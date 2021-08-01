Хит 80-х вернул память жертве ДТП, страдавшей амнезией 10 лет

Благодаря песне Томасу Лидсу вернулась память. Фото: Twitter.com

Первые же ноты хита 80-х годов The Whole of the Moon группы Waterboys спровоцировали череду ярких картинок, которые друг за другом всплывали перед глазами. 30-летний Томас затряс головой и зажмурился. Это были первые его воспоминания за 10 лет. Первые с того дня, когда его сбила машина и он забыл все, что было прежде.

Серебристый радиоприемник, огромная рука мужчины, которая сжимает маленькую детскую ладошку, рождественская елка, подпирающая потолок. А еще женщина, совсем молодая, без единого седого волоса. С улыбкой на губах. Это мама, понял про себя Томас. Его мама.

Британец бросился записывать свои видения. Ему нужно было убедиться, что это не игры разума, а его реальное прошлое. Томас очень боялся, что эти картинки - последствия черепно-мозговой травмы, как и слепота на лица и изменение личности, с которыми пришлось бороться. Но если воспоминания реальны, то как мозгу удалось наконец-то разблокировать память?!

УДАР О ЗЕМЛЮ

Уже наступил вечер, а в центре Лондона было по-прежнему оживленно. 19-летний Томас Лидс направлялся на станцию Грин-Парк, чтобы забрать у отца машину. Парень наслаждался каникулами, в следующем году ему предстояло поступление в университет.

Ровно в 21:00, когда Томас переходил дорогу, его сбила на полном ходу машина. Даже полицейского, ставшего случайным свидетелем произошедшего, напугала эта авария. Юноша перелетел через крышу такси и упал на землю, ударившись о тротуар головой. У автомобиля был смят капот, разбито ветровое стекло, а крыша погнулась.

Несмотря на весь ужас, Томасу необычайно повезло - он отделался только легкой травмой головы. Кроме царапин и ушибов на теле парня ничего не было, поэтому врачи выписали его из больницы уже на следующее утро.

БОМБА В ГОЛОВЕ

В течение следующих дней Томас жаловался на тошноту, ужасные мигрени и боль в спине. Но к врачам упорно отказывался обращаться. Только полицейскому, ставшему очевидцем трагедии, удалось заставить парня пройти МРТ. Тогда снимок показал, что в мозге у Лидса образовалась бомба замедленного действия - тромб.

Врачи провели срочную операцию. Однако после того, как юноша отошел от наркоза, его поведение кардинально изменилось. Близкие и медики отмечали, что Томас вел себя крайне покладисто, смущался точно маленький мальчик. Как уже потом установили специалисты, такие перемены были вызваны химическим дисбалансом, к которому привела операция.

Тем временем, Томас очень радовался, когда его приходили навестить. Только единственное, что его очень смущало в тот момент: все эти люди казались ему очень знакомыми, но вспомнить их имена он не мог. Наступила амнезия.

«ТЫ СТАЛ ЛУЧШЕ»

Врачи убеждали родителей Томаса, а также пятерых его братьев и сестер, что амнезия - следствие морфия и скоро оно закончится.

- Он ходил, разговаривал и для нас это было самое главное, - вспоминает мать Томаса Жаклин. - Поэтому мы не стали ничего выяснять и решили, что с ним все в порядке.

Но когда Томас вернулся домой, то не мог вспомнить ничего, что было прежде. Друзья и близкие несколько месяцев пытались оживить его воспоминания, рассказывали, чем он занимался до аварии, о его интересах и успехах. Но все было тщетно.

- Я старался соответствовать всему тому, о чем они рассказывали, но при этом ничего не мог вспомнить, - признается сейчас Томас. По его словам, он жил точно в эмоциональном пузыре. Никакие словосочетания: «летние каникулы», «рождественская елка» или «первая любовь», - не вызывали в его душе никаких эмоций - Томасу просто не было что вспомнить.

Хоть Томас и не мог припомнить школьные годы, у него сохранились базовые навыки чтения, письма и счета. Улетучились все знания и навыки обыденной жизни. Отсюда начались изменения в характере: британец стал ласковее и отзывчивее, хотя раньше держался холодно и сдержано.

- Мой брат не был рад, что я попал в аварию, но после сказал, что я стал намного лучше, - признается Томас.

- Он стал открытым, намного эмоциональнее, - говорит Жаклин.

ЛИЦЕВАЯ СЛЕПОТА

- Я не чувствовал себя реальным человеком. Я точно миф. Знаете, у нас есть предки, мы могли видеть их на фотографиях, но они кажутся нам нереальными. Так и тот парень, кем я был до аварии, казался мне нереальным, - говорит Томас.

Через пару лет, когда юноша окончательно оправился, он задумался о своей жизни, учебе. Если раньше он планировал поступать в университет и изучать дизайн, то теперь глядя на свои рисунки, он понимал, что это его уже мало интересует.

Томасу очень не хватало любви. Он искал счастья в интернет-знакомствах. Однажды он встретился с девушкой по имени Софи. Они прекрасно провели свидание и договорились встретиться еще, но Томас предупредил: «Прости, завтра я могу тебя уже не узнать».

На фоне осложнений после аварии у юноши развилась прозопагнозия — Томас не мог узнать человека «вне контекста», даже своих родителей, не говоря уже о девушке, с которой впервые познакомился. При лицевой слепоте мозг не способен различить изгиб бровей, разрез глаз, поэтому не может идентифицировать человека.

Но с Софи произошло нечто особенное: незадолго до их встречи, она покрасилась в ярко-рыжий и была похожа на маяк, который всегда видел Томас. Так началась их история любви.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Через два года Томас и Софи поженились. Девушка продолжает красить волосы в безумный рыжий цвет и остается единственным человеком, которого Томас может узнать.

Через 10 лет после аварии британец решил вновь попытать счастье: он встретился с родными, друзьями, бродил по местам из своего детства, но ничто не казалось ему знакомым. А затем он услышал песню… И в сознании промелькнули образы прошлого.

- Воспоминания состоят из целого набора химических веществ - запахов, вкусов, осязания. Ему просто нужно немного таких веществ для активизации воспоминаний, которые плавают вокруг, чтобы они сложились в большую картину, - говорит невролог Колин Шифф.

Доктор отмечает, что, скорее всего, долговременная память у Томаса еще работает, но остается недоступной. Выздоровление может продолжаться бесконечно.

В МИРЕ ЭЛЬФОВ

У Софи и Томаса родилось две дочки. С их появлением британец превратился в отца-домоседа. Лидс говорит, что осознание «пустых лет» иногда гнетет его, но время, проведенное с детьми, компенсирует все. Иногда у отца возникают трудности с распознаванием дочек, в такие дни Томас старается оставаться дома.

Иногда у Томаса случаются тонико-клонические припадки, которые сильно сказываются на памяти. Однажды, после такого приступа, сознание Томаса откатилось на 10 лет назад, ему казалось, что на дворе 2008 год, и он не узнал жены и детей.

Сейчас Лидс 37 лет, он пишет детскую книгу. Главного героя зовут Джейбен, он страдает эпилепсией и после одного из приступов мальчик теряет память и просыпается в мире эльфов. Книгой уже заинтересовалось крупное издательство.

- Прошло уже 18 лет. Приятного иногда узнать, кем я был раньше, но сейчас у меня совершенно иная жизнь. Просто осознание того, что у меня есть что-то реальное из прошлого, ставшего началом моей новой жизни, помогает мне смотреть в будущее, - говорит Томас.