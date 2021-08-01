Молодая жена Петросяна рассказала, что их сын будет учить армянский язык

У 75-летнего Петросяна и его 32-летней жены подрастает сын Ваган. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У 75-летнего Евгения Петросяна и его 32-летней жены Татьяны Брухуновой подрастает годовалый сын Ваган. В Инстаграме супруга юмориста поделилась редким снимком малыша, а заодно немного рассказала о своих планах по воспитанию наследника. На фото маленький Ваган запечатлен за завтраком. Татьяна пока не показывает лица сына, поэтому лицо малыша скрывает слюнявчик.

В сторис Брухунова сообщила, что обязательно научит сына традициям предков: когда мальчик подрастет, он начнет учить армянский язык.

- Ваган Петросянц не может не знать язык своих предков, - написала супруга юмориста, напомнив подписчикам его настоящую фамилию.

Татьяна выложила в Инстаграме редкое фото малыша.

К слову своего сына артист назвал Ваганом в честь отца. У Евгения Вагановича есть еще одна наследница – 52-летняя дочь Викторина Петросянц, родившаяся в первом браке юмориста. Неизвестно, выучила ли она в свое время армянский язык. По словам окружения сатирика, Викторина очень обижена на отца из-за его женитьбы на молодой помощнице, и не больше общается с ним. И это неудивительно: никто не ожидал, что юморист в 75 лет станет отцом. Новость о том, что Брухунова и Петросян растят сына Вагана, артист сообщил только после того, как малышу исполнилось шесть месяцев, в день собственного 75-летия. К тому же ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко, которая вырастила Викторину. Дочь юмориста зовет ее мамой, и после развода родителей приняла ее сторону. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян до сих пор делят в суде совместно нажитое имущество. По некоторым оценкам, недвижимость и коллекция антиквариата, приобретенная ими в браке, оценивается в миллиард рублей.

Брухунова сообщила, что ее сын будет учить язык предков. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Татьяна часто отвечает на вопросы подписчиков о сыне. Брухнова настаивает, что не пользовалась услугами суррогатной матери и сама родила малыша, хотя беременной ее никто не видел. Фолловеры спорят, на кого похож Ваган – на маму или на папу. Оказалось, что Татьяна еще сама не определилась с этим вопросом. Молодая мама считает, что сын похож и на нее, и на Петросяна. По крайней мере, на вопрос подписчиков по поводу того, в кого пошел малыш, она ответила:

- Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз, - говорит она.

Напомним, Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым рождением наследника. Татьяна тщательно скрывала свою беременность. Как только в ее Инстаграме появлялись кадры, на которых она позирует в свободной одежде, ее немедленно начинали подозревать в «интересном положении». Но Брухунова тогда лишь отшучивалась – мол, стоит ей плотно покушать, как ей тут же приписывают беременность. Сейчас супруга Петросяна говорит, что просто не считает нужным делиться такими интимными подробностями с публикой.