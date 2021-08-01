Живущий затворником из-за тоски по умершей жене Леонид Куравлев падает в обмороки

Здоровье Леонида Куравлева ухудшилось в 2012 году, когда умерла его жена Нина Васильевна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Леонид Куравлев давно не появляется на публике, не снимается в кино. Причина столь закрытого образа жизни - смерть верной супруги Нины, с которой артист провел более 50 лет. На днях о состоянии звезды фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» стали поступать тревожные новости.

Леониду Куравлеву понадобилась срочная помощь врачей. Дочь актера вызвала "скорую" из-за плохого состояния 84-летнего актера. Куравлев давно страдает от пониженного артериального давления. Oчередной приступ гипотонии привел к обмороку, передает сайт mk.ru. Осведомленные источники утверждают, что это далеко не первая потеря сознания знаменитости.

Однако ехать в больницу звездный пациент отказался. Врачи нормализовали ему давление и оставили лечиться амбулаторно.

В 20 лет Куравлев сделал предложение своей будущей жене Нине и прожил с ней всю жизнь. Фото: Личный архив

Отметим, здоровье Куравлева ухудшилось в 2012 году, когда умерла его жена Нина Васильевна. "У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло", - сетовал Леонид Вячеславович.

Супругу он боготворил. "Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще", - отмечал звезда кино.

Артист заранее распорядился, чтобы его имя появилось на камне.

После смерти жены Куравлев не выходит в свет, сильно тоскует. Артист интересуется религией, отмечая, что черпает силы в общении с Богом. Пять лет назад выяснилось, что легенда отечественного кино озаботился вопросом собственных похорон: он выбрал место на Троекуровском кладбище рядом с могилой супруги. На гранитном надгробии уже выбито имя артиста золотыми буквами.

Дети Куравлева не пошли по стопам отца. Дочь Екатерина, попробовав себя в кинематографе, стала психотерапевтом, а сын Василий преподает в Российском университете дружбы народов и занимается бизнесом. У Леонида Вячеславовича подрастают трое внуков: Григорий, Федор и Степан.