Как помочь русским из республик бывшего СССР вернуться в Россию

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин: «Пригласить нужно, но вывозить всех - нет». Фото: Иван МАКЕЕВ

БИЛИ НЕ ПО ПАСПОРТУ

Представьте себя 9-летним мальчиком, который весь учебный год ждал путешествия на Иссык-Куль - в спортлагерь. Собирал и разбирал свой рюкзак, спрашивал родителей, сколько туда ехать, жил мечтой. Которая на деле обернулась двумя неделями унижений и избиений… Приехав на сборы по дзюдо, он оказался там единственным русским мальчиком. И единственным православным. Что в закрытом детском коллективе стало приговором. Вернувшись домой, он жаловался на головные боли и рвоту. Но обиднее всего, что за него некому было вступиться. Даже тренер, зная обо всем, не стал вмешиваться.

Эта мерзкая история произошла в Киргизии и заставила о себе говорить на самых высоких уровнях как в Бишкеке, так и в Москве. На защиту парня встало Россотрудничество, его глава Евгений Примаков потребовал от киргизских властей разобраться в произошедшем и напомнил, что русский язык прописан в конституции этой страны: «И сделано это, как мы догадываемся, не из «милости», не потому, что «надо приятное России сделать», а потому что именно русский язык необходим сотням тысяч киргизов, чтобы поехать на заработки в Россию, русский язык и русские, живущие в Киргизии, являются гарантом развития и порой цивилизационной состоятельности региона».

Один из самых кровавых эпизодов развала СССР - резня в Душанбе. На фото - аксакал уговаривает толпу успокоиться. Фото:Роберт НЕТЕЛЕВ/ТАСС

Мне приходилось бывать в республиках бывшего Союза. Там уже выросло поколение, которое советский период истории своей страны воспринимает как нечто мимолетное, не повлиявшее на ее становление. А к оставшимся русским в лучшем случае относится как к гостям, которых надо терпеть. Никакой взаимосвязи между их исходом из республик и падением производства, угасанием науки, превращением культуры в местечковые задворки это поколение не видит. Просто потому, что не помнит взлетов. И благодаря кому они были возможны.

Несмотря на мощный «стартовый капитал» после распада СССР, мало какую из республик бывшего Союза можно сегодня назвать процветающей.

Ведет ли уменьшение русских диаспор к деградации стран-соседей? И что можно сделать, чтобы защитить наших соотечественников? С этим вопросом я и отправился к директору Института стран СНГ, депутату Госдумы Константину ЗАТУЛИНУ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЙФОРИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

- Конечно, ведет, - уверен Затулин. - Потому что русские, например, в Средней Азии играли важную роль при создании промышленности, университетов. Сейчас эта роль извращается в духе национальной мифологии. И к созданию мифов причастны и те, кто публично бросает вызов России, и те, кто вроде бы числится нашими союзниками.

- Например?

- Например, во многих среднеазиатских республиках официальная точка зрения состоит в том, что они - наиболее пострадавшие от сталинского режима. На каком основании? Почему? Некоторые из них вообще как государство возникли именно в составе СССР, при Сталине. Обычно ссылаются на то, что на их территории были пересыльные лагеря и это доказательство, что эти народы больше всех пострадали. А ведь туда ссылались люди со всей страны, часто лучшие люди из Москвы, Ленинграда... Именно они потом учили местных детей, создавали там науку и промышленность. Кто поднимал целину в Казахстане во времена Хрущева? Или Эстония, сколько бы она ни напрягалась, смогла бы построить Новоталлинский морской порт? Сейчас же некоторые республики даже претензии предъявляют, что мы их оккупировали, поэтому должны им деньги. И все это не только ради того, чтобы списать свои неудачи на «имперское прошлое», но и чтобы мы считали себя виноватыми, все время каялись, извинялись. Мы это делали до бесконечности в 90-е годы - ну хватит уже!

- А дети это впитывают и вымещают потом свою злобу на русском сверстнике-«оккупанте»…

- Это вещь позорная, хотя подобное, к сожалению, бывает во всех странах. Если вы о случае в Киргизии, там страна до сих пор переживает период своего становления. Она очень турбулентная, там уже трижды президенты менялись после переворотов. При этом Киргизия зависит от России как никакая другая страна Средней Азии. Каждый пятый киргиз работает здесь, и поступления от мигрантов - приличная часть доходов республики. Представить себе, что из-за каких-то идиотских действий это вдруг будет отрублено, сложно сказать - сможет ли тогда Киргизия вообще выжить и остаться целостным государством? Она все время беременна расколом, распадом севера и юга.

