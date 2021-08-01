Опасно ли зачатие во время ковида, кто избил сына Стаса Пьехи и почему внезапно включились двигатели «Науки»

1 место. Стеклова госпитализировали с коронавирусом, восстановление МакSим может растянуться на годы, Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes

Как живут наши богатые и знаменитые, рассказываем в новом проекте Радио «Комсомольская правда» (слушать)

2 место. Ужасы нашего городка: кровавая драма в семье адмирала Лобанова

16 июля офицер-подводник попал под электричку на станции «Ручьи». А восемь дней спустя полиция вскрыла его квартиру на улице Бутлерова – по жалобе соседей на ужасный запах. Внутри нашли изуродованные тела жены адмирала и его сына. Главный подозреваемый – сам Леонид Лобанов. Главная версия причин убийства очень не нравится никому (слушать)

3 место. «Надо накормить страну, вылечить ее и обучить как следует»: Зюганов назвал 3 главные задачи для России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проводит партсобрание в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» и честно отвечает на острые вопросы (слушать)

4 место. Торжество демократии. Google и Facebook приказали привиться всем сотрудникам

Пока пользователи рунета вовсю спорят в соцсетях, прививаться или нет, самые продвинутые компании Америки поставили своим сотрудникам условие: хочешь у нас работать - привейся. Нет - найдем других. Полная демократия (слушать)

5 место. Профессор Анча Баранова: Более 99% погибших от коронавируса - люди, которые не провакцинировались

доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа МейсонаАнча Баранова опасно ли зачатие во время коронавируса, почему в странах с большой долей привитых растет заболеваемость и может ли возникать тромбоз после вакцины (слушать)

6 место. Детские шалости с серьезными последствиями: избит сын Стаса Пьехи

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль разборку между двумя семьями в поселке Рощино. Возможно, потому что фамилии в этой разборке – довольно громкие. С одной стороны семья певца Стаса Пьехи, а с другой - семья футбольного арбитра Владислава Безбородова. Яжемать – это диагноз? (слушать)

7 место. Рогозин - Радио КП: Причиной несанкционированного включения двигателей «Науки» мог стать человеческий фактор

Как заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока «Наука» продолжит себя корректировать (слушать)

8 место. Вымирание, голосование малообеспеченных и переезд в мегаполисы. Какой будет Россия через 30 лет

Об этом политолог и публицист Екатерина Шульман рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (слушать)

9 место. Обвинил заранее. Байден заявил о вмешательстве России в американские выборы 2022 года

Кто пишет Байдену тексты, точно неизвестно, как и то, желают ли эти люди ему зла. Но президент США в очередной раз учудил, заявив, что Россия вмешалась в выборы, которые еще даже не прошли (слушать)

10 место. Новый истребитель Су-75 - реальность или авантюра?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают новый российский истребитель «Checkmate», с такой помпой представленный на авиасалоне МАКС-2021 (слушать)