Меня певицы соблазняли, но не поддался я

Перед следователем (Владимир Жеребцов) стоит сложная задача: защитить поп-звезду (Екатерина Кузнецова), но не влюбиться в нее. Фото: Кадр из фильма

Показушная роскошь, которую так любят наши поп-знаменитости, простых людей порой откровенно раздражает, видимо, поэтому, чтобы снизить градус напряжения, и появляется в эфире сериал о тяжелых буднях известной певицы.

Итак, в центре сюжета новой музыкальной мелодрамы с детективным уклоном - артистка с красивым заграничным именем Рената Мартин (Екатерина Кузнецова). Ради успеха Рената готова много работать, понимая, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Кстати, о прудах: в один не очень прекрасный день из городского водоема вылавливают труп девушки, как две капли воды (уж простите за печальный каламбур) похожей на Ренату. Убитая была поклонницей звезды, поэтому следователь, ведущий дело, полагает, что, уничтожив копию, преступник замахнется и на оригинал. Осознав, что ей грозит смертельная опасность, героиня понимает еще одну неприятную вещь - она по большому счету никому не нужна. Даже родная мать воспринимает дочь прежде всего как творческий и коммерческий проект. А единственным, кому Рената небезразлична, оказывается тот самый следователь - честный, отважный и чертовски бородатый.

Играет чувствительного стража закона актер Владимир Жеребцов, также в сериале снимались Андрей Барило, Антон Денисенко и Ольга Тумайкина. Последняя, известная зрителям по скетчкому «Женская лига», сыграла вышеупомянутую мать Ренаты. Мамаша сама в юности была певицей, поэтому Тумайкиной пришлось продемонстрировать свои вокальные способности, причем петь народной артистке РФ пришлось на английском языке. «Пою я очень хорошо, но английским владею не в совершенстве, - признается актриса. - Я серьезно готовилась, консультировалась, и довольна тем, что получилось!» Оценит ли зритель вокально-лингвистические достижения актрисы, мы скоро узнаем.

«Россия-1».

«Отражение звезды».

Со 2 августа по будням, 21.20.

А в это время

Неутомимому Коляну (Николай Наумов) теперь не дают покоя лавры Пушкина и Толстого. Фото: Канал ТНТ

Колян строчит роман

В Перми стартовали съемки очередного, уже девятого сезона комедийной саги «Реальные пацаны». Новые эпизоды вновь позволят нам погрузиться в невероятно колоритную жизнь простого пермского парня Коляна и его закадычных друзей. Главной фишкой сезона станет очередной вызов, который неутомимый Колян бросит самому себе, - засветившись во множестве профессий, он на сей раз попытается стать писателем.

Помимо играющего Коляна Николая Наумова, в свежих сериях мы вновь увидим уже знакомых артистов - Владимира Селиванова, Станислава Тляшева, Марину Федункив и многих других. Премьера девятого сезона состоится в следующем году на канале ТНТ.