- Еще граждан Таджикистана у нас все больше, а вот русских в этой республике за 30 лет стало в 10 раз меньше.

- Как и во всей Средней Азии. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Несмотря на все хорошие слова, заверения в адрес России, порядки там все более азиатские, которые не все русские смогли терпеть. На момент распада СССР 50% директоров предприятий в Казахстане, к примеру, были не казахи (в основном русские). Через два года казахов стало 75%. Потому что к директорам приходили и говорили - вы нас полностью устраиваете, вы хорошо работаете, мы вас уважаем, но с завтрашнего дня вы - замдиректора, а директором будет национальный кадр, потому что мы растущее национальное государство. Таджикистан - то же самое. Вдобавок ко всему он пограничный с Афганистаном, пережил масштабную гражданскую войну в 90-х - людей там убивали, и, конечно, народ побежал. В Казахстане войны не было, но в 1994 году из него миллион человек выехал, русских в основном. И сейчас снова усиливается миграция из Казахстана, потому что меняют кириллицу на латиницу, переименовывают улицы и города, рассказывают о притеснениях в Советском Союзе.

- В Туркмении из 333 тысяч русских осталась дай бог треть…

- И то потому, что русских там практически закабалили, запретив им даже продавать свою недвижимость, ликвидировав двойное гражданство. Там были заинтересованы, чтобы русские специалисты продолжали работать в нефтегазовом комплексе, но национализация стала брать верх.

- В Узбекистане к концу 80-х больше 1,5 миллиона русских жило…

- Та же история. Становление национального режима со всеми издержками, на первых порах особенно. При этом, наверное, менее болезненно, чем в других государствах, потому что была жесткая власть, которая боролась с исламизацией. Узбекистан - страна с половиной населения Средней Азии, лишенная природных ресурсов. И она должна либо стать успешной в высоких технологиях, либо стремиться к переделу. Масштабный передел пока не начался. Поэтому Узбекистан заинтересован в технологичных отраслях, и русские там важны как носители каких-то знаний. Но все равно свои позиции, командные высоты, русские там теряют именно потому, что не относятся к национальным кадрам.

ТУПИК ЗАКАВКАЗЬЯ

- В Азербайджане русские есть даже в парламенте…

- Ну, Азербайджан просто нуждается в том, чтобы сохранять связи с Россией, он после периода национальной эйфории, которую пережили все в ближнем зарубежье, принимал меры, чтобы удержать русских. Потому там возникли даже «свои русские» - явление, характерное для многих стран СНГ. Прикормленная, небольшая группа русских. Вот есть, например, депутат Михаил Забелин, сколько я его помню, уже лет 30, он депутат Милли Меджлиса. И он же глава русской общины Азербайджана. Его роль, что бы ни происходило, заключалась в интервью перед камерами о том, что лучше, чем в Азербайджане, русские нигде не живут. Он - «официальный русский».

Власти Азербайджана хотят оставаться европейцами на мусульманском Востоке. А Европа к ним пришла вместе с русскими, и поэтому они открывают филиал Московского университета, подчеркивают свои связи, да и потом им надо же торговать на московских рынках! У них большая диаспора в России, она делает свою работу, пытается влиять, лоббировать…

- В России и армянская диаспора очень внушительная…

- Русских вообще в Армении всегда было мало. Но и многие армяне из Армении тоже уехали. Сегодня вряд ли, я думаю, есть какие-то проблемы между русскими и армянами, но национальное самоопределение заставляет власти в Ереване сокращать сферу применения русского языка. Тем не менее по чисто геополитическим причинам, я не думаю, что есть какая-то угроза антирусских настроений в Армении. Они, кажется, уже поняли, что без России не проживут.

- В Грузии на закате СССР было 340 тысяч русских, сейчас - 26 тысяч. Колоссальный исход!

- Наши государства идут в разных направлениях, после войны 2008 года в Южной Осетии трудно ожидать, что Грузия станет местом, свободным от русофобии. Ну если кто в этом сомневается, поинтересуйтесь у Познера примером его приезда в Грузию и скандального выдворения. А Познер явно не тот человек, которого можно обвинить в нелюбви к грузинам. Любая политическая сила в сегодняшней Грузии будет использовать антироссийскую карту, раздувать ее, выгонять русских, как случилось с депутатом Госдумы, который сел в Тбилиси не в то кресло. Позорная история. Зато мы видим, как с исходом русских в Грузии пошло падение производств, контактов, многих вещей.

МОЛДАВСКАЯ РАЗВИЛКА

В апреле 2018 года в латвийских школах запретили русский язык. Соотечественники вышли на «Марш рассерженных родителей». Фото:Диана СПИРИДОВСКА/ТАСС

- В Молдавии похожая картина - война, потеря территорий, старые обиды…

- Молдавия - это отдельная история. Приднестровье - это сертификат того, что страна в самом начале вляпалась в национальный и языковой конфликт. И этот конфликт не разрешен, а все дальнейшее, связанное с Молдавией, зависит от того, по какому она пойдет пути. Если будет пытаться сохраниться как государство, тогда надо договариваться с Приднестровьем и с русскими, которые там живут. А если хочет стать частью Румынии, чтобы попасть в «рай» Евросоюза, тогда ни Приднестровье, ни русские там не нужны и их продолжат выдавливать.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ РУБЕЖ

Только цифры. Фото:Дмитрий Полухин

- Прибалтика в Евросоюз все-таки вошла, выдавив больше половины русских.

- Ну ясное дело - это прямое следствие борьбы со своими «негражданами». Латвия и Эстония обманули русское население. Обещали, что свобода и независимость будут для всех, а потом взяли и запретили русским считаться гражданами. В Литве этого не делали, потому что русских там было всего 17%. А в Эстонии русских было за 30%, в Латвии - вообще под 50%. И эти республики очень боялись, что с такой долей русских они на Запад и в НАТО не уйдут. Русские за это не проголосуют. Поэтому их просто лишили гражданских прав.

- И Россия ничего не могла противопоставить этому, ограничиваясь лишь мидовской «озабоченностью».

- К концу 90-х годов у нас во власти было неправильное представление, что переселение русских закончилось и все, кто хотел, в Россию переехали. Поэтому приняли закон, по которому путь в гражданство России стал заминирован. Хотя уже скоро Президенту России стало ясно, что ставить барьер на пути желающих переселиться в Россию неправильно. И в 2006 году появилась госпрограмма добровольного переселения соотечественников.

- К ней много претензий. Я знаю людей, которые, помыкавшись здесь, уехали обратно.

- Потому что она превратилась в программу набора людей по нужным специальностям для отдельных регионов, а не широкого и свободного переселения соотечественников. И это лично меня побудило внести закон о репатриации. Чтобы узаконить само это понятие. Тем более, у наших исполнительных структур есть недопонимание - что такое вообще соотечественники.

- МВД, как правило, говорит об иностранцах в целом.

- Да, хотя понятие «соотечественники» у нас теперь даже в Конституции приходится определять заново - а кого мы к ним относим. Мы говорим о русских как государствообразующем народе, что и они имеют право на репатриацию вне зависимости от того, жили их предки на территории России или нет. Если они русские - имеют право. То же самое украинцы и белорусы. Мы, конечно, написали и о народах, исторически проживающих в России, образовавших тут национальные территории - татары, адыги… А все остальные, кого мы не смогли поименовать, мы говорим - пусть правительство список представит. Но никто не удосужился взять и составить список. Из боязни кого-то забыть и вляпаться в неполиткорректность. Вот из-за этого у нас теперь каждый чиновник вправе думать - вы соотечественник или нет. Мы все время изобретаем какие-то иносказания - «носитель русского языка» или еще что-то, боимся назвать вещи своими именами.

«АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ»

- А если мы всех русских переселим к себе, не сыграет ли это в минус? Останемся без «агентов влияния» в соседних республиках.

- А не надо всех. Надо объявить, что у них просто есть такая возможность. Я не сторонник немедленного вывоза всех русских отовсюду, где они живут. Это тоже будет стихийное бедствие. Но вы или умейте их защищать, чтобы их там не били, не называли вторым сортом, или тогда спасайте и дайте им возможность репатриироваться. Но не требуйте от них, чтобы они жили на коленях в этих странах во что бы то ни стало ради некоего национального присутствия, но при этом в униженном состоянии соотечественники без Отечества.