – все равно обязан в течение трех дней привиться?

В Асоциации туроператоров России (atorus.ru) считают, что курорты Краснодарского края в августе и в сентябре, в бархатный сезон, не досчитаются полутора миллионов туристов:

- Ограничения, введенные для невакцинированных туристов в Краснодарском крае с 1 августа, привели к существенному падению объемов бронирований. Расчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут готовы сделать прививку ради отдыха на курортах, не оправдались. Аннуляции туров на август у туроператоров приобрели устойчивый характер. В августе и сентябре Краснодарский край не досчитается как минимум 30% бронирований, не менее 1,6 млн туристов. Около половины этих туристов заберут зарубежные направления – в первую очередь, Турция, а также Египет, если туда разрешат чартерные рейсы. Вторая половина либо вообще откажется от отпуска, либо выберет частный сектор, где справки о вакцинации не требуют.

В Асоциации туроператоров России считают, что курорты Краснодарского края в августе и в сентябре, в бархатный сезон, не досчитаются полутора миллионов туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены, впрочем, обжигают, как августовское солнце в полдень. Минимальная сумма, с которой можно улететь на отдых в Краснодарский край, - 35 – 40 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха. Вроде бы немного. Но за эти деньги – лишь отель без звезд и без питания в Витязево или гостевой дом, тоже без всяких звезд и без питания, в Геленджике. Да, перелет включен, как и трансфер.

Тур в отель 3 звезды с завтраками в Анапе, Лазаревском или в центре Сочи стоит уже порядка 50 тысяч рублей на двоих. В Геленджике минимум 55 – 57 тысяч рублей такой же вариант, а в Дивноморском и Кабардинске даже двухвездочные отели стоят под 70 тысяч рублей (это все цены за туры с перелетом из Москвы).

Самое бюджетное “Все включено” нашлось в Джемете – 64 тысяч рублей на двоих в гостинице 4 звезды. А отдых в пятизвездочных отелях стоит 150 – 230 тысяч рублей за неделю.

Справедливости ради, в Крыму и Калининградской области в августе отдыхать не дешевле.