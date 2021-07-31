Тело мечты: Дженнифер Лопес выложила снимки в бикини, от которых захватило дух не только у Бена Аффлека

Дженнифер вместе с голливудским актером Беном Аффлеком отдыхает на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе. Фото: EAST NEWS

Дженнифер Лопес много работает над собой в спортзале и может по праву гордиться результатами. На днях артистка отметила 52-летие, но выглядит она на пару десятков лет моложе. В Инстаграме поп-дива поделилась снимками в бикини, от которых буквально захватило дух у миллионов ее подписчиков по всему миру. На фото певица в ярко-желтом купальнике отдыхает на палубе белоснежной яхты. Ее фигура настолько безупречна, что сразу понимаешь: возраст – это всего лишь цифры в паспорте.

В Инстаграме поп-дива поделилась снимками в бикини, от которых буквально захватило дух у миллионов ее подписчиков по всему миру.

День рождения Дженнифер отметила вместе с голливудским актером Беном Аффлеком на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе. Поп-дива и актер арендовали роскошную 85-метровую яхту "Valerie" стоимостью 130 миллионов долларов. Как выяснили западные СМИ, хозяином судна является самый богатый человек Украины – олигарх Ринат Ахметов. В свой день рождения певица официально подтвердила, что вновь сошлась с бывшим женихом, опубликовав в Инстаграме снимок своего поцелуя с Беном.

С тех пор папарацци открыли на влюбленных настоящую охоту. Бена и Джей Ло то и дело снимают целующимися – то на палубе яхты, то на улицах Сен-Тропе, то во время прогулки по Сардинии. Покинув Лазурный берег Франции, пара на яхте приплыла к берегам Италии. Но и там счастливых влюбленых настигло назойливое внимание фотографов.

Фигура Джей Ло настолько безупречна, что сразу понимаешь: возраст – это всего лишь цифры в паспорте. Фото: Инстаграм.

Источник из окружения пары рассказал изданию People, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Пара воссоединилась через 17 лет после помолвки, их отношения развивались стремительно. Впрочем, вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.

Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании. Таблоиды прозвали их пару «Беннифер».

Папарацци открыли на влюбленных настоящую охоту, то и дело фотографируя Бена и Джей Ло. Фото: EAST NEWS

Вновь активно общаться Бен и Джен начали в феврале этого года. Тогда еще Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом, а Аффлек недавно расстался с возлюбленной – «девушкой Джеймса Бонда», актрисой Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежала Бену. Роман Джей Ло и Родригеса уже трещал по швам, так что певица, не раздумывая, отправила спортсмена в отставку ради бывшего жениха.