Преподавателям в Гарварде запрещают использовать понятие «беременная женщина»

Фраза "беременные люди", по мнению руководства Гарварда не оскорбляет трансгендеров. Фото: кадр из фильма "Беременный".

Профессор эволюционной биологии Кэрол Хувен, отработавшая в знаменитом Гарвардском университете в США 20 лет и имеющая множество наград за преподавательскую деятельность, получила «желтую карточку» от вузовского руководства.

Ее предупредили, что не следует на занятиях со студентами использовать слова «мужчина» и «женщина», а также упоминать беременных женщин. Даму в положении отныне необходимо именовать «беременный человек», во множественном числе - «беременные люди». Мол, такие термины не оскорбят слух трансгендеров и прочих представителей ЛГБТ-сообщества.

В интервью телеканалу Fox News Хувен рассказала, что схожие директивы получили и другие профессора университета. Однако преподаватель сдаваться не намерена. Она разочарована тем, что повальная политкорректность проникла уже и в академические круги и угрожает фундаментальным научным понятиям. - Факты таковы, что на самом деле существуют только два пола - мужской и женский - и эти полы определяются тем, какие гаметы производит организм - яйцеклетки или сперматозоиды. И именно так мы узнаем, является ли кто-то мужчиной или женщиной, - с лекционной методологией растолковала природные процессы Хувен.

- А для кое-кого, похоже, важны не законы биологии, а то, кто кем себя считает. Но другие преподаватели оказались не такими стойкими. Многие в тихую признаются, что теперь боятся публично признавать существование двух разных полов, потому что «это может быть расценено как трансфобия».

Да и как не бояться: в Гарварде формируются целые группы из активистов ЛГБТ в студенческой среде, которые, как хунвейбины во времена китайской «культурной революции» третируют профессоров, травят их в соцсетях, требуя увольнения из университета. - Неудивительно, что многие люди уступают и поддаются общественному давлению. Но политкорректность невероятно сбивает с толку преподавателей естественных наук и студентов, которые пытаются познать мир, и освоить инструменты науки и критического мышления. Мы оказываем очень плохую услугу студентам и общественности, разделяя население, - бьет тревогу Кэрол Хувен.