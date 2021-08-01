39-летняя Водянова в купальнике выглядит ровесницей дочери

Наталья Водянова вместе с семьей проводит отпуск в Италии. Фото: Инстаграм.

Наталья Водянова вместе с семьей проводит отпуск в Италии: супермодель и ее близкие отдыхают на побережье Амальфи. В Инстаграме манекенщица делится яркими летними снимками, рассказывая поклонникам о своём отдыхе. Отправившись на морскую прогулку на яхте, Наталья выложила несколько фотографий, на которых она запечатлена в купальнике.

На одном из снимков Водянова позирует с бокалом белого вина в руке, на другом - стоит на палубе рядом со своим мужем, миллионером Антуаном Арно. Чёрный слитный купальник манекенщица дополнила элегантными чёрными очками и ярким платком, которым она повязала волосы.

Наталья сфотографировалась во время морской прогулки. Муж Натальи - наследник одной из богатейших семей планеты.

А в сториз Водянова выложила видео, снятое перед ее прыжком в воду с яхты. 39-летняя сообщила зрителям, что надеется поплавать вместе с дельфинами. Подписчики обратили внимание, что хрупкая Наталья смотрится настолько молодо и изящно, что выглядит практически ровесницей своей 15-летней дочери Невы. Многодетная мама сохранила фигуру юной девушки - неудивительно, что фолловеры прокомментировали ее публикацию восторженными комплиментами.

Муж Натальи - наследник одной из богатейших семей планеты. Фото: Инстаграм.

Наталья рассказала, что она впервые отдыхает на побережье Амальфи, которое показалось ей очень живописным.

- Это самый невероятный семейных отдых, — рассказала Наталья. — Я впервые на побережье Амальфи. Изюминкой поездки стала маленькая деревушка Равелло с ее потрясающими садами и роскошными видами. Постараюсь вернуться сюда в августе на концерт Валерия Гергиева. Очень рекомендую добираться до Равелло не на машине, а пешком — тогда вам откроются потрясающие виды. Лично меня они заставили расплакаться. Подъем занимает примерно час, это нелегко — особенно с детьми, но оно того стоит! А после подъема можно наградить себя мороженым, - рассказала модель в Инстаграме.

Водянова воспитывает троих старших детей от первого брака с английским аристократом Джастином Портманом — 19-летнего Лукаса, 15-летнюю Неву и 13-летнего Виктора. Фото: Инстаграм.

Муж Натальи - наследник одной из богатейших семей планеты. У пары подрастают двое общих сыновей: семилетний Максим и пятилетний Роман. Кроме того, Водянова воспитывает троих старших детей от первого брака с английским аристократом Джастином Портманом — 19-летнего Лукаса, 15-летнюю Неву и 13-летнего Виктора. Старший сын Водяновой Лукас осенью отправится на учебу в США: он поступил в Брауновский университет – одно из самых престижных частных учебных заведений США. Параллельно Лукас вслед за мамой и отчимом осваивает модную индустрию – в этом году он запустил собственный бренд кроссовок